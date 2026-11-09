Αντετοκούνμπο για Ντοκ Ρίβερς: «Πότε τα είπε αυτά; Μένω άφωνος»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια άμεση απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς, οι οποίες αφορούσαν το μπασκετικό του IQ. Ο Έλληνας σταρ των Μαϊάμι Χιτ, όπως αναφέρθηκε, φάνηκε έκπληκτος με τα σχόλια του πρώην τεχνικού του στους Μπακς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Αντετοκούνμπο δεν διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ και πως είναι δύσκολο να τον προπονεί κάποιος. Η αντίδραση του «Greek Freak» ήταν αποστομωτική, εκφράζοντας την απορία του για το πότε έγιναν αυτές οι δηλώσεις.

Οι δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς

Ο Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε τεχνικός του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, προέβη σε σχόλια που προκάλεσαν την αντίδραση του Έλληνα μπασκετμπολίστα. Συγκεκριμένα, ο Ρίβερς υποστήριξε ότι ο σταρ των Μαϊάμι Χιτ δεν διαθέτει ένα ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ.

Επιπλέον, ο πρώην προπονητής εξέφρασε την άποψη ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας παίκτης που παρουσιάζει δυσκολίες στην προπόνηση. Αυτές οι δηλώσεις αποτέλεσαν το επίκεντρο της ερώτησης που δέχθηκε ο «Greek Freak» μετά από έναν αγώνα στο Σακραμέντο.

Η έκπληξη του «Greek Freak»

Όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για τα σχόλια του Ντοκ Ρίβερς, η αρχική του αντίδραση ήταν έκπληξη. Ο Έλληνας αθλητής έμεινε άφωνος, εκφράζοντας την απορία του για το πότε ακριβώς έγιναν αυτές οι δηλώσεις.

«Ω Θεέ μου, πρώτα απ' όλα δεν είναι ο προπονητής μου, ο προπονητής μου είναι ο Σπο (Έρικ Σπόελστρα)», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο, διευκρινίζοντας τη σχέση του με τον Ρίβερς ως έναν προπονητή που είχε στο παρελθόν. «Μένω άφωνος... Πότε έκανε αυτό το σχόλιο; Θα πρέπει να τον ρωτήσετε γιατί το σκέφτηκε αυτό».

Η απάντηση του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση στα σχόλια του Ντοκ Ρίβερς, τονίζοντας ότι η άποψη αυτή ανήκει στον ίδιο τον Ρίβερς και όχι σε εκείνον. «Αυτό είναι δικό του, όχι δικό μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας σταρ, αποστασιοποιώντας τον εαυτό του από την κριτική.

Ο «Greek Freak» υπογράμμισε την προσήλωσή του στην ομάδα του και στους προσωπικούς του στόχους. «Εγώ είμαι επικεντρωμένος στην ομάδα μου. Κοιτάω τι μπορώ να κάνω καλύτερα για να βοηθάω την ομάδα μου», πρόσθεσε, δείχνοντας την αφοσίωσή του στην επίδοση και την εξέλιξη.

Επιπλέον, ο Αντετοκούνμπο σχολίασε τη φύση των δηλώσεων, χαρακτηρίζοντάς τες «τρελό». Επανέλαβε την ανάγκη να απευθυνθούν οι ερωτήσεις στον ίδιο τον Ντοκ Ρίβερς για να εξηγήσει τους λόγους πίσω από τα λεγόμενά του.

Μήνυμα για τους στόχους και τα όνειρα

Πέρα από την άμεση απάντηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε ένα γενικότερο μήνυμα σχετικά με την αντιμετώπιση της κριτικής και των αρνητικών σχολίων. «Μην αφήνετε τη μικροπρέπεια να μπαίνει εμπόδιο», τόνισε, καλώντας τους αθλητές να παραμένουν προσηλωμένοι στους στόχους τους.

«Ποτέ δεν αφήνω να ασχολείται κάποιος με τους στόχους και τα όνειρά μου, όπως και για κάθε αθλητή εκεί έξω», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και της αυτοπεποίθησης στον αθλητισμό. Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι τέτοιου είδους σχόλια δεν πρέπει να επηρεάζουν την πορεία και τις φιλοδοξίες των αθλητών.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Έλληνας σταρ επανέλαβε την αρχική του έκπληξη, λέγοντας ξανά «Είναι τρελό», και επανέφερε την ιδέα ότι η εξήγηση για τις δηλώσεις θα πρέπει να ζητηθεί απευθείας από τον Ντοκ Ρίβερς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta