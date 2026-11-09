Λάθη, πάθη και ανατροπές στην 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, μέσα από το blog του στο Gazzetta, ανέλυσε τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, υπογραμμίζοντας ότι αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Ηρακλή στο Καυτατζόγλειο, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε του Λεβαδειακού, διατηρώντας τη θέση της. Αντίθετα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι στο Καραϊσκάκη, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη διεκδίκηση της κορυφής.

Η πορεία των πρωτοπόρων και οι απώλειες

Ο Παναθηναϊκός, στην προσπάθειά του να αποσπαστεί από τους διώκτες του και να δημιουργήσει σημαντικές διαφορές μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, εκμεταλλευόμενος το ευνοϊκό του πρόγραμμα, πέρασε νικηφόρα από το Καυτατζόγλειο, επικρατώντας του Ηρακλή με σκορ 2-1.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ δεν έχασε βαθμούς στο κυνήγι της κορυφής, καθώς κέρδισε τον Λεβαδειακό. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είδαν τις βαθμολογικές τους αποστάσεις να αυξάνονται, μετά την ισοπαλία τους στο στάδιο Καραϊσκάκη. Σύμφωνα με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, η δέκατη αγωνιστική μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική στην οικονομία του πρωταθλήματος.

Η διπλή συμπεριφορά του Παναθηναϊκού

Εδώ και καιρό, συγκεκριμένα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας στο ουδέτερο γήπεδο της Νίκαιας, έχει επισημανθεί πως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός εμφανίζει συνήθως μια διαφορετική συμπεριφορά εντός και εκτός έδρας. Αυτό, όπως σημειώνεται, τον κάνει να μοιάζει με την ΑΕΚ, χωρίς ωστόσο να έχει τις ίδιες βαθμολογικές απώλειες.

Στο πρόσφατο ματς με τον Ηρακλή, αυτή η τάση φάνηκε ξανά, τόσο για έναν γενικό όσο και για έναν ειδικό λόγο. Ο γενικός λόγος αφορά την απόδοση των δύο Αργεντινών ποδοσφαιριστών του, του Αντίνο και του Ταμπόρδα, οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικό πρόσωπο στο ΟΑΚΑ σε σχέση με τους εκτός έδρας αγώνες.

Ο Αντίνο, στο ΟΑΚΑ, περιγράφεται ως ένας καλός εξτρέμ που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Εκτός έδρας, ωστόσο, δείχνει ότι είναι ακόμα 21 ετών, καθώς στον αγώνα με τον Ηρακλή έπαιζε σαν να ήθελε να αποβληθεί, κάνοντας ανόητα πράγματα. Ο προπονητής Νίστρουπ τον απέσυρε από τον αγώνα τη δεύτερη φορά που ο διαιτητής Ευαγγέλου του χάρισε κάρτα, καλύπτοντάς τον όμως στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ταμπόρδα, από την πλευρά του, είναι επίσης άλλος παίκτης στο ΟΑΚΑ και άλλος εκτός έδρας, κυρίως επειδή δεν σκοράρει με την ίδια άνεση μακριά από την έδρα του. Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, όταν χρησιμοποιήθηκε στα δεξιά, ήταν αόρατος, ενώ βελτιώθηκε στην επανάληψη όταν έπαιξε πίσω από τον Ντέσερς, δίνοντάς του και το γκολ της ισοφάρισης.

Αλλαγές και απουσίες στη μεσαία γραμμή

Για να υπάρξουν καλύψεις στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, μετά την αλλαγή θέσης του Ταμπόρδα, ο προπονητής Νίστρουπ προχώρησε σε αλλαγές σε όλη τη μεσαία γραμμή, οι οποίες όμως δεν ήταν προς το ποιοτικότερο. Ο Παναθηναϊκός, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο, όπου μετά το πέρασμα του Λιβάι Γκαρσία έγινε πιο αποδοτικός στα πλάγια, έμοιαζε αρκετά με τον περσινό.

Ο πιο ειδικός λόγος για τα προβλήματα του Παναθηναϊκού ήταν η απουσία των δύο χαφ που θεωρούνται κομβικοί για την ομάδα: του Ουναΐ, ο οποίος θα λείψει για μεγάλο διάστημα, και του Κάνγκουα, ο οποίος απουσίαζε από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Η αντίδραση του Ηρακλή και ο προπονητής Ματζάρι

Από την πλευρά του, ο Ηρακλής εξέφρασε έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία του Ευαγγέλου, έχοντας, όπως αναφέρεται, κάποια δίκια. Ωστόσο, η απώλεια της ισοπαλίας οφείλεται και σε μια ενέργεια του Ζούλιεβιτς, ο οποίος μπήκε στο ματς στο 85ο λεπτό και πέντε λεπτά αργότερα υπέπεσε σε ένα ανόητο πέναλτι.

Ο προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματζάρι, δεν παραβρέθηκε ξανά στη συνέντευξη Τύπου, φεύγοντας από το γήπεδο με ταξί πριν καν συναντήσει τους παίκτες του, και φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με τους διαιτητές. Ωστόσο, μέρος της ευθύνης για την ήττα βαραίνει και τον ίδιο. Παρόλο που έστησε την ομάδα πολύ καλά, τελείωσε το ματς άσχημα. Η απόφασή του να αποσύρει όλους τους κυνηγούς του στο τέλος, συγκεκριμένα τους Μάρκες, Λόπεθ και Σίλβα, χωρίς εμφανή λόγο, δεν κρίθηκε ως η καλύτερη επιλογή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta