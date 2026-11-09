Η Ντουμπάι BC αποκτά τον Μαρσελίνιο Χουέρτας από την Τενερίφη

Η Ντουμπάι BC, ο σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του πολύπειρου γκαρντ Μαρσελίνιο Χουέρτας, ο οποίος αγωνίζεται στην Τενερίφη. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται απρόσμενη, καθώς ο Βραζιλιάνος παίκτης είναι 43 ετών, ωστόσο διατηρείται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Το ρεπορτάζ για τη μεταγραφή αποκαλύφθηκε από τον έγκριτο Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας.

Ο πολύπειρος γκαρντ και η πορεία του

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας, γεννημένος το 1983, είναι ένας χρησιμότατος περιφερειακός παίκτης που έχει «φάει τα γήπεδα με το κουτάλι», όπως αναφέρεται. Ο Βραζιλιάνος «play maker» αγωνίζεται με τα χρώματα της Τενερίφης στην Ισπανία από το 2019, όπου και διατηρείται σε άψογη αγωνιστική κατάσταση, ειδικότερα για την ηλικία του. Η μεταγραφή του στην Ντουμπάι BC σηματοδοτεί την επιστροφή του στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague.

Η αγωνιστική του αξία επιβεβαιώνεται και από τις διακρίσεις του. Το 2025, ο Χουέρτας αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) τόσο στο Basketball Champions League (BCL) όσο και στο πρωτάθλημα ACB. Αυτές οι διακρίσεις υπογραμμίζουν την συνεχή προσφορά του και την ικανότητά του να ξεχωρίζει σε υψηλό επίπεδο, ακόμα και σε προχωρημένη αθλητική ηλικία.

Η επανένωση με τον Τσάβι Πασκουάλ

Η επικείμενη μεταγραφή του Μαρσελίνιο Χουέρτας στην Ντουμπάι BC φέρνει την επανένωση του Βραζιλιάνο γκαρντ με τον Καταλανό προπονητή Τσάβι Πασκουάλ. Οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, κατά την κοινή τους θητεία στην Μπαρτσελόνα. Η συνεργασία τους τότε είχε αποδειχθεί επιτυχημένη, και η επανένωση αυτή αναμένεται να προσδώσει σημαντική εμπειρία και συνοχή στην ομάδα της Ντουμπάι BC.

Ο Τσάβι Πασκουάλ, ως προπονητής της Ντουμπάι BC, φαίνεται να επιδιώκει την ενίσχυση της ομάδας του με παίκτες που γνωρίζει καλά και των οποίων τις ικανότητες εμπιστεύεται. Η επιλογή του Χουέρτας, παρά την ηλικία του, δείχνει την πίστη του Πασκουάλ στις δυνατότητες και την εμπειρία του Βραζιλιάνου παίκτη να προσφέρει ουσιαστικά στο υψηλό επίπεδο της EuroLeague.

Οι φετινές επιδόσεις του Χουέρτας

Στη σεζόν που διανύουμε, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας έχει καταγράψει αξιοσημείωτες επιδόσεις με την Τενερίφη. Σε 13 εμφανίσεις έως τώρα, μετρά κατά μέσο όρο 11,4 πόντους ανά αγώνα. Παράλληλα, συνεισφέρει σημαντικά και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, έχοντας 1,4 ριμπάουντ και 4,4 ασίστ ανά παιχνίδι. Ο χρόνος συμμετοχής του ανέρχεται στα 19,6 λεπτά ανά αγώνα, γεγονός που αποδεικνύει τον ενεργό του ρόλο στην ομάδα.

Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι ο Χουέρτας παραμένει ένας παραγωγικός και αποτελεσματικός παίκτης, ικανός να επηρεάζει την εξέλιξη των αγώνων. Η συνέπεια στην απόδοσή του, σε συνδυασμό με την εμπειρία του, τον καθιστούν έναν πολύτιμο παράγοντα για οποιαδήποτε ομάδα, ειδικά σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα όπως η EuroLeague.

Η απρόσμενη κίνηση και η επιστροφή στην Euroleague

Η Ντουμπάι BC, με αυτή την κίνηση, φέρνει πίσω στην EuroLeague έναν παίκτη που έχει αποδείξει την αξία του σε αυτό το επίπεδο. Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας αναμένεται να αφήσει την Λα Λαγκούνα Τενερίφη για να ενταχθεί στον σύλλογο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στον χώρο του μπάσκετ, δεδομένης της ηλικίας του παίκτη και της σημασίας της διοργάνωσης.

Η επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Τσέμα Ντε Λούκας θα σημάνει μια νέα σελίδα στην καριέρα του Βραζιλιάνου γκαρντ, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, προσφέροντας την εμπειρία και τις ικανότητές του στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ. Η Ντουμπάι BC δείχνει με αυτή την επιλογή την πρόθεσή της να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο με έμπειρους παίκτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta