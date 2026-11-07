Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό με στόχο την επιστροφή στις νίκες

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena την Κυριακή το απόγευ, στις 8 Νοεμβρίου και ώρα 17:00. Η αναμέτρηση αυτή είναι επιβεβλημένη για την επιστροφή της ομάδας στις νίκες, λίγο πριν τη δεύτερη διακοπή των πρωταθλημάτων για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων. Ο «Δικέφαλος» στοχεύει να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της Νέας Φιλαδέλφειας για να εξασφαλίσει το τρίποντο και να προετοιμαστεί με ηρεμία για το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η πορεία της ομάδας πριν τη διακοπή

Το διάστημα που προηγήθηκε της επικείμενης διακοπής βρήκε την ΑΕΚ με ένα ανάμεικτο σερί αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, η ομάδα κατέγραψε μόλις δύο νίκες, απέναντι στον ΟΦΗ και τον Παναιτωλικό, ενώ παράλληλα μέτρησε πέντε ήττες. Οι τρεις από αυτές τις ήττες σημειώθηκαν στο Champions League, ενώ οι άλλες δύο προήλθαν από τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο και τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Αυτά τα αποτελέσματα καθιστούν την ανάγκη για νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό ακόμα πιο επιτακτική. Η κατάκτηση των τριών βαθμών θα επιτρέψει στην ομάδα να πάει με μεγαλύτερη ηρεμία στην επερχόμενη διακοπή, προετοιμαζόμενη για ένα νέο σερί πολύ απαιτητικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς και η προτεραιότητα του πρωταθλήματος

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, έχει τονίσει επανειλημμένα σε δηλώσεις του ότι η απόλυτη προτεραιότητα για την ομάδα του είναι το πρωτάθλημα. Αυτή τη θέση εξέφρασε και πριν από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, υπενθυμίζοντας ότι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν τη δυνατότητα να ζουν τέτοιες βραδιές χάρη στην κατάκτηση του τίτλου την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Παρά την ήττα, η ΑΕΚ «κοίταξε στα μάτια» τους αστέρες της Ρεάλ Μαδρίτης και για πολύ λίγο δεν κατάφερε να σταθεί όρθια. Ο Νίκολιτς περιμένει από τους παίκτες του να μεταφέρουν αυτή την εικόνα και την αγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα, με στόχο την επιστροφή στις νίκες. Αυτό θα επιτρέψει στην ομάδα να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες βαθμών από τους ανταγωνιστές, καθώς η Ένωση βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο -7 από την κορυφή, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.

Αλλαγές στην ενδεκάδα και σημαντικές απουσίες

Ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, σε σχέση με τις επιλογές που είχε κάνει στον αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σέρβος τεχνικός έχει τη δυνατότητα να φρεσκάρει την ομάδα του, δίνοντας ευκαιρίες σε άλλους παίκτες.

Ωστόσο, η ομάδα αντιμετωπίζει και αναγκαστικές αλλαγές. Στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Ρότα δεν θα είναι διαθέσιμος καθώς έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του. Επιπλέον, ο Ζούμπκοφ τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες έξι με οκτώ εβδομάδες, λόγω κατάγματος κόπωσης που υπέστη στην κνήμη. Από τις αρχές της εβδομάδας, εκτός είχε τεθεί και ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από πνευμονία.

Τα σενάρια για τη σύνθεση της άμυνας και του τέρματος

Στη θέση του τερματοφύλακα, βάσει προηγούμενων δηλώσεων του Νίκολιτς ότι ο Στρακόσια θα ήταν απόλυτα έτοιμος μετά τη διακοπή, η λογική υποδεικνύει ότι ο Μπρινιόλι θα διατηρηθεί κάτω από τα δοκάρια. Ωστόσο, δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν ο Αλβανός διεθνής γκολκίπερ, ο οποίος έχει επανέλθει στις προπονήσεις από τις αρχές της εβδομάδας μετά από απουσία δύο μηνών, κάνει την επανεμφάνισή του για να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Στο δεξί άκρο της άμυνας, λόγω της απουσίας του Ρότα, η θέση «παίζεται» μεταξύ του Γκεοργκίεφ και του Γκατσίνοβιτς. Στην αριστερή πλευρά της άμυνας, ο Πήλιος αναμένεται να παραμείνει στην αρχική ενδεκάδα. Όσον αφορά το κέντρο της άμυνας, το προβάδισμα το έχουν οι βασικές επιλογές, δηλαδή ο Ρέλβας με τον Μουκουντί, καθώς ο Νίκολιτς έχει δείξει σταθερότητα στις επιλογές του σε αυτή τη θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta