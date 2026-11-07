Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη: Η Θέτιδα νίκησε την Ελπίδα με 3-2 σετ

Σε ένα από τα πιο έντονα και συναρπαστικά παιχνίδια της 1ης ημέρας της τέταρτης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών, η Θέτιδα Βούλας κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη. Η ομάδα επικράτησε της Ελπίδας Αμπελοκήπων με 3-2 σετ, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη μπροστά σε γεμάτες κερκίδες.

Η εξέλιξη του συγκλονιστικού αγώνα

Η αναμέτρηση πρόσφερε έντονες συγκινήσεις στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη, η Θέτιδα, προηγήθηκε δύο φορές στα σετ, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της για τη νίκη. Ωστόσο, η Ελπίδα Αμπελοκήπων δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να απαντήσει ισάριθμες φορές, ισοφαρίζοντας το σκορ.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η ανατροπή που πραγματοποίησε η Ελπίδα στο τέταρτο σετ, όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 19-23, αλλά κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Στο κρίσιμο τάι μπρέικ, η Θέτιδα διατήρησε την ψυχραιμία της στα πιο σημαντικά σημεία του αγώνα και έφτασε στη νίκη με σκορ 15-12. Ο τελευταίος πόντος που σφράγισε την επικράτηση της Θέτιδας προήλθε από έναν άσσο της Άλαρντ.

Η σημασία της νίκας για τη Θέτιδα

Αυτή η επικράτηση αποτελεί τη δεύτερη νίκη της Θέτιδας Βούλας στο φετινό πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που η ομάδα πανηγυρίζει νίκη εκτός έδρας, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης. Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ένα θερμό κλίμα, με τις κερκίδες να είναι γεμάτες, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό για το ντέρμπι.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Ελπίδας, Στέλιου Κουτουνίδη

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Ελπίδας Αμπελοκήπων, Στέλιος Κουτουνίδης, έκανε δηλώσεις σχετικά με την προσπάθεια της ομάδας του. «Και σήμερα κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια. Όχι βέβαια με μεγάλη διάρκεια, αλλά κατά διαστήματα. Δείξαμε ότι μπορούμε να πάρουμε επιτέλους τη νίκη, την οποία χρειαζόμαστε για ψυχολογικούς λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κουτουνίδης πρόσθεσε: «Η ομάδα μας έχει δυνατότητες και είμαι σίγουρος ότι θα τις δείξουμε στη συνέχεια. Θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα στο πέμπτο σετ, όπως και με τη Σαντορίνη, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι παίξαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που έχει δυσκολέψεις όλους τους μεγάλους αντιπάλους και θα κάνει ζημιές στο πρωτάθλημα. Μια πολύ άξια ομάδα, απέναντι στην οποία σταθήκαμε ως ίσοι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήταν κοντά μας και μας βοήθησε. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε και περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι ή τα επόμενα παιχνίδια για να ξεκινήσουμε να μαζεύ».

Αναλυτικά τα στατιστικά των πόντων

Σύμφωνα με τα στατιστικά του αγώνα, οι πόντοι της Ελπίδας Αμπελοκήπων προήλθαν από 10 άσσους, 53 επιθέσεις, 10 μπλοκ, ενώ επωφελήθηκε και από 25 λάθη των αντιπάλων της. Από την πλευρά της, η Θέτιδα Βούλας σημείωσε 9 άσσους, 53 επιθέσεις και 17 μπλοκ, ενώ οι αντίπαλοί της υπέπεσαν σε 23 λάθη.

Οι πρωταγωνίστριες και οι συνθέσεις των ομάδων

Για την ομάδα του Α.Σ. Ελπίς, υπό τις οδηγίες του Στέλιου Κουτουνίδη, αγωνίστηκαν οι: Κώστογλου με 4/9 επιθέσεις, 1 άσσο και 2 μπλοκ, Παπαθανασίου με 4 πόντους (2/2 επιθέσεις, 2 μπλοκ), Απλαδά με 6 πόντους (4/10 επιθέσεις, 2 μπλοκ), Γκρέις με 16 πόντους (11/38 επιθέσεις, 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 10% άριστες), Γουγούση με 5 πόντους (4/14 επιθέσεις, 1 μπλοκ, 22% υπ. – 0% άριστες), Κουάρτας με 22 πόντους (18/53 επιθέσεις, 4 άσσοι). Ως λίμπερο αγωνίστηκαν οι Μπάλλα (50% υπ. – 25% άριστες) και Καϊτετζίδου. Επίσης συμμετείχαν οι Παπάζογλου με 1 μπλοκ, Ζεκιολλάρι, Σουπιώνη, Τριλυράκη με 9 πόντους (8/18 επιθέσεις, 1 μπλοκ, 60% υπ. – 40% άριστες) και Γζουντέλλη με 3 πόντους (2/12 επιθέσεις, 1 άσσο, 40% υπ. – 20% άριστες).

Από την πλευρά του Α.Σ.Π. Θέτις, με προπονητή τον Γιάννη Νικολάκη, διακρίθηκαν οι: Ούτερμπακ με 22 πόντους (16/34 επιθέσεις, 1 άσσο, 5 μπλοκ), Νοβόα με 22 πόντους (17/48 επιθέσεις, 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 58% υπ. – 22% άριστες), Άλαρντ με 3 πόντους (1 άσσο, 2 μπλοκ), Ροσάδο με 14 πόντους (11/29 επιθέσεις, 3 άσσοι, 32% υπ. – 12% άριστες), Σταυρινίδης με 9 πόντους (1/6 επιθέσεις, 1 άσσο, 7 μπλοκ), Αργυρίου με 4 πόντους (4/11 επιθέσεις). Ως λίμπερο αγωνίστηκαν οι Σαουλίδου (43% υπ. – 7% άριστες) και Κοντονή. Συμμετείχαν επίσης οι Αντύπα με 2 πόντους (2/8 επιθέσεις, 43% υπ. – 14% άριστες), Γαροφαλάκη, Αγγελοπούλου και Αρμουτσή με 3 πόντους (2/3 επιθέσεις, 1 μπλοκ).

Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι κ.κ. Τοσουνίδης και Δρανίτσας, με παρατηρητή τον κ. Κουκουμάκα Ν. Οι επόπτες ήταν οι κ.κ. Δρούκα και Μαλεφκερίδης, ενώ τη γραμματεία ανέλαβε η κα Αλεξίου Χρυσ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta