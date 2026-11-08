Η Τενερίφη «υιοθετεί» την ενός έτους κόρη του αδικοχαμένου Χεσούς Ντε Μιγκέλ

Η Τενερίφη προχώρησε σε μία πράξη βαθιάς ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, ανακοινώνοντας την πλήρη οικονομική υποστήριξη της ενός έτους κόρης του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της, Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλμέιδα. Η ισπανική ομάδα δεσμεύτηκε να σταθεί στο πλευρό της μικρής Κάρλα για τα επόμενα δεκαεπτά χρόνια, καλύπτοντας τις ανάγκες της μέχρι την ενηλικίωσή της. Η κίνηση αυτή έρχεται ως άμεση αντίδραση στον πρόωρο χαμό του παίκτη, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα.

Ο πρόωρος χαμός του Χεσούς Ντε Μιγκέλ

Ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλμέιδα έχασε τη ζωή του έπειτα από ένα ατυχές περιστατικό που συνέβη στις 2 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας, Χεσούς Οουόνο. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην προσπάθεια και των δύο παικτών να διεκδικήσουν μία διεκδικούμενη μπάλα.

Αμέσως μετά το συμβάν, ο επιθετικός της ισπανικής ομάδας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του προκάλεσε έντονη ανησυχία από την πρώτη στιγμή. Λιγότερο από μία ημέρα αργότερα, το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, η Τενερίφη γνωστοποίησε μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι ο ποδοσφαιριστής της απεβίωσε στις 08:00.

Η συγκινητική απόφαση της Τενερίφης

Σε μία εξαιρετικά συγκινητική κίνηση, η Τενερίφη ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναλάβει την οικονομική υποστήριξη της Κάρλα, της μόλις ενός έτους κόρης του Χεσούς Ντε Μιγκέλ. Η δέσμευση αυτή αφορά τα επόμενα δεκαεπτά χρόνια, έως ότου δηλαδή η μικρή Κάρλα ενηλικιωθεί. Η απόφαση αυτή αποτελεί μία έμπρακτη ένδειξη συμπαράστασης προς την οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Η ομάδα εξέφρασε τη βούλησή της να παραμείνει στο πλευρό των οικείων του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, θέτοντας ως κύρια προτεραιότητα τη διασφάλιση της στήριξης της μικρής Κάρλα. Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει το ισχυρό αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης που διακατέχει τον σύλλογο απέναντι στα μέλη της οικογένειάς του.

Οι δηλώσεις των διοικούντων

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τενερίφης, Αντόνιο Μανουέλ Πόρο Γρανάδος, γνωστοποίησε τη δέσμευση της ομάδας, τονίζοντας ότι σκοπός είναι να σταθούν δίπλα στο κορίτσι και να διασφαλίσουν τη στήριξη ολόκληρης της οικογένειας της Τενερίφης. Ο κ. Γρανάδος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλουμε να είμαστε κοντά της τουλάχιστον μέχρι να ενηλικιωθεί».

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως διευκρινίστηκε, αναλήφθηκε από τον μεγαλομέτοχο του συλλόγου, Ράικο Γκαρθία, και υποστηρίζεται ανεπιφύλακτα από όλα τα μέλη της διοίκησης. Πρόκειται για μία δέσμευση που αναλαμβάνει η Τενερίφη ως σύλλογος απέναντι στην οικογένεια και την κόρη του εκλιπόντος ποδοσφαιριστή, Κάρλα.

Δέσμευση για στήριξη σε κάθε επίπεδο

Η Τενερίφη δεσμεύτηκε να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή βοήθεια σε κάθε επίπεδο, ξεπερνώντας ακόμη και τις νομικές της υποχρεώσεις. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το βάθος της δέσμευσης του συλλόγου να παράσχει ουσιαστική και ολοκληρωμένη στήριξη στην οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ.

Παράλληλα, η διοίκηση εξετάζει επιπλέον τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής υποστήριξης. Στόχος είναι οι συνθήκες να επηρεάσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τη ζωή της οικογένειας, τουλάχιστον σε υλικό επίπεδο. Η ομάδα αναγνωρίζει ότι είναι αδύνατο μία τέτοια απώλεια να μην αφήσει το αποτύπωμά της, αλλά προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις υλικές επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko