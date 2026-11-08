Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού μετά από 40 χρόνια

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League, μια εξέλιξη που σημειώνεται για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 1986 σε τόσο προχωρημένο στάδιο της σεζόν. Η ιστορική ομάδα υποχώρησε στη 18η θέση το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, μετά τη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Μάντσεστερ Σίτι με 3-1. Έχοντας συγκεντρώσει μόλις επτά βαθμούς σε εννέα αγωνιστικές, οι «κόκκινοι διάβολοι» αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή βαθμολογική πίεση.

Η ιστορική υποχώρηση και τα 40 χρόνια

Η παρουσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην τελευταία τριάδα της βαθμολογίας, ύστερα από τουλάχιστον εννέα αγώνες, αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη περίπτωση από τον Νοέμβριο του 1986. Τότε, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, η οποία βρισκόταν επίσης στις τελευταίες θέσεις του αγγλικού πρωταθλήματος.

Σαράντα χρόνια μετά, ο ιστορικός σύλλογος βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με μια αγωνιστική πραγματικότητα που απέχει πολύ από τις προσδοκίες και το μέγεθός του. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ καλείται να διαχειριστεί μια νέα αγωνιστική κρίση, με την πίεση προς το πρόσωπό του να έχει αυξηθεί σημαντικά.

Η βαθμολογική θέση και το χειρότερο ξεκίνημα

Μετά την ολοκλήρωση της ένατης αγωνιστικής, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στη 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς. Αυτή η συγκομιδή προέρχεται από μία νίκη, τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

Η φετινή πορεία των «κόκκινων διαβόλων» χαρακτηρίζεται ως το χειρότερο ξεκίνημά τους στην ιστορία της Premier League, με βάση τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει έπειτα από εννέα αγώνες. Η ομάδα έχει σημειώσει δέκα γκολ υπέρ και έχει δεχθεί δεκαπέντε κατά.

Το αποτέλεσμα που άλλαξε τα δεδομένα

Το γεγονός που οδήγησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού ήταν η νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Μάντσεστερ Σίτι με 3-1. Η αναμέτρηση διεξήχθη το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο «Σίτι Γκράουντ», με τους γηπεδούχους να παίρνουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Με αυτή τη νίκη, η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε τους εννέα βαθμούς και ανέβηκε στη 16η θέση της βαθμολογίας, ξεφεύγοντας από την επικίνδυνη ζώνη. Η Κόβεντρι βρίσκεται στην 17η θέση, επίσης με εννέα βαθμούς, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού.

Η εξέλιξη του αγώνα Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι

Στον αγώνα του «Σίτι Γκράουντ», η Νότιγχαμ Φόρεστ προηγήθηκε νωρίς, με τον Ζαΐρ Κούνια να σκοράρει στο 6ο λεπτό. Ο Λίαμ Ντελάπ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 18ο λεπτό, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να μειώσει τη διαφορά με τον Ραγιάν Σερκί στο 52ο λεπτό. Ωστόσο, ο Λίαμ Ντελάπ σκόραρε ξανά στο 73ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ της Νότιγχαμ Φόρεστ. Μετά το πέρας του αγώνα, η Κρίσταλ Πάλας ακολουθεί στη 19η θέση με επτά βαθμούς, ενώ η Σάντερλαντ βρίσκεται τελευταία με πέντε βαθμούς.

Η επόμενη αναμέτρηση

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλείται να αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ ψάχνει αποκλειστικά τη νίκη σε αυτή την αναμέτρηση, προκειμένου να ανατρέψει τα δεδομένα και να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Gazzetta, Newsit