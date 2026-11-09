Η Χάμαρμπι κοντά σε ιστορική ανατροπή για τον τίτλο της Allsvenskan

Το σουηδικό ποδόσφαιρο βιώνει περίεργες εποχές, με τη φετινή σεζόν να επιφυλάσσει μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της Allsvenskan. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, η Χάμαρμπι έχει αναδειχθεί σε φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, έχοντας καλύψει ένα εντυπωσιακό έλλειμμα 14 βαθμών απέναντι στη Σίριους, η οποία βρισκόταν στην κορυφή για 27 συνεχόμενες αγωνιστικές.

Η κυριαρχία της Σίριους και η μεγάλη διαφορά

Η σεζόν του 2026 ξεκίνησε με τη Σίριους να δείχνει ικανή να συνεχίσει την παράδοση των εκπλήξεων στο σουηδικό ποδόσφαιρο, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την άσημη Μιάλμπι το 2025. Η ομάδα του Αντρέας Ένγκελμαρκ πήρε από νωρίς μια μεγάλη διαφορά από τους διώκτες της, δημιουργώντας προσδοκίες για έναν ιστορικό τίτλο.

Ενδεικτικά, στις 3 Αυγούστου, η Σίριους επικράτησε της Χάλμσταντ με 2-0, φτάνοντας στο +14 από τη δεύτερη θέση, την οποία κατείχε τότε η Χάμαρμπι. Παρά την πώληση του αρχισκόρερ, Ρόμπι Ούρε, στη Σεβίλλη λίγες μέρες αργότερα, η μεγάλη διαφορά βαθμών έδινε την εντύπωση ότι ήταν αρκετή για να διασφαλίσει την πρωτιά και να αποφύγει τυχόν προβλήματα.

Η εντυπωσιακή ανατροπή της Χάμαρμπι

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Τρεις μήνες μετά την επικράτηση επί της Χάλμσταντ, η Σίριους γνώρισε την ήττα από την Κάλμαρ, γεγονός που την έριξε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η Χάμαρμπι, με την ισοβαθμία, υπερτερεί πλέον λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Μόλις πέντε αγωνιστικές πριν, η Σίριους είχε προβάδισμα 11 βαθμών έναντι της Χάμαρμπι.

Για να φτάσουμε σε αυτή την ανατροπή, η Σίριους πραγματοποίησε ένα σερί 5 νικών, 2 ισοπαλιών και 6 ηττών, την ώρα που η Χάμαρμπι μετρούσε 9 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες. Μάλιστα, η Χάμαρμπι κατάφερε να νικήσει τη Σίριους σε ένα μεταξύ τους παιχνίδι, ένα αποτέλεσμα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξάλειψη της άλλοτε διψήφιας διαφοράς των δύο ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την 23η αγωνιστική, η Τζουργκάρντεν βρισκόταν στη δεύτερη θέση, στο -10 από τη Σίριους, αλλά στη συνέχεια έμεινε χωρίς νίκη στα τρία επόμενα ματς, χάνοντας και αυτή έδαφος.

Οι τελευταίες αγωνιστικές και ο δρόμος προς τον τίτλο

Πλέον, με δύο μόνο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε του πρωταθλήματος, η ομάδα του Χένρικ Ρίντστρεμ, η Χάμαρμπι, κρατάει την τύχη στα χέρια της. Εάν καταφέρει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει, θα πανηγυρίσει τον δεύτερο τίτλο στην ιστορία της, ο πρώτος μετά από 25 ολόκληρα χρόνια.

Το πρόγραμμα της Χάμαρμπι περιλαμβάνει αναμετρήσεις με την πρακτικά αδιάφορη βαθμολογικά Γκέτεμποργκ εντός έδρας και τη Βαστέρας εκτός έδρας. Από την άλλη πλευρά, η Σίριους θα προσπαθήσει να ανασυνταχθεί και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στα παιχνίδια της με την Τζουργκάρντεν εντός έδρας και την Γκέτεμποργκ εκτός έδρας, γνωρίζοντας πως πιθανότατα έχει σπαταλήσει μια ιστορική ευκαιρία για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο ρόλος του προπονητή Χένρικ Ρίντστρεμ

Στην επιτυχία της Χάμαρμπι καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει ο προπονητής Χένρικ Ρίντστρεμ, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της ομάδας μόλις τον Ιούνιο. Η πρόσληψή του ήρθε μετά την απομάκρυνσή του από την Κολόμπους Κρου μέσα σε λίγους μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σουηδός τεχνικός έχει περάσει στο παρελθόν και από τον πάγκο της Σίριους, της ομάδας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω από τη Χάμαρμπι στην κούρσα του τίτλου. Συγκεκριμένα, ο Ρίντστρεμ διετέλεσε προπονητής της Σίριους μεταξύ των ετών 2019 και 2020.

Με πληροφορίες από: Gazzetta