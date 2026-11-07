F1: Ο Λάντο Νόρις πήρε την pole στη «ναυμαχία» του Ιντερλάγκος

Ο Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος στις επεισοδιακές κατατακτήριες δοκιμές του Ιντερλάγκος, κατακτώντας την pole position για το Grand Prix της Βραζιλίας. Η διαδικασία σημαδεύτηκε από καταρρακτώδη βροχή και μια διακοπή που διήρκεσε σχεδόν μιάμιση ώρα. Ο οδηγός της McLaren σημείωσε χρόνο 1:27.470 στο Q3, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση για τρίτη διαδοχική χρονιά στην πίστα της Βραζιλίας.

Η μάχη με τη βροχή και οι καθοριστικοί γύροι

Οι συνθήκες στην πίστα του Ιντερλάγκος ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με την καταρρακτώδη βροχή να αναγκάζει τη διακοπή των κατατακτήριων δοκιμών για περίπου ενενήντα λεπτά. Όταν οι συνθήκες βελτιώθηκαν, επετράπη η χρήση ενδιάμεσων ελαστικών στο τελευταίο σκέλος, το Q3.

Ωστόσο, η βροχή επέστρεψε γρήγορα, μετατρέποντας ουσιαστικά το Q3 σε μια μάχη για μία και μοναδική γρήγορη προσπάθεια. Οι πρώτοι γύροι αποδείχθηκαν καθοριστικοί για την τελική κατάταξη, με τον Λάντο Νόρις να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία προτού οι συνθήκες δυσκολέψουν ξανά σημαντικά.

Οι ποινές αναδιαμορφώνουν την πρώτη σειρά εκκίνησης

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο δεύτερος ταχύτερος οδηγός, μόλις 0,204 δευτερόλεπτα πίσω από τον Λάντο Νόρις. Παρόλα αυτά, ο Βρετανός πιλότος της Mercedes θα εκκινήσει από την έβδομη θέση, καθώς του επιβλήθηκε ποινή πέντε θέσεων λόγω αλλαγών σε εξαρτήματα της μονάδας ισχύος του μονοθεσίου του.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ποινής, ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος είχε σημειώσει τον τρίτο χρόνο στις κατατακτήριες, θα παραταχθεί δίπλα στον Νόρις στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ο Αντονέλι ανεβαίνει έτσι στη δεύτερη θέση του grid, εκμεταλλευόμενος την ανακατάταξη.

Απογοήτευση για Ράσελ, αναβάθμιση για Λόσον και Χούλκενμπεργκ

Ο Τζορτζ Ράσελ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσω της ενδοεπικοινωνίας της ομάδας του. Θεώρησε ότι έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει την pole position, καθώς συνάντησε τον Άλεξ Άλμπον, ο οποίος κινούνταν αργά στο μεσαίο τμήμα της πίστας, και έλαβε οδηγία να μειώσει τον ρυθμό του.

Από την πλευρά του, ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari κατέλαβε την τέταρτη θέση στις κατατακτήριες. Ωστόσο, και ο Μονεγάσκος έχει ποινή θέσεων λόγω αλλαγής κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι ο Λίαμ Λόσον, ο οποίος ήταν πέμπτος, θα ανέβει στην τρίτη θέση της εκκίνησης, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας του στο grid. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με την Audi σημείωσε τον έκτο χρόνο και αναμένεται να εκκινήσει τέταρτος, στην ίδια πίστα όπου είχε κατακτήσει την πρώτη pole της καριέρας του το 2010.

Η δεκάδα του Q3 και οι εκπλήξεις του Q2

Τη δεκάδα των οδηγών που συμμετείχαν στο Q3 συμπλήρωσαν οι Ιζάκ Χατζάρ, Όλιβερ Μπέρμαν, Φερνάντο Αλόνσο και Άλεξ Άλμπον. Οι επιδόσεις τους διαμορφώθηκαν μέσα στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην πίστα.

Το Q2 ξεκίνησε με αισθητά βελτιωμένη ορατότητα, ωστόσο οι οδηγοί παρέμειναν αρχικά με ελαστικά ακραίων συνθηκών βροχής. Ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν ο πρώτος που επέλεξε τα ενδιάμεσα ελαστικά, καταφέρνοντας τελικά να εξασφαλίσει την πρώτη παρουσία της Aston Martin στο Q3 για τη φετινή σεζόν. Αντίθετα, ο Λιούις Χάμιλτον δεν χρησιμοποίησε ενδιάμεσα ελαστικά και περιορίστηκε στην 11η θέση, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι έμεινε επίσης εκτός δεκάδας, σημειώνοντας τον 12ο χρόνο, σε αντίθεση με τον ομόσταβλό του, Λάντο Νόρις, που συνέχισε μέχρι την pole position.

Με πληροφορίες από: Gazzetta