Ο Ουνάι Έμερι έδωσε ρεσιτάλ δηλώσεων μετά το 4-4 της Άστον Βίλα

Ο Ουνάι Έμερι, προπονητής της Άστον Βίλα, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έληξε ισόπαλη 4-4. Ο Βάσκος τεχνικός έδωσε ένα «ρεσιτάλ» δηλώσεων, εκφράζοντας τον έντονο εκνευρισμό του για τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι. Οι τοποθετήσεις του έγιναν άμεσα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας την προσοχή των φιλάθλων.

Η δραματική αναμέτρηση στο Ολντ Τράφορντ

Η Άστον Βίλα συμμετείχε σε ένα ιδιαίτερα δραματικό παιχνίδι στο Ολντ Τράφορντ, όπου αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι κατάφερε να προηγηθεί δύο φορές με διαφορά δύο τερμάτων, αρχικά με 2-0 και στη συνέχεια με 4-2, δείχνοντας να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Ωστόσο, η εξέλιξη του αγώνα επεφύλασσε ανατροπές. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4, δεχόμενη δύο τέρματα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Αυτή η απώλεια του προβαδίσματος, και μάλιστα δύο φορές, οδήγησε σε έντονη απογοήτευση στις τάξεις της Άστον Βίλα.

Η αντίδραση του Ουνάι Έμερι

Ο Ουνάι Έμερι εθεάθη να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο με εμφανή εκνευρισμό, κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια πριν ακόμα σφυρίξει για τελευταία φορά ο διαιτητής. Η εικόνα του Βάσκου προπονητή, ο οποίος έδειχνε φανερά απογοητευμένος από την απώλεια της νίκης, έκανε τον γύρο των αθλητικών ιστοσελίδων.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έμερι κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την αντίδρασή του και την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εκεί ήταν που έδωσε ένα «ρεσιτάλ» δηλώσεων, επαναλαμβάνοντας με έμφαση τις σκέψεις του για τα τελευταία λεπτά του αγώνα και τον τρόπο που διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις που έγιναν viral

Όταν ρωτήθηκε για την αποχώρησή του πριν το τελικό σφύριγμα, ο Ουνάι Έμερι εξήγησε τη θέση του με συγκεκριμένο τρόπο. Ο προπονητής της Άστον Βίλα επανέλαβε αρκετές φορές πως «είχαν δοθεί έξι λεπτά καθυστερήσεις, σκόραραν στο έκτο λεπτό, κάναμε σέντρα στα εξίμισι λεπτά, θεώρησα ότι το ματς είχε τελειώσει».

Αυτή η δήλωση, με την επιμονή του στα χρονικά σημεία των καθυστερήσεων και την προσωπική του εκτίμηση ότι ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί, έγινε γρήγορα viral. Ο τρόπος που ο Βάσκος τεχνικός εξέφρασε την άποψή του, σε συνδυασμό με τον εμφανή εκνευρισμό του, συνέβαλε στη μεγάλη διάδοση του βίντεο με τις δηλώσεις του.

Το βίντεο και η συνέχεια

Το βίντεο με τις δηλώσεις του Ουνάι Έμερι, το οποίο είχε διάρκεια μικρότερη του ενός λεπτού, διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ένταση και η ειλικρίνεια των λεγομένων του προπονητή της Άστον Βίλα κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, καθιστώντας το απόσπασμα ένα από τα πιο συζητημένα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας.

Μετά την αναμέτρηση και τις δηλώσεις του, ο Ουνάι Έμερι έχει μπροστά του το international break. Αυτή η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων προσφέρει στον προπονητή την ευκαιρία να ηρεμήσει και να αναλύσει τους λόγους για τους οποίους η ομάδα του έχασε δύο φορές προβάδισμα ισάριθμων γκολ, οδηγώντας στην ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta