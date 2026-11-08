Το σταυρόλεξο του Λίσι για τον ΠΑΟΚ: Απουσίες, ερωτηματικά και πιθανή έκπληξη

Με σημαντικές απουσίες και αρκετά ερωτηματικά στην ενδεκάδα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απόψε το βράδυ στο Φάληρο, στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ο Αλέσιο Λίσι, ο Ιταλός τεχνικός του «Δικεφάλου», κράτησε κλειστά τα χαρτιά του καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αφήνοντας τρεις θέσεις ανοιχτές και την τελική του επιλογή να αποτελεί ένα άλυτο σταυρόλεξο.

Σημαντικές απουσίες περιορίζουν τις επιλογές

Ο ΠΑΟΚ καλείται να παρουσιαστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 21:00 με αρκετά προβλήματα, καθώς ο Αλέσιο Λίσι δεν μπορεί να υπολογίζει σε οκτώ ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, ο Τζόντζο Κένι είναι τιμωρημένος και δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι.

Παράλληλα, η λίστα των τραυματιών περιλαμβάνει τους Μιχαηλίδη, Πέλκα, Ντεσπόντοφ, Άλι, Παβλένκα και Μεϊτέ, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι για την αποψινή αναμέτρηση. Εκτός παραμένει και ο Τάισον, ο οποίος συνεχίζει τις προπονήσεις του με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου. Αυτές οι συνολικά οκτώ απουσίες περιορίζουν σημαντικά τις διαθέσιμες λύσεις, κυρίως σε συγκεκριμένες θέσεις του αγωνιστικού χώρου.

Το τακτικό πλάνο και η κορυφή της επίθεσης

Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο Αλέσιο Λίσι δούλεψε εντατικά πάνω στην τακτική, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τις τελικές του σκέψεις για την ενδεκάδα. Η επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι ο Ιταλός τεχνικός θα διατηρήσει τον σχηματισμό 4-4-2, ένα σχήμα που έχει χρησιμοποιήσει και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.

Στην κορυφή της επίθεσης, το δίδυμο των Μπάνζα και Εντιαγέ αναμένεται να ξεκινήσει. Αυτό το σχήμα προσφέρει στον ΠΑΟΚ μεγαλύτερη αμεσότητα στο παιχνίδι και ενισχυμένη παρουσία στην αντίπαλη περιοχή. Ωστόσο, παράλληλα απαιτεί καλύτερες ισορροπίες στη μεσαία γραμμή, ειδικά απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός, ο οποίος φημίζεται για τη δυναμική του στο κέντρο.

Τα τρία ανοιχτά ερωτηματικά της ενδεκάδας

Ένα από τα βασικά ερωτηματικά αφορά τη θέση του τερματοφύλακα. Παρόλα αυτά, όλα δείχνουν ότι ο 22χρονος Δημήτρης Μοναστηρλής θα διατηρηθεί κάτω από τα δοκάρια. Ο νεαρός πορτιέρο ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό παιχνίδι της μέχρι τώρα καριέρας του, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Περισσότερο σύνθετη είναι η κατάσταση στο δεξί άκρο της άμυνας. Η απουσία του τιμωρημένου Κένι υποχρεώνει τον Λίσι να αναζητήσει εναλλακτική λύση. Στις επιλογές του Ιταλού τεχνικού βρίσκονται οι Ελουστόντο, Γιάκιτς και Τέιλορ, με την τελική απόφαση να επηρεάζει και τις υπόλοιπες ισορροπίες της ενδεκάδας του ΠΑΟΚ.

Τέλος, ανοιχτή παραμένει και η θέση του αριστερού εξτρέμ. Ο Σόλα Σορετίρε συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει. Ωστόσο, τόσο ο Χρήστος Ζαφείρης όσο και ο Ράχμαν Μπάμπα αποτελούν εναλλακτικές επιλογές, ανάλογα με την προσέγγιση που θα επιλέξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι.

Η έκπληξη και η πλήρης αποστολή

Στην εξίσωση για την αποστολή βρίσκεται και ο Τομ Λουσέ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην ομάδα που ταξίδεψε στο Φάληρο, παρότι η συμμετοχή του αποτελούσε ερωτηματικό τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, δεν αναμένεται να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα.

Ο Αλέσιο Λίσι, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη La Liga, γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις μιας τέτοιας αναμέτρησης. Το γεγονός ότι δεν άνοιξε τα χαρτιά του στις τελευταίες προπονήσεις αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας έκπληξης στις αρχικές του επιλογές για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η πλήρης αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Ελουστόντο, Κοσίδης, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα και Μύθου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta