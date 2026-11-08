Η επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό και η αλλαγή νοοτροπίας του

Ο Νταβίντ Κάρμο επιστρέφει σταδιακά στο προσκήνιο του Ολυμπιακού, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να του δίνει την ευκαιρία να δείξει την αξία του. Ο Ανγκολέζος αμυντικός, ο οποίος δεν είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής από την ημέρα που ανέλαβε ο Βάσκος τεχνικός, πήρε φανέλα βασικού στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν την περασμένη Τετάρτη. Η εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του, υποδηλώνει μια σημαντική αλλαγή στη στάση του.

Η επανένταξη και οι πρώτες συμμετοχές

Από την ανάληψη των καθηκόντων του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, ο Νταβίντ Κάρμο δεν είχε βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής στην ομάδα. Οι προηγούμενες εμφανίσεις του περιορίζονταν σε συγκεκριμένους αγώνες, δίνοντάς του την ευκαιρία να διατηρήσει τον ρυθμό του.

Συγκεκριμένα, ο Ανγκολέζος αμυντικός είχε αγωνιστεί για 90 λεπτά στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, δείχνοντας την παρουσία του στο γήπεδο. Ακολούθησε μια πλήρης συμμετοχή και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Μαρκό, όπου επίσης έπαιξε σε όλο το 90λεπτο, διατηρώντας την επαφή του με την αγωνιστική δράση.

Το ντεμπούτο στην ευρωπαϊκή φάση ομίλων

Η σημαντικότερη ευκαιρία για τον Κάρμο ήρθε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν, την περασμένη Τετάρτη, όπου αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ματς της League Phase του Europa League. Ο Βάσκος τεχνικός, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, του εμπιστεύτηκε τη φανέλα του βασικού, αντικαθιστώντας τον Λορέντσο Πιρόλα.

Αυτή η συμμετοχή σηματοδότησε το ντεμπούτο του για φέτος στη League Phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η μόνη προηγούμενη παρουσία του σε ευρωπαϊκό ματς ήταν στα προκριματικά, στην αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν στο Καραϊσκάκη, όπου είχε ξεκινήσει ως βασικός, αλλά αντικαταστάθηκε στο 56ο λεπτό από τον τότε προπονητή, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η εμφάνιση κόντρα στους Γάλλους και η προσαρμογή

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρεν, ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός δεν έδειξε να πατάει καλά στο χορτάρι. Έχασε δύο με τρεις φορές τους παίκτες που είχε στην περιοχή ευθύνης του, με αποτέλεσμα να υποκύπτει σε εύκολα φάουλ, κάτι που δημιούργησε ανησυχία.

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Κάρμο έδειξε σημάδια προσαρμογής στον αγώνα και πραγματοποίησε μία πιο σταθερή και καλή εμφάνιση. Αυτή η βελτίωση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος φάνηκε να εκτιμά ιδιαίτερα το δεύτερο ημίχρονο του ποδοσφαιριστή.

Η ξεκούραση του Πιρόλα

Η απόφαση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να δώσει φανέλα βασικού στον Κάρμο στην αναμέτρηση με τη Ρεν, είχε ως αποτέλεσμα την ξεκούραση του Λορέντσο Πιρόλα. Ο Ιταλός στόπερ χρειαζόταν αυτή την ανάπαυση, καθώς είχε επιβαρυνθεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια που είχε δώσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παρόλο που ο Πιρόλα είχε πολύ καλή παρουσία στα προηγούμενα ματς, είχε αρχίσει να δείχνει σημάδια κούρασης. Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, η κόπωση ήταν εμφανής και η απόδοσή του δεν ήταν στο καλύτερό της επίπεδο, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την ανάπαυσή του.

Η αλλαγή νοοτροπίας και οι δηλώσεις

Πέρα από την αγωνιστική του παρουσία, αυτό που άρεσε ιδιαίτερα στην ομάδα ήταν η αλλαγή νοοτροπίας που φάνηκε στις δηλώσεις του Νταβίντ Κάρμο μετά τον αγώνα. Οι δηλώσεις του επιβεβαίωσαν τα όσα είχαν ειπωθεί το καλοκαίρι σχετικά με την επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους» και την πρόθεσή του να προσφέρει.

Ο ποδοσφαιριστής τόνισε ότι ο ίδιος δουλεύει σκληρά για να μπορέσει να πάρει τις ευκαιρίες που του αναλογούν. Δήλωσε επίσης ότι όποτε του το ζητήσει ο προπονητής, είναι απόλυτα έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα. Τα λόγια αυτά δείχνουν μια ξεκάθαρη αλλαγή στη νοοτροπία του, σε σύγκριση με την εικόνα που είχε παρουσιάσει κατά την προηγούμενη θητεία του στους Πειραιώτες.

Με πληροφορίες από: Athletiko