Ο Λάντο Νόρις νικητής στη Βραζιλία: «Δύσκολος αγώνας, αλλά πετύχαμε τον στόχο μας»

Ο Λάντο Νόρις κατάφερε να πάρει τη νίκη στο grand prix της Βραζιλίας, σηματοδοτώντας την τρίτη του επιτυχία για φέτος. Παρά το γεγονός ότι ο Βρετανός οδηγός δεν είχε την καλύτερη εκκίνηση, κατάφερε να διορθώσει τα λάθη του και να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση, βλέποντας τελικά πρώτος την καρό σημαία. Ο αγώνας στο Σάο Πάολο αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικός, με πολλές προκλήσεις για τους συμμετέχοντες.

Η πορεία προς την τρίτη νίκη της χρονιάς

Ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις, πανηγύρισε την τρίτη του νίκη για τη φετινή σεζόν στο grand prix της Βραζιλίας. Η αρχή του αγώνα δεν ήταν ιδανική για τον Βρετανό, καθώς αναγκάστηκε να παραχωρήσει τη θέση του στον Κίμι Αντονέλι μετά από μια όχι τόσο καλή εκκίνηση.

Ωστόσο, ο Νόρις σήκωσε κεφάλι και με σωστή διαχείριση της στρατηγικής και των συνθηκών, κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Η αποφασιστικότητα και η ικανότητά του να διορθώνει τα αρχικά του λάθη τον οδήγησαν τελικά στην κορυφή, ολοκληρώνοντας τον αγώνα ως ο μεγάλος νικητής στο Σάο Πάολο.

Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες του grand prix

Ο αγώνας στη Βραζιλία χαρακτηρίστηκε από διάφορες δυσκολίες που αντιμετώπισαν πολλοί οδηγοί, συμπεριλαμβανομένου και του Λάντο Νόρις. Ο ίδιος ο Βρετανός οδηγός περιέγραψε τον αγώνα ως «έναν πολύ δύσκολο αγώνα, πραγματικά πολύ δύσκολο» στις δηλώσεις του μετά το τέλος του grand prix.

Σύμφωνα με τον Νόρις, οι προκλήσεις ήταν πολλές, ειδικά όσον αφορά τις συνθήκες της πίστας. «Δεν έκανα την καλύτερη εκκίνηση και αντιμετωπίσαμε αρκετές προκλήσεις με τις συνθήκες», δήλωσε. Ειδική αναφορά έκανε στη δυσκολία της μετάβασης σε σλικ ελαστικά όταν η πίστα ήταν ακόμα βρεγμένη, τονίζοντας ότι αυτό είναι πάντα δύσκολο, ιδιαίτερα όταν κάποιος πιέζει για την πρωτοπορία και προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά από τους αντιπάλους του.

Η ψυχραιμία και ο ρυθμός του οδηγού

Παρά τις αρχικές δυσκολίες και τις απαιτητικές συνθήκες, ο Λάντο Νόρις τόνισε πως η ψυχραιμία του αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του. «Το σημαντικότερο σήμερα ήταν ότι διατήρησα την ψυχραιμία μου, δεν έκανα λάθη και είχα τον απαιτούμενο ρυθμό όταν τον χρειαζόμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο οδηγός της McLaren εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, ειδικά σε μια πίστα όπως αυτή της Βραζιλίας. Σημείωσε επίσης ότι προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό σε κάθε αγώνα. «Αυτό το τριήμερο είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε την pole position και να κερδίσουμε τον αγώνα. Θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές φέτος, όταν παρουσιάστηκε μια ευκαιρία, την κυνηγήσαμε και καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα της ομάδας του.

Ευχαριστίες στην ομάδα της McLaren

Ο Λάντο Νόρις δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη της ομάδας της McLaren, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη νίκη του στο Σάο Πάολο. «Πρέπει να ευχαριστήσω την ομάδα, γιατί εξακολουθεί να εργάζεται πολύ σκληρά», δήλωσε ο Βρετανός οδηγός.

Τόνισε ότι είναι «εκνευριστικό όταν δεν μπορείς να τους ανταποδώσεις αυτή την προσπάθεια με ένα καλό αποτέλεσμα, όπως συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες». Ωστόσο, εξέφρασε την ικανοποίησή του που αυτό το τριήμερο κατάφεραν να προσφέρουν στην ομάδα «κάτι ως ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά τους». Ο Νόρις ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με ένα «μεγάλο ευχαριστώ σε όλους» και την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουν να πιέζουν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Με πληροφορίες από: Athletiko