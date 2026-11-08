Ο Παναθηναϊκός θέλει το «διπλό» στο Καυτανζόγλειο και περιμένει «δώρα» από το ντέρμπι του Φαλήρου

Ο Παναθηναϊκός, ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας, ταξιδεύει στο «Καυτανζόγλειο» για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League. Στόχος του «τριφυλλιού» είναι η κατάκτηση του «διπλού», προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Παράλληλα, η ομάδα αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα από το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο «Καραϊσκάκης».

Η βαθμολογική θέση και οι στόχοι του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός, επιδεικνύοντας όμορφο ποδόσφαιρο, κατάφερε να επικρατήσει στο εντός έδρας αθηναϊκό ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ με σκορ 2-0. Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική, καθώς του επέτρεψε να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, έχοντας συγκεντρώσει 24 βαθμούς.

Η διαφορά του από τον δεύτερο Ολυμπιακό ανέρχεται πλέον στους δύο βαθμούς. Το «τριφύλλι» γνωρίζει ότι μια νίκη στο «Καυτανζόγλειο» θα του εξασφαλίσει την παραμονή στο «ρετιρέ» της Super League. Έτσι, θα μπορέσει να παρακολουθήσει με ηρεμία την εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και να δει αν θα προκύψουν «δώρα» από αυτό το ντέρμπι.

Πρόσφατες επιτυχίες και ψυχολογική ώθηση

Η ομάδα του Νίστρουπ έχει δείξει μια εξαιρετική αγωνιστική εικόνα το τελευταίο διάστημα, τόσο εντός των συνόρων όσο και στην Ευρώπη. Πέρα από την επικράτηση επί της ΑΕΚ με όμορφο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός είχε μια σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία την Πέμπτη που προηγήθηκε.

Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε στο Conference League, όπου νίκησε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1. Αυτή η νίκη αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη για την ομάδα στη League Phase της διοργάνωσης, γεγονός που της προσδίδει σημαντική ψυχολογική ώθηση ενόψει του σημερινού αγώνα στο «Καυτανζόγλειο».

Η αγωνιστική κατάσταση του Ηρακλή

Από την πλευρά του, ο Ηρακλής, με προπονητή τον Ματσάρι, προέρχεται από ένα εκτός έδρας παιχνίδι στην Καλαμάτα, όπου απέσπασε ισοπαλία με σκορ 1-1. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς.

Ο Ηρακλής έχει να σημειώσει νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές στη Super League, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα αποφασισμένο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στην έδρα του, μπροστά στο κοινό του.

Απουσία οπαδών και ένα παλαιότερο αποτέλεσμα

Στον αγώνα του «Καυτανζόγλειου», ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς την υποστήριξη των οπαδών του. Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης έδωσε αρνητική απάντηση στην έκδοση εισιτηρίων για τους «πράσινους» φιλάθλους, παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες και οι οπαδοί τους είχαν φτάσει σε σχετική συμφωνία για την παρουσία τους.

Αξίζει να σημειωθεί, βάσει των δεδομένων, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ηττηθεί στον μοναδικό εγχώριο αγώνα στον οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ. Αυτή η ήττα σημειώθηκε στην έδρα του Ολυμπιακού.

Οι πιθανές συνθέσεις των ομάδων

Για τον Ηρακλή, η πιθανή ενδεκάδα (σύστημα 3-4-3) αναμένεται να είναι: Αθανασιάδης – Βούρος, Πίνια, Τσάκλα – Σόρια, Κράιντς, Σουρλής, Νανού– Σίλβα, Μάρκες, Λόπεθ.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, η πιθανή σύνθεση (σύστημα 4-4-2) περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Πένια – Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι – Καμαρά, Λούζα, Αντίνο, Ταμπόρδα – Τετέι, Ντέσερς.

Με πληροφορίες από: Newsit