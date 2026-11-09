Τα νέα για τον τραυματισμό του Εσε στον Ολυμπιακό και το διάστημα της απουσίας του

Άσχημα είναι τα νέα για τον Σαντιάγκο Εσε στον Ολυμπιακό, καθώς ο Αργεντινός μέσος διαγνώστηκε με κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ντέρμπι, γεγονός που προκάλεσε άμεσα ανησυχία στο στρατόπεδο των Πειραιωτών. Η απουσία του υπολογίζεται σε αρκετές εβδομάδες, επηρεάζοντας τα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας.

Ο τραυματισμός και η αρχική ανησυχία

Ο Σαντιάγκο Εσε αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ντέρμπι στο οποίο αγωνιζόταν, καθώς τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε. Η στιγμή της αλλαγής του προκάλεσε έκδηλη ανησυχία στις τάξεις του Ολυμπιακού, με το τεχνικό επιτελείο και τους συμπαίκτες του να εκφράζουν την αγωνία τους για την κατάσταση της υγείας του. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, προπονητής της ομάδας, ήταν ο πρώτος που επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του τραυματισμού, δηλώνοντας στη συνέντευξη τύπου πως «τα πράγματα δεν φαίνονται καλά».

Η αρχική εκτίμηση για την κατάσταση του Αργεντινού μέσου επιβεβαιώθηκε μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Το πρωί της Δευτέρας, συγκεκριμένα στις 9 Νοεμβρίου, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Η διάγνωση και το διάστημα απουσίας

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας ήταν ξεκάθαρα, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση που υπήρχε στο εσωτερικό του Ολυμπιακού. Το πόρισμα των εξετάσεων έδειξε πως ο Σαντιάγκο Εσε έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Αυτός ο τύπος τραυματισμού απαιτεί συγκεκριμένο χρόνο αποκατάστασης και θεραπείας.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ο ποδοσφαιριστής θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα που κυμαίνεται από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Η ακριβής διάρκεια της απουσίας του θα εξαρτηθεί άμεσα από την αντίδραση του οργανισμού του στην εφαρμοζόμενη θεραπεία και την πορεία της αποκατάστασης.

Επιστροφή στις αρχές του 2027

Με βάση το εκτιμώμενο διάστημα αποκατάστασης, το πιθανότερο σενάριο για την επιστροφή του Σαντιάγκο Εσε στους αγωνιστικούς χώρους είναι να πραγματοποιηθεί στις αρχές του έτους 2027. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων» για το έτος 2026 ολοκληρώνονται επίσημα στις 20 Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι ο Αργεντινός μέσος δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στα τελευταία παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο στόχος για την επανένταξή του στην ομάδα είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο νέο έτος, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 9 Ιανουαρίου απέναντι στην Καλαμάτα. Μέχρι τότε, ο Εσε θα ακολουθήσει εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης για να είναι έτοιμος να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του.

Το κενό στη μεσαία γραμμή

Η απουσία του Σαντιάγκο Εσε δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, καθώς ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα στερηθεί ένα πολύτιμο «γρανάζι» για τον επόμενο ενάμιση μήνα. Ο Αργεντινός μέσος αποτελούσε βασικό στέλεχος της ομάδας, μοιραζόμενος τα λεπτά συμμετοχής στο κέντρο με τους Φρόιλερ και Πουέρτα.

Η συνεισφορά του Εσε ήταν καθοριστική στο ροτέισον της ομάδας, και η αναγκαστική απουσία του θα απαιτήσει από τον προπονητή να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του και να βρει λύσεις για την κάλυψη του κενού που προκύπτει στη μεσαία γραμμή. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί αυτή την απώλεια σε μια κρίσιμη περίοδο των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Athletiko