Στο επίκεντρο του παγκοσμίου αθλητικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Αθήνα με τη διεξαγωγή σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2026, του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Η φετινή διοργάνωση καταγράφει ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών, καθώς περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες λαμβάνουν μέρος στους αγώνες. Το αγωνιστικό διήμερο ξεκίνησε χθες, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, και κορυφώνεται σήμερα με τις μεγάλες αποστάσεις.

Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών και διεθνής απήχηση

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ιστορία του θεσμού. Περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες συμμετέχουν στους αγώνες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η συμμετοχή στην κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου αναμένεται να αγωνιστούν περίπου 25.000 δρομείς. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του διημέρου

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης άρχισε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου με τους αγώνες των 5 χιλιομέτρων. Συγκεκριμένα, στις 17:00 πραγματοποιήθηκε το 5 χλμ. Telekom, ενώ στις 20:00 ακολούθησε το 5 χλμ. Universities Night Run Allwyn, το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες.

Νωρίτερα το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλάμβανε και αγώνες απόστασης 1.200 μέτρων, με τη συμμετοχή παιδιών, αθλητών των Special Olympics και ατόμων με αναπηρία.

Η Κυριακή 8 Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στις μεγάλες αποστάσεις, με επίκεντρο τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων Allwyn στο κέντρο της Αθήνας. Η εκκίνηση του αγώνα των 10 χλμ. έχει προγραμματιστεί για τις 08:00, ενώ μισή ώρα αργότερα, στις 08:30, ξεκινά από τον Μαραθώνα η ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 08:30΄ έως 18:15΄.

Ιδανικές καιρικές συνθήκες για τους δρομείς

Οι καιρικές συνθήκες που διαμορφώνονται για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 είναι σχεδόν ονειρικές για τους αθλητές αντοχής που θα τρέξουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας. Ο συνδυασμός χαμηλών θερμοκρασιών, ελεγχόμενης υγρασίας και καθαρής ατμόσφαιρας υπό την επίδραση των βοριάδων δημιουργεί το τέλειο περιβάλλον για να διατηρήσει το σώμα σταθερή θερμοκρασία χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

Στην αφετηρία στον Μαραθώνα στις 08:30 το πρωί, οι δρομείς θα συναντήσουν τσουχτερό κρύο με το θερμόμετρο γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου, τη σχετική υγρασία στο 70%, ηλιοφάνεια με ελάχιστες νεφώσεις και ΒΒΑ ανέμους εντάσεως 4 με 5 μποφόρ που θα προσφέρουν καθαρό αέρα.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το Παναθηναϊκό Στάδιο, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο φτάνοντας τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της ημέρας. Η υγρασία θα υποχωρήσει σε πολύ ευχάριστα επίπεδα μεταξύ 50% και 60%, με τους βοριάδες να διατηρούνται στα 4 μποφόρ με ελαφρώς παραπάνω ριπές κάτω από έναν ηλιόλουστο ουρανό με λίγες αραιές νεφώσεις.

Συμβουλές ένδυσης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Για την ιδανική διαχείριση αυτών των συνθηκών, ο χρυσός κανόνας των μαραθωνοδρόμων επιβάλλει να ντυθούν σαν να έχει δέκα βαθμούς περισσότερους από τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, δίνοντας όμως παράλληλα μεγάλη προσοχή στην ψυχρή αναμονή της αφετηρίας. Στο διάστημα από τις επτά έως τις οκτώμισι το πρωί στον Μαραθώνα, η στασιμότητα στους 10 βαθμούς Κελσίου με τον βοριά θα προκαλέσει έντονο πάγωμα. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να φοράνε πάνω από την αγωνιστική τους στολή παλιά ρούχα μιας χρήσης, όπως ένα παλιό φούτερ ή μια φόρμα, ή ακόμα και μια πλαστική σακούλα ή ισοθερμική κουβέρτα για να κρατήσουν τον αέρα μακριά από το σώμα τους, τα οποία θα αποχωριστούν ελάχιστα λεπτά πριν δοθεί η εκκίνηση.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό του αγώνα, η ιδανική επιλογή είναι ένα ελαφρύ, αναπνέον φανελάκι ή κοντομάνικο μπλουζάκι από τεχνικό ύφασμα, αποφεύγοντας αυστηρά τα βαμβακερά ρούχα που συγκρατούν τον ιδρώτα. Εξαιρετική λύση για τα χέρια αποτελούν τα αυτόνομα μανίκια, τα οποία κρατούν ζεστούς τους δρομείς στα πρώτα οκτώ με δέκα χιλιόμετρα και στη συνέχεια κατεβαίνουν εύκολα στους καρπούς. Για το κάτω μέρος, ένα άνετο δρομικό σορτσάκι ή ένα ελαφρύ κοντό κολάν προσφέρει την απαιτούμενη ελευθερία κινήσεων, ενώ λόγω της ηλιοφάνειας τα γυαλιά ηλίου θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα.

Παράλληλα, η διεξαγωγή των αγώνων συνοδεύεται από εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλές περιοχές της Αττικής. Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να ενημερωθούν εγκαίρως και να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία.

Τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα. Η φλόγα, σύμβολο της ιστορικής διαδρομής και της διαχρονικής αξίας του Μαραθωνίου, άναψε στο πλαίσιο λαμπαδηδρομίας, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και συγκινησιακή φόρτιση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki