Η Μπράιτον ξεπερνά την έκπληξη και κοιτάζει ψηλότερα στην Premier League

Η Μπράιτον έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της φετινής Premier League. Υπό την καθοδήγηση του Φάμπιαν Χιούρτσελερ, οι «Γλάροι» πραγματοποιούν μια εντυπωσιακή πορεία, δείχνοντας ότι μπορούν να κοιτάξουν ακόμη ψηλότερα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει ήδη καταγράψει σημαντικές νίκες απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους, εδραιώνοντας τη θέση της ως διεκδικητής.

Η εντυπωσιακή πορεία στη φετινή Premier League

Μετά από δέκα αγωνιστικές, η Μπράιτον βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 22 βαθμούς. Η επιθετική της λειτουργία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς έχει πετύχει 26 γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Αυτή η επίδοση την κατατάσσει ανάμεσα στις πιο παραγωγικές ομάδες της κατηγορίας.

Οι «Γλάροι» έχουν ήδη πανηγυρίσει σημαντικές νίκες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι. Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ικανότητά τους να ανταγωνιστούν οποιονδήποτε αντίπαλο, ανεξαρτήτως του ονόματος ή της θέσης του στη βαθμολογία. Η ομάδα έχει εξελιχθεί από μια απλή έκπληξη σε έναν σοβαρό διεκδικητή.

Η φιλοσοφία του Φάμπιαν Χιούρτσελερ

Το βασικό χαρακτηριστικό της φετινής Μπράιτον είναι η ένταση και η επιθετική φιλοσοφία που έχει εμφυσήσει ο Γερμανός προπονητής, Φάμπιαν Χιούρτσελερ. Ο Χιούρτσελερ χρησιμοποιεί ως αφετηρία το σχηματισμό 4-2-3-1, ο οποίος ωστόσο μεταβάλλεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε παιχνιδιού. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στην ομάδα να προσαρμόζεται στις συνθήκες και στους αντιπάλους.

Η ομάδα επιδιώκει σταθερά να έχει την κατοχή της μπάλας, κυκλοφορώντας την γρήγορα και με ακρίβεια. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του παιχνιδιού της είναι η ασφυκτική πίεση που ασκεί στον αντίπαλο από ψηλά, δηλαδή κοντά στην περιοχή του. Αυτή η στρατηγική αποσκοπεί στην ανάκτηση της μπάλας σε πλεονεκτικές θέσεις για την ανάπτυξη γρήγορων επιθέσεων.

Το αποτελεσματικό pressing και η επιθετική ανάπτυξη

Το pressing αποτελεί ίσως το σημαντικότερο όπλο της Μπράιτον. Οι ποδοσφαιριστές της προσπαθούν να ανακτήσουν την μπάλα όσο πιο κοντά γίνεται στην αντίπαλη περιοχή, δημιουργώντας έτσι άμεσες προϋποθέσεις για γρήγορες επιθέσεις και ευκαιρίες για γκολ. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδώσει εξαιρετικά, καθώς η Μπράιτον συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος τόσο στην κατοχή όσο και στις ανακτήσεις μπάλας στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Παράλληλα, οι πλάγιοι παίκτες της ομάδας συγκλίνουν συχνά προς την περιοχή, ενισχύοντας την επιθετική γραμμή και δημιουργώντας υπεραριθμία. Οι μέσοι συμμετέχουν επίσης ενεργά τόσο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού όσο και στην τελική προσπάθεια, προσφέροντας λύσεις και απειλή από διαφορετικές θέσεις. Ο Μπάμπης Κωστούλας και οι συμπαίκτες του εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες του προπονητή τους.

Η περσινή σεζόν ως βάση για την εξέλιξη

Για να κατανοήσουμε τη σημερινή εικόνα της Μπράιτον, είναι χρήσιμο να ανατρέξουμε στην προηγούμενη περίοδο, τη σεζόν 2025-26. Τότε, η ομάδα ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην όγδοη θέση της Premier League, συγκεντρώνοντας 53 βαθμούς. Είχε καταγράψει 14 νίκες και είχε πετύχει 52 γκολ ενεργητικό, επιδεικνύοντας ήδη μια αξιοσημείωτη επιθετική ικανότητα.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Μπράιτον δέχθηκε μόλις 46 γκολ την περασμένη σεζόν, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη αμυντική επίδοση του πρωταθλήματος. Η επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μέσω της προκριματικής φάσης των playoffs του Conference League, αποτέλεσε μια ακόμη επιβεβαίωση της σταθερής της εξέλιξης. Η ομάδα κατάφερε να κλείσει τη χρονιά με επτά νίκες στις τελευταίες 12 αγωνιστικές, παρά το γεμάτο πρόγραμμα.

Πρόσφατα αποτελέσματα και η τρέχουσα δυναμική

Η εξαιρετική φόρμα της Μπράιτον επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα αποτελέσματά της. Οι «Γλάροι» έχουν σημειώσει μια σειρά από εντυπωσιακές νίκες, όπως το 4-0 απέναντι στην Άστον Βίλα, το 5-0 επί της Κόβεντρι, το 3-0 απέναντι στην Άρσεναλ, το 2-0 κόντρα στην Σάντερλαντ, το 5-0 με την Κρίσταλ Πάλας, το 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι και το 2-0 απέναντι στην Μπρέντφορντ.

Στο ίδιο διάστημα, η ομάδα είχε επίσης μια ήττα με 4-3 από την Τσέλσι, μια ισοπαλία 1-1 με τη Λιντς και μια ήττα με 2-0 από τη Λίβερπουλ. Συνολικά, η εικόνα της Μπράιτον δείχνει μια ομάδα σε εξαιρετική κατάσταση, με τον Φάμπιαν Χιούρτσελερ να επιτελεί ένα φανταστικό έργο στον πάγκο της.

Με πληροφορίες από: Athletiko