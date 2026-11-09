Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Δόξα Λευκάδας Elabet

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους της για την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ. Ο αγώνας θα φέρει την «Ένωση» αντιμέτωπη με τη Δόξα Λευκάδας Elabet, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GBL. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 14 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 17:00, και θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena.

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ, ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Δόξα Λευκάδας Elabet. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι οι φίλαθλοι μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην αναμέτρηση, η οποία αποτελεί μέρος της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ GBL. Η ανακοίνωση τονίζει τη σημασία της έγκαιρης προμήθειας των εισιτηρίων, καθώς η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών καναλιών.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 17:00, και θα φιλοξενηθεί στην έδρα της ΑΕΚ, τη SUNEL Arena. Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τον «Δικέφαλο Αετό» καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες για την ηλεκτρονική αγορά, δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων από φυσικά εκδοτήρια την ημέρα του αγώνα.

Ο αγώνας και ο στόχος της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Δόξα Λευκάδας Elabet σε έναν κρίσιμο αγώνα για την 7η αγωνιστική της GBL. Η ομάδα του «Δικέφαλου Αετού» θα αγωνιστεί στη SUNEL Arena, με στόχο να πετύχει την τρίτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων, καθώς η ΑΕΚ επιδιώκει να βελτιώσει τη θέση της στη βαθμολογία.

Η αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας Elabet αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την κιτρινόμαυρη ομάδα να συνεχίσει την πορεία της στο πρωτάθλημα. Η προσπάθεια για την επίτευξη της τρίτης νίκης είναι κομβική για την ψυχολογία και την αγωνιστική της συνέχεια. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν την ομάδα τους σε αυτή την προσπάθεια, είτε από τις κερκίδες της SUNEL Arena, είτε παρακολουθώντας ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα μέσω του Gazzetta.

Διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς και τρόποι πληρωμής

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει καταστήσει σαφές ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Δόξα Λευκάδας Elabet θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην αγορά τους μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση και οργάνωση της διαδικασίας, αποφεύγοντας τη δημιουργία ουρών και καθυστερήσεων.

Επιπλέον, η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε αναλυτικά και για τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής. Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση όλων των καρτών Visa και Mastercard. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι προπληρωμένες, όσο και οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, προσφέροντας ευελιξία στους φιλάθλους κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν θα λειτουργούν εκδοτήρια την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, καθιστώντας την ηλεκτρονική αγορά τη μοναδική επιλογή για την είσοδο στο γήπεδο.

Όλες οι λεπτομέρειες της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Δόξα Λευκάδας Elabet θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 17:00. Ο αγώνας ανήκει στην 7η αγωνιστική της GBL και θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο της ΑΕΚ, τη SUNEL Arena. Οι φίλαθλοι που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στο γήπεδο, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα μέσα από το Gazzetta, το οποίο θα καλύψει λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει φροντίσει για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων, δίνοντας έμφαση στην ηλεκτρονική διαδικασία. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι σημαντική για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, καθώς η ΑΕΚ επιδιώκει να κατακτήσει την τρίτη της νίκη. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αγορά εισιτηρίων και τους τρόπους πληρωμής έχουν δημοσιευθεί, ώστε οι φίλαθλοι να είναι πλήρως ενημερωμένοι και να προγραμματίσουν την παρουσία τους στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta