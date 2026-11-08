Αναφορές για επεισόδια στη φυσούνα του Μεστάγια: Μπέλινγκχαμ και Ρούντιγκερ φέρονται να επιτέθηκαν σε security

Σκηνές έντασης και βίας φέρεται να εκτυλίχθηκαν στη φυσούνα του Μεστάγια, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ του Σαββάτου (7/11). Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Αντόνιο Ρούντιγκερ, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε μέλη του προσωπικού ασφαλείας του γηπέδου.

Επεισοδιακό το ημίχρονο στο Μεστάγια

Το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν και έληξε με άνετη επικράτηση της «Βασίλισσας» με σκορ 0-3, σημαδεύτηκε από άκρως επεισοδιακά γεγονότα, κυρίως κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας. Οι αναφορές κάνουν λόγο για «κακό χαμό» εντός της φυσούνας, όπου η ένταση έφτασε σε υψηλά επίπεδα.

Αρχικά, ο Πάμπλο Μαφέο, αμυντικός της Βαλένθια, εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος μπροστά στις κάμερες, εκφράζοντας παράπονα για αδικία του διαιτητή εις βάρος της ομάδας του. Ωστόσο, η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο στον χώρο της φυσούνας.

Η αρχή της έντασης και οι διαμαρτυρίες

Σύμφωνα με τη Marca, η αφορμή για την ένταση δόθηκε όταν ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια, Μπραούλιο, άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα στον βοηθό διαιτητή. Αυτή η διαμαρτυρία φαίνεται να ήταν η σπίθα που πυροδότησε τα επόμενα περιστατικά.

Η παρουσία του Μπραούλιο και οι έντονες διαμαρτυρίες του στον βοηθό διαιτητή οδήγησαν σε μία αλυσίδα αντιδράσεων, με τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης να εμπλέκονται στη συνέχεια στα γεγονότα που ακολούθησαν.

Οι κατηγορίες κατά Μπέλινγκχαμ και Ρούντιγκερ

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν συγκεκριμένες ενέργειες εκ μέρους των ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ φέρεται να τράβηξε τον αθλητικό διευθυντή της Βαλένθια, Μπραούλιο, από το κοστούμι του. Όταν το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση, ο Μπέλινγκχαμ κατηγορείται ότι χτύπησε έναν από τους security.

Παράλληλα, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ φέρεται να χτύπησε με χαστούκι έναν άλλο υπάλληλο ασφαλείας. Οι αναφορές αυτές περιγράφουν σκηνές όπου οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης ενεπλάκησαν άμεσα σε σωματική αντιπαράθεση με τους ανθρώπους της ασφάλειας του γηπέδου.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για το φύλλο αγώνα

Σχετικά με την καταγραφή των περιστατικών, οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες. Αρχικά, δημοσιεύματα, όπως αυτά της Marca, ανέφεραν ότι ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν κατέγραψε τίποτα στο φύλλο αγώνα σχετικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη φυσούνα.

Ωστόσο, νεότερες αναφορές, που αποδίδονται στον @sanchis14, υποστηρίζουν ότι το προσωπικό ασφαλείας κατέθεσε τα περιστατικά στον διαιτητή, ο οποίος κατέγραψε όλα τα γεγονότα. Τα συγκεκριμένα περιστατικά αναμένεται να συμπεριληφθούν στην επίσημη έκθεση του διαιτητή, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες.

Το βίντεο της Βαλένθια

Στο μεταξύ, η ομάδα της Βαλένθια, οι «Νυχτερίδες» όπως είναι γνωστή, φέρεται να διαθέτει βίντεο που αποτυπώνει όλα τα παραπάνω περιστατικά. Η ομάδα πιθανότατα θα δημοσιοποιήσει αυτό το οπτικό υλικό, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα επεισόδια.

Η ύπαρξη του βίντεο ενδέχεται να προσφέρει περαιτέρω στοιχεία για την πλήρη εικόνα των γεγονότων που συνέβησαν στη φυσούνα του Μεστάγια, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta