Η Athens Kallithea νίκησε τον Πανιώνιο στο Ελ Πάσο και ανέβηκε στη 2η θέση

Νικήτρια αναδείχθηκε η Athens Kallithea στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, επικρατώντας με 2-0 του Πανιωνίου στο Ελ Πάσο. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Καλλιθέας διατήρησε το εντός έδρας αήττητο και ανέβηκε μόνη στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Superbet League 2. Από την πλευρά του, ο Πανιώνιος παρέμεινε χωρίς διπλό στο πρωτάθλημα, σε τέσσερα συνολικά παιχνίδια μακριά από τη Νέα Σμύρνη.

Η εξέλιξη του αγώνα και το πρώτο γκολ

Η Athens Kallithea ξεκίνησε πιο δυνατά την αναμέτρηση, ασκώντας πίεση και δείχνοντας ένταση στο παιχνίδι της, αν και χωρίς να δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση στα πρώτα λεπτά. Ο Πανιώνιος κατάφερε σταδιακά να ισορροπήσει τον ρυθμό, αναζητώντας τρόπους να απειλήσει κυρίως μέσα από αντεπιθέσεις. Ωστόσο, ο ρυθμός του αγώνα παρέμεινε χαμηλός, με αρκετές λάθος πάσες και καμία από τις δύο ομάδες να μην ρισκάρει ιδιαίτερα.

Το προβάδισμα για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα ήρθε στο 37ο λεπτό, στην πρώτη της τελική προσπάθεια. Ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Γκαντέλιο πάνω στον Προβυδάκη μέσα στην περιοχή, κατά τη διεκδίκηση της μπάλας, οδήγησε τον ρέφερι Κατόπη να καταλογίσει πέναλτι, έπειτα από υπόδειξη του δεύτερου βοηθού. Ο Μανιάς ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα ψηλά στον ουρανό των διχτύων και κάνοντας το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ρόμο επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, το οποίο μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Ρόμο.

Το δεύτερο τέρμα και οι ευκαιρίες

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Πανιώνιος πήρε την κατοχή της μπάλας και στο 52ο λεπτό κατέγραψε την πρώτη του τελική προσπάθεια, με τον Ντίαζ να σουτάρει και τον Καστράτι να μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Η Athens Kallithea, όμως, κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 57ο λεπτό. Ο Προβυδάκης εκτέλεψε ένα φάουλ, η μπάλα πέρασε απ' όλους τους παίκτες και ο Μπαουτίστα, στο δεύτερο δοκάρι, με διαγώνιο πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα Κράνινξ, διαμορφώνοντας το 2-0.

Οι Νεοσμυρνιώτες έφτασαν κοντά στη μείωση του σκορ ένα λεπτό μετά το δεύτερο γκολ της Καλλιθέας, όταν η κεφαλιά του Σομπρίνο πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Καστράτι. Ωστόσο, όσο περνούσε ο χρόνος, η ομάδα της Καλλιθέας έκλεινε τους χώρους, δεν κινδύνεψε καθόλου και εξασφάλισε μια άνετη νίκη.

Η αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων

Η Athens Kallithea, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Βαγγέλη Μόρα, επέδειξε ουσία στο παιχνίδι της. Εκμεταλλεύτηκε αποτελεσματικά τις λίγες καλές στιγμές που δημιούργησε, πετυχαίνοντας δύο τέρματα και διατηρώντας το εντός έδρας αήττητο. Η νίκη αυτή την ανέβασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την καλή της πορεία στο πρωτάθλημα.

Αντίθετα, ο Πανιώνιος χαρακτηρίστηκε ως φλύαρος και ανούσιος στην εμφάνισή του. Παρά την κατοχή της μπάλας σε ορισμένα διαστήματα, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης παρέμεινε χωρίς νίκη μακριά από την έδρα της σε τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Κίτρινες κάρτες και αλλαγές παικτών

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής έδειξε συνολικά επτά κίτρινες κάρτες. Για την Athens Kallithea, κίτρινη κάρτα αντίκρισαν οι Προβυδάκης στο 51ο λεπτό και Χουχούμης στο 84ο λεπτό. Από την πλευρά του Πανιωνίου, κίτρινες κάρτες δέχθηκαν οι Βενάρδος στο 19ο λεπτό, Σομπρίνο στο 40ό λεπτό, Λιάσος στο 60ό λεπτό, Μάναλης στο 79ο λεπτό και Χριστόπουλος στο 81ο λεπτό.

Ο προπονητής της Athens Kallithea, Βαγγέλης Μόρας, προχώρησε σε πέντε αλλαγές παικτών. Στο 60ό λεπτό, ο Σταματούλας αντικατέστησε τον Πρεκατέ και ο Φαϊτάκης πήρε τη θέση του Κουρφαλίδη. Αργότερα, στο 74ο λεπτό, ο Βιγιαφάνες μπήκε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Ρόμο και ο Τσιριγώτης αντικατέστησε τον Μανιά. Τέλος, στο 91ο λεπτό, ο Πανάγου πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Προβυδάκη.

Η σύνθεση της νικήτριας ομάδας

Η αρχική ενδεκάδα της Athens Kallithea, όπως παρατάχθηκε από τον Βαγγέλη Μόρα, αποτελούνταν από τους εξής ποδοσφαιριστές: Καστράτι, Πρεκατές, Μλάντεν, Χουχούμης, Προβυδάκης, Κουρφαλίδης, Τζανδάρης, Μπαουτίστα, Αναστασίου, Ρόμο και Μανιάς.

Με πληροφορίες από: Athletiko