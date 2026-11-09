Οι Έλληνες Ζούγρης και Ξανθόπουλος αγωνίστηκαν ξανά στο NCAA

Οι Έλληνες καλαθοσφαιριστές Βαγγέλης Ζούγρης και Γιάννος Ξανθόπουλος βρέθηκαν για τρίτη φορά στο παρκέ τη φετινή σεζόν του NCAA, καταγράφοντας τις επιδόσεις τους στους πρόσφατους αγώνες των ομάδων τους. Και οι δύο παίκτες αγωνίστηκαν σε απαιτητικές αναμετρήσεις, με τις ομάδες τους να μην καταφέρνουν να πάρουν τη νίκη. Ο Ζούγρης ξεκίνησε βασικός για το Σεντ Μέρις, ενώ ο Ξανθόπουλος έπαιξε για τους Νιου Χάμσαϊρ Ουάιλντκατς, με αμφότερους να προσπαθούν να συμβάλουν στην προσπάθεια των συλλόγων τους.

Η θετική εμφάνιση του Βαγγέλη Ζούγρη και η ήττα του Σεντ Μέρις

Ο Βαγγέλης Ζούγρης ξεκίνησε για ακόμα μια φορά ως βασικός παίκτης με την ομάδα του, το Σεντ Μέρις, στον αγώνα τους απέναντι στη Νεβάδα. Παρά τη θετική του εμφάνιση στο παρκέ, η ομάδα του γνώρισε την πρώτη της ήττα για τη φετινή σεζόν, σε σύνολο τριών αγώνων που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ένα άκρως αμφίρροπο ντέρμπι, το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες και οδηγήθηκε στην παράταση, προσφέροντας έντονη αγωνία μέχρι το τέλος.

Ο Έλληνας ψηλός αγωνίστηκε για 22 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων σημείωσε 6 πόντους, δείχνοντας την παρουσία του στην επίθεση. Η ευστοχία του στα σουτ εντός παιδιάς έφτασε το 50%, ποσοστό που υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητά του. Παράλληλα, συνέλεξε 7 ριμπάουντ, συνεισφέροντας σημαντικά στον τομέα αυτό. Στη στατιστική του προστέθηκαν επίσης 1 μπλοκ και μια ασίστ, αν και κατέγραψε και 3 λάθη, στοιχεία που αποτελούν μέρος της συνολικής του απόδοσης.

Μία καθοριστική στιγμή για τον Ζούγρη και την ομάδα του ήταν όταν ο παίκτης συμπλήρωσε 5 φάουλ στα τελευταία 5 λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το παρκέ, στερώντας από το Σεντ Μέρις την παρουσία του σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο. Το ματς έληξε με σκορ 79-79 στην κανονική διάρκεια, οδηγώντας στην παράταση, όπου η γηπεδούχος ομάδα της Νεβάδα επικράτησε τελικά με 96-95, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στον πόντο.

Η συμμετοχή του Γιάννου Ξανθόπουλου στο πρώτο εντός έδρας ματς

Ο Γιάννος Ξανθόπουλος αγωνίστηκε για 11 λεπτά με την ομάδα του, τους Νιου Χάμσαϊρ Ουάιλντκατς, σε έναν αγώνα που διεξήχθη τα ξημερώματα της 9ης Νοεμβρίου. Η αναμέτρηση αυτή ήταν ιδιαίτερη για την ομάδα του, καθώς αποτελούσε το πρώτο εντός έδρας ματς της φετινής σεζόν. Αντιμετώπισαν τους Σέικρεντ Χαρτ Πάιονιερς, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με τελικό σκορ 76-81.

Ο 20χρονος σέντερ, κατά τη διάρκεια του χρόνου συμμετοχής του, πέτυχε 2 πόντους, συμβάλλοντας στο σκοράρισμα της ομάδας του. Επιπλέον, συνέλεξε 3 ριμπάουντ, δείχνοντας την παρουσία του κάτω από τα καλάθια, και μοίρασε μια ασίστ, συμπληρώνοντας έτσι τη στατιστική του παρουσία στον αγώνα. Η συμμετοχή του αυτή σηματοδότησε τον τρίτο του αγώνα στη φετινή σεζόν του κολεγιακού πρωταθλήματος NCAA.

Με πληροφορίες από: Gazzetta