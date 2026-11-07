Παναιτωλικός: Αρνητικό ρεκόρ ηττών σε μία σεζόν στην κορυφαία κατηγορία

Ο Παναιτωλικός σημείωσε ένα αρνητικό ρεκόρ στην παρουσία του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφτασε τις επτά διαδοχικές ήττες μέσα σε μία μόνο αγωνιστική περίοδο. Η ήττα από τον Άρη ήταν αυτή που οδήγησε τους Αγρινιώτες σε αυτό το ανεπιθύμητο επίτευγμα. Η ομάδα βρίσκεται πλέον στους εννέα βαθμούς, μετά από ένα δίμηνο με ιδιαίτερα δύσκολες αναμετρήσεις.

Το αρνητικό σερί και η ιστορία του συλλόγου

Η ομάδα του Αγρινίου, γνωστή και ως Τίτορμος, γνώρισε επτά διαδοχικές ήττες σε αυτό το δίμηνο που μεσολάβησε από την τελευταία της νίκη επί του Λεβαδειακού. Αυτό το σερί αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για τον σύλλογο σε μία σεζόν, καθ' όλη τη διάρκεια των 18 παρουσιών του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα Καναρίνια έχουν υποστεί ξανά επτά διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, αλλά σε διαφορετικές σεζόν. Είχαν ένα ανάλογο αρνητικό σερί από το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2018-19 έως τις αρχές της σεζόν 2019-20. Ωστόσο, η τρέχουσα επίδοση των επτά συνεχόμενων ηττών στην ίδια σεζόν είναι πρωτοφανής.

Η πορεία της ομάδας και το δύσκολο πρόγραμμα

Η αρχή της φετινής σεζόν βρήκε τον Παναιτωλικό σε αρκετά καλή κατάσταση, καθώς μετά το «διπλό» στη Λιβαδειά, είχε καταφέρει να κάνει ένα 3Χ3 στις πρώτες αγωνιστικές της Super League. Ωστόσο, ακολούθησε ένα πρόγραμμα «βουνό» για την ομάδα.

Μέσα σε επτά αγωνιστικές, ο Παναιτωλικός κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Big 5 του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, καθώς και την Κηφισιά Tutu Deals στη Λεωφόρο. Το τέλος αυτού του απαιτητικού προγράμματος βρίσκει τους Αγρινιώτες να παραμένουν στους εννέα βαθμούς, από όπου είχαν ξεκινήσει πριν από αυτή τη σειρά των δύσκολων αγώνων.

Ο προβληματικός συντελεστής τερμάτων

Πέρα από τα αρνητικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα προβληματικός για τον Παναιτωλικό σε αυτό το διάστημα των δύο μηνών είναι ο συντελεστής τερμάτων. Τα στοιχεία καταδεικνύουν σαφή προβλήματα τόσο στο εκτελεστικό όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι της ομάδας.

Στα επτά αυτά παιχνίδια, ο Τίτορμος έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις μία φορά, ενώ έχει δεχθεί συνολικά 19 γκολ. Αυτή η στατιστική αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα και στις δύο πλευρές του γηπέδου κατά τη διάρκεια του αρνητικού της σερί.

Οι αγωνιστικές απουσίες και ο προπονητής

Ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, είχε να διαχειριστεί αρκετά αγωνιστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Συγκεκριμένα, στους αγώνες με την ΑΕΚ και τον Άρη, η ομάδα ταξίδεψε με επτά και έξι απουσίες αντίστοιχα, γεγονός που επηρέασε την αγωνιστική της εικόνα.

Ανάμεσα στους απόντες παίκτες, ο Χάρης Μαυρίας και ο Γκούσταβ Γκράναθ αναμένεται να παραμείνουν εκτός δράσης για ακόμα έναν μήνα. Επίσης, ο Γιάννης Σατσιάς έχει μπροστά του αρκετό δρόμο για την επιστροφή του, μετά τη ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης που υπέστη στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η επόμενη αναμέτρηση και οι προκλήσεις

Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, οι Αγρινιώτες θα φιλοξενήσουν τον ουραγό Βόλο Elabet. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μια ευκαιρία για τον Παναιτωλικό να προσπαθήσει να ξεφύγει από τους εννέα βαθμούς και να βελτιώσει τη θέση του στη βαθμολογία.

Φυσικά, και οι Θεσσαλοί θα έχουν το δικό τους κίνητρο, καθώς θα επιδιώξουν να ξεκολλήσουν από το μηδέν βαθμών. Ο Τίτορμος, πέρα από το συνολικό αρνητικό σερί του, θα πρέπει να σπάσει και την παράδοση που έχει δημιουργηθεί στα εντός έδρας παιχνίδια με τον συγκεκριμένο αντίπαλο, καθώς οι Βολιώτες έχουν φύγει με τέσσερα «διπλά» στις ισάριθμες τελευταίες αναμετρήσεις τους στο Αγρίνιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta