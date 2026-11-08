Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή: Οι επιλογές του Νίστρουπ και οι απουσίες

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται απόψε αντιμέτωπος με τον Ηρακλή σε μία κρίσιμη αναμέτρηση στο «Καυτανζόγλειο», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superleague. Στόχος των «πρασίνων» είναι η κατάκτηση της νίκης, προκειμένου να διατηρήσουν την πρώτη θέση στη βαθμολογία πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ επιδιώκει να κάνει το «οκτώ στα οκτώ» σε όλες τις διοργανώσεις, μετά την πρόσφατη ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Η κρίσιμη αναμέτρηση και ο στόχος της κορυφής

Η αποψινή αναμέτρηση, που είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Παναθηναϊκό, καθώς μια νίκη θα του επιτρέψει να πάει πρώτος στη διακοπή των εθνικών ομάδων. Το «τριφύλλι» επιδιώκει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, κάνοντας το 8/8 σε όλες τις διοργανώσεις, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Δανός τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, έχει εκφράσει την επιθυμία του η ομάδα να εκπληρώσει το καθήκον της απέναντι στον «Γηραιό» και να παραμείνει στην κορυφή και για τη δεύτερη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Οι απουσίες και η πλήρης αποστολή του «τριφυλλιού»

Για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες ορισμένων παικτών. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμος ο Κάνγκουα, ο οποίος αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα την περασμένη αγωνιστική ενάντια στην ΑΕΚ. Επίσης, ο Κρίστιασεν κρίνεται ανέτοιμος, ενώ οι Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδης παραμένουν μακροχρόνια απόντες. Πέρα από αυτές τις γνωστές απουσίες, το «τριφύλλι» δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού, όπως την επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το παιχνίδι με τον «Γηραιό», περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ. Αυτοί οι παίκτες θα είναι στη διάθεση του προπονητή για τον αγώνα στο Καυτανζόγλειο.

Οι πιθανές επιλογές για την αρχική ενδεκάδα

Ο Δανός τεχνικός δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του, διατηρώντας το σχήμα που εφαρμόζει στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας. Πιθανότατα θα δούμε και πάλι το σύστημα 4-4-2. Κάτω από τα δοκάρια, ο Πένια θα είναι δεδομένα ο βασικός τερματοφύλακας για ακόμη ένα παιχνίδι. Στο κέντρο της άμυνας, οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν αναμένεται να ξεκινήσουν και πάλι. Στα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής, δεν είναι απίθανο να δούμε τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο, οι οποίοι είχαν εξαιρετική απόδοση στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μια αλλαγή, με τον Σαλάχ-Εντίν να έχει σαφές προβάδισμα σε σχέση με τον Τσάπρα για μία θέση.

Στη μεσαία γραμμή, η απουσία του Κάνγκουα καθιστά δεδομένη την παρουσία των Καμαρά και Λούζα στην αρχική ενδεκάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για τις δύο θέσεις των εξτρέμ, υπάρχουν τρεις παίκτες που διεκδικούν τις θέσεις: οι Ταμπόρδα, Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία. Από αυτούς, οι Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία φαίνεται να έχουν τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσουν βασικοί. Στην κορυφή της επίθεσης, το γεγονός πως οι Τεττέη και Ντέσερς δεν ξεκίνησαν κόντρα στους Βούλγαρους μεσοβδόμαδα, συνηγορεί στο ότι θα είναι οι βασικοί επιθετικοί απέναντι στον «Γηραιό».

Απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων

Οι «πράσινοι» δεν θα μπορέσουν να έχουν στο πλευρό τους τον «12ο παίκτη» τους, τον κόσμο τους, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Υπήρξε απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων από την αστυνομία, γεγονός που ματαίωσε τη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων και των οπαδών τους. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε τη διάθεση 1.000 έως 1.500 εισιτηρίων για τους φίλους του Παναθηναϊκού, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta