Η Έλενα Ριμπάκινα αποσύρεται από τα WTA Finals

Η Έλενα Ριμπάκινα, μία από τις κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τη μη συμμετοχή της στα WTA Finals. Η απόφαση αυτή έρχεται μία μόλις ημέρα πριν από την έναρξη του σημαντικού τουρνουά, το οποίο διεξάγεται στην έρημο του Indian Wells στην Καλιφόρνια. Η Ριμπάκινα δεν θα έχει έτσι τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο της στην διοργάνωση.

Αποχώρηση από το τελευταίο τουρνουά της χρονιάς

Η ανακοίνωση της Ριμπάκινα σηματοδοτεί την αποχώρησή της από το τελευταίο τουρνουά της χρονιάς, μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα για τη διοργάνωση. Η παίκτρια από το Καζακστάν ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τη Λίντα Νόσκοβα στον εναρκτήριο αγώνα της, το βράδυ της Κυριακής στις 8 Νοεμβρίου, στις 22:00. Ο αγώνας αυτός θα διεξαγόταν στο πλαίσιο του 1ου Ομίλου.

Ωστόσο, η Έλενα Ριμπάκινα δεν θα λάβει μέρος στα WTA Finals. Τη θέση της στο τουρνουά θα καλύψει η Μάρτα Κόστιουκ, η οποία θα αγωνιστεί πλέον στη θέση της Ριμπάκινα.

Σωματικά προβλήματα και προηγούμενη αποχώρηση

Βασική αιτία πίσω από την απόφαση της Έλενα Ριμπάκινα είναι τα σωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και τα οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Αυτά τα προβλήματα την έχουν ταλαιπωρήσει το τελευταίο διάστημα, επηρεάζοντας την αγωνιστική της κατάσταση.

Τα ίδια σωματικά ζητήματα είχαν υποχρεώσει τη Ριμπάκινα να αποχωρήσει και από το 500άρι τουρνουά στο Τόκιο, πριν από μερικές ημέρες. Η αποχώρηση αυτή είχε γίνει ενώ η αθλήτρια είχε ήδη καταφέρει να νικήσει τη Γιούλια Πουντίτσεβα σε εκείνη τη διοργάνωση.

Μια «απίστευτη σεζόν» και η θέση στο Νο.1

Παρά τα προβλήματα υγείας που την οδήγησαν στην αποχώρηση, η Έλενα Ριμπάκινα είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη σεζόν. Η νίκη της επί της Γιούλια Πουντίτσεβα στο τουρνουά του Τόκιο ήταν καθοριστική, καθώς εξασφάλισε την παραμονή της στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, στο Νο.1, μέχρι το τέλος του 2026. Αυτό υπογραμμίζει την κυριαρχία της στο γυναικείο τένις, παρά τις πρόσφατες ατυχίες.

Η ίδια η τενίστρια χαρακτήρισε τη σεζόν της ως «απίστευτη», αναγνωρίζοντας τις επιτυχίες της καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πριν την εμφάνιση των σωματικών προβλημάτων που την ανάγκασαν να αναθεωρήσει τα αγωνιστικά της σχέδια για το τέλος της χρονιάς.

Η δήλωση της Έλενα Ριμπάκινα

Στην επίσημη δήλωσή της, η Έλενα Ριμπάκινα εξέφρασε τη λύπη της για την εξέλιξη αυτή, απευθυνόμενη στους θαυμαστές και τους υποστηρικτές της. «Είμαι πραγματικά λυπημένη που ενημερώνω όλους τους θαυμαστές και τους υποστηρικτές μου ότι δυστυχώς πρέπει να αποσυρθώ από το WTA Finals», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αθλήτρια τόνισε ότι, παρά την επιτυχημένη χρονιά, το σώμα της δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. «Είχα μια απίστευτη σεζόν, αλλά το σώμα μου δεν είναι σωματικά έτοιμο να αγωνιστεί», εξήγησε. Πρόσθεσε επίσης τα σχέδιά της για το άμεσο μέλλον: «Θα περάσω λίγο χρόνο για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω στο σπίτι και να ετοιμαστώ για τη σεζόν του 2027.»

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η Ριμπάκινα ευχήθηκε καλή τύχη στις συναθλήτριές της και εξέφρασε την προσμονή της για την επιστροφή της στους αγώνες. «Τα WTA Finals είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τουρνουά και εύχομαι σε όλους καλή τύχη αυτή την εβδομάδα. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο Indian Wells τον Μάρτιο!», δήλωσε, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της να επανέλθει δυναμικά στην αγωνιστική δράση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta