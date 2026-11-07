Άρης - Παναιτωλικός: Νίκη με 3-0 για τους «κιτρινόμαυρους» στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ο Άρης κατάφερε να αποσπάσει μια εμφατική νίκη επί του Παναιτωλικού, επικρατώντας με σκορ 3-0 στην έδρα του, το «Κλεάνθης Βικελίδης». Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδότησε μια σημαντική αντίδραση για τους «κιτρινόμαυρους» μετά την προηγούμενη ήττα τους από τον Λεβαδειακό, επιτρέποντάς τους να ανέβουν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, για τον Παναιτωλικό, η αναμέτρηση αυτή κατέληξε στην έβδομη συνεχόμενη ήττα του.

Το πρώτο ημίχρονο και το άνοιγμα του σκορ

Το πρώτο τέρμα για τον Άρη σημειώθηκε νωρίς στην αναμέτρηση, μόλις στο 11ο λεπτό. Σε αυτή τη φάση, ο ποδοσφαιριστής Γκαρέ ανέλαβε να εκτελέσει μια άψογη σέντρα από την πλευρά του γηπέδου, η οποία βρήκε τον συμπαίκτη του, Καντεβέρε, σε ιδανική θέση εντός της περιοχής. Ο Καντεβέρε, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι σηκώθηκε ανενόχλητος, κατάφερε με μια δυνατή κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο, ανοίγοντας έτσι το σκορ για την ομάδα του Άρη και δίνοντας το προβάδισμα με 1-0.

Παρά το προβάδισμα των γηπεδούχων, ο Παναιτωλικός, γνωστός και ως «Τίτορμος», δεν έμεινε αδρανής. Οι παίκτες του Αγρινίου δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, προσπαθώντας να απαντήσουν στο γκολ του Άρη. Ωστόσο, καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν μετουσιώθηκε σε γκολ, με αποτέλεσμα η ομάδα να μην καταφέρει να ισοφαρίσει πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Η αντίδραση του Άρη και το δεύτερο τέρμα

Η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου βρήκε τον Άρη να συνεχίζει την πίεση, και στο 49ο λεπτό κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του. Η φάση ξεκίνησε με ένα δυνατό σουτ του Γκαρέ, το οποίο απέκρουσε με δυσκολία ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού, Κουτσερένκο. Στη συνέχεια, ο Εράκοβιτς αδράνησε στο δεύτερο δοκάρι, δίνοντας την ευκαιρία στον Καντεβέρε να μπει ξανά στη φάση.

Ο Καντεβέρε, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια της άμυνας, πρόλαβε να αντιδράσει άμεσα. Με ένα σκαστό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-0 υπέρ του Άρη. Αυτό το γκολ ενίσχυσε σημαντικά το προβάδισμα των γηπεδούχων και έδωσε περαιτέρω ώθηση στην ομάδα.

Το τρίτο γκολ και η διαμόρφωση του τελικού σκορ

Το τρίτο και τελευταίο γκολ της αναμέτρησης ήρθε λίγα λεπτά αργότερα, στο 58ο λεπτό, επισφραγίζοντας την κυριαρχία του Άρη. Ο Ράτσιτς ήταν ο πρωταγωνιστής αυτής της φάσης, καθώς κουβάλησε εξαιρετικά την μπάλα, αποφεύγοντας με επιτυχία πέντε ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας με μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια. Μετά την προσπάθειά του, ο Ράτσιτς πέρασε την μπάλα στον Γιαννιώτα.

Ο Γιαννιώτας, έχοντας την μπάλα στα πόδια του σε πλεονεκτική θέση, πλάσαρε ψύχραιμα τον Κουτσερένκο, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 3-0. Το αποτέλεσμα αυτό έμεινε αναλλοίωτο μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, με τον Άρη να διατηρεί το καθαρό προβάδισμα και να ολοκληρώνει τον αγώνα με μια άνετη νίκη.

Η βαθμολογική άνοδος και η αρνητική σειρά

Η νίκη αυτή είχε άμεσες βαθμολογικές προεκτάσεις για τον Άρη, καθώς του επέτρεψε να ανέβει στην τρίτη θέση του πίνακα της Super League. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση, ξεπερνώντας την προηγούμενη ήττα της από τον Λεβαδειακό και επιστρέφοντας στις επιτυχίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναιτωλικός συνεχίζει να βρίσκεται σε μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο. Με την ήττα αυτή, οι Αγρινιώτες συμπλήρωσαν επτά διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς νίκη, μια αρνητική σειρά που απαιτεί άμεση διαχείριση για την ομάδα του «Τίτορμου».

Με πληροφορίες από: Gazzetta