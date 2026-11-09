Ο Άρης υποδέχεται τη Ρίγα Ζέλι με τις επιστροφές Μόργκαν και Μποχωρίδη

Ο Άρης ετοιμάζεται για τον αγώνα με τη Ρίγα Ζέλι, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 11 Νοεμβρίου στις 20:00. Η ομάδα υποδέχεται δύο σημαντικές επιστροφές στο ρόστερ της, καθώς ο Ματ Μόργκαν και ο Λευτέρης Μποχωρίδης βρίσκονται ξανά στη διάθεση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη. Οι εξελίξεις αυτές προσφέρουν επιπλέον επιλογές στον 44χρονο τεχνικό, αν και η διαχείριση των δύο παικτών κρίνεται απαραίτητη.

Η επιστροφή του Ματ Μόργκαν στις προπονήσεις

Ο Αμερικανός γκαρντ Ματ Μόργκαν επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη, μια εξέλιξη που ανακουφίζει το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους της ομάδας. Ο τραυματισμός που είχε υποστεί ο παίκτης κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ δεν αποδείχθηκε σοβαρός, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε. Η είδηση αυτή είχε προκαλέσει ανακούφιση στις τάξεις του Άρη, καθώς υπήρχε αρχική ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.

Πλέον, ο Ματ Μόργκαν συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Η παρουσία του στις προπονήσεις τον καθιστά διαθέσιμο για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είναι εξαιρετικά πιθανό να συμπεριληφθεί στη 12άδα του αγώνα που θα διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου, στις 20:00, απέναντι στη Ρίγα Ζέλι.

Η διαχείριση του Αμερικανού γκαρντ από τον Βασίλη Σπανούλη

Παρά την επιστροφή του Ματ Μόργκαν στις προπονήσεις, η συμμετοχή του στον επερχόμενο αγώνα με τη Ρίγα Ζέλι βρίσκεται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του προπονητή του Άρη, Βασίλη Σπανούλη. Ο 44χρονος τεχνικός θα αποφασίσει για το πόσο και αν θα χρησιμοποιήσει τον Αμερικανό γκαρντ, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του παίκτη μετά τον τραυματισμό του και την ανάγκη για προσεκτική επανένταξη. Η διαχείριση του χρόνου συμμετοχής του Μόργκαν θα είναι καθοριστική για την πορεία της ομάδας.

Ο Βασίλης Σπανούλης καλείται να σταθμίσει όλα τα δεδομένα, ώστε να διασφαλίσει τόσο την αγωνιστική ετοιμότητα του παίκτη όσο και την αποφυγή οποιασδήποτε υποτροπής. Η απόφασή του θα επηρεάσει την εικόνα της ομάδας στον αγώνα της 11ης Νοεμβρίου, στις 20:00, απέναντι στη Ρίγα Ζέλι, καθώς ο Μόργκαν αποτελεί σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου του Άρη.

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης ξανά σε δράση

Σημαντική ενίσχυση για τον Άρη αποτελεί και η επιστροφή του Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη διάθεση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη. Ο έμπειρος γκαρντ είχε υποβληθεί σε επέμβαση, γεγονός που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα τριών εβδομάδων. Η απουσία του ήταν αισθητή, και η επανένταξή του στο σύνολο προσφέρει επιπλέον λύσεις στο παιχνίδι της ομάδας.

Όπως και στην περίπτωση του Ματ Μόργκαν, έτσι και για τον Λευτέρη Μποχωρίδη, η κατάσταση απαιτεί προσεκτική διαχείριση από τον 44χρονο τεχνικό. Μετά από μια περίοδο αποχής λόγω επέμβασης, είναι σημαντικό να επανέλθει στους αγωνιστικούς ρυθμούς σταδιακά, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει την ευθύνη να αποφασίσει για τον τρόπο και τον χρόνο που θα χρησιμοποιήσει τον Μποχωρίδη στους επόμενους αγώνες, αρχής γενομένης από αυτόν με τη Ρίγα Ζέλι.

Οι αποφάσεις του Βασίλη Σπανούλη ενόψει Ρίγα Ζέλι

Ο Βασίλης Σπανούλης, ο 44χρονος τεχνικός του Άρη, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά τη διαχείριση του ρόστερ του, ειδικά με τις επιστροφές των Ματ Μόργκαν και Λευτέρη Μποχωρίδη. Και οι δύο περιπτώσεις απαιτούν προσεκτικό χειρισμό, καθώς προέρχονται από τραυματισμό και επέμβαση αντίστοιχα. Η διαχείριση των παικτών που επιστρέφουν από απουσία είναι ένα σημαντικό κομμάτι του έργου του προπονητή.

Ο αγωνιστικός σχεδιασμός του Σπανούλη για τον αγώνα της 11ης Νοεμβρίου, στις 20:00, με τη Ρίγα Ζέλι θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και της αγωνιστικής ετοιμότητας των δύο γκαρντ. Η επιλογή του αν θα τους συμπεριλάβει στη βασική πεντάδα ή αν θα τους χρησιμοποιήσει ως αλλαγές, καθώς και ο χρόνος συμμετοχής τους, θα αποτελέσει μέρος του αγωνιστικού σχεδιασμού για την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta