Ο Άρης νίκησε τον Παναιτωλικό με 3-0 και ανέβηκε στην 3η θέση

Ο Άρης επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας του Παναιτωλικού με σκορ 3-0, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η νίκη αυτή, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, επέτρεψε στους Θεσσαλονικείς να εκμεταλλευτούν τα αμυντικά κενά των αντιπάλων τους. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Άρης κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, μπαίνοντας ξανά στην τετράδα.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γκολ

Ο Τίνο Καντεβέρε ήταν ο πρωταγωνιστής για τον Άρη, σκοράροντας δύο φορές, μία στο ξεκίνημα κάθε ημιχρόνου. Το πρώτο του τέρμα ήρθε στο 11ο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο 49ο λεπτό, ο Καντεβέρε σκόραρε ξανά, διευρύνοντας το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Παρά το προβάδισμα του Άρη, ο Παναιτωλικός, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Αναστασίου, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει στο διάστημα μεταξύ των δύο τερμάτων του Καντεβέρε. Ωστόσο, ο «Τίτορμος» δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει, κάτι που τελικά «πλήρωσε». Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 58ο λεπτό από τον Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος σκόραρε το τρίτο γκολ για τους Θεσσαλονικείς.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Άρη, ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου παρέταξε την ομάδα του με τους Βέλιο στο τέρμα, Ρίτσαρντς, Πετρίς, Γένσεν και Φαμπιάνο στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Γιαννιώτας, Ράτσιτς, Χόνγκλα και Γκαρέ, ενώ στην επίθεση βρέθηκαν οι Κουαμέ και Καντεβέρε.

Από την πλευρά του Παναιτωλικού, ο Γιάννης Αναστασίου ξεκίνησε με τον Κουτσερένκο κάτω από τα δοκάρια. Την αμυντική τετράδα αποτελούσαν οι Όλσον, Θυμιάνης, Στάγιτς και Γαλιάτσος. Στο χώρο του κέντρου αγωνίστηκαν οι Μανρίκε, Εστέμπαν, Εράκοβιτς και Μπάσι, ενώ στην επίθεση ήταν οι Άλεξιτς και Μεχία.

Αλλαγές και κάρτες

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν αρκετές αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Για τον Άρη, ο Μπρούμα αντικατέστησε τον Γιαννιώτα στο 77ο λεπτό, ενώ την ίδια στιγμή ο Παλάσιος πέρασε στη θέση του Γκαρέ. Αργότερα, στο 81ο λεπτό, ο Μιρ αντικατέστησε τον Καντεβέρε, και στο 90ό λεπτό ο Ντέλε-Μπασίρου πήρε τη θέση του Κουαμέ.

Στον Παναιτωλικό, ο Αποστολόπουλος εισήλθε στον αγώνα στο 28ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Γαλιάτσο. Στο 69ο λεπτό, ο Νικολάου πέρασε στη θέση του Μπάσι. Προς το τέλος του αγώνα, στο 80ό λεπτό, ο Μπρέγκου αντικατέστησε τον Εστέμπαν, ο Σμυρλής τον Εράκοβιτς και ο Νακάμπα τον Μεχία. Η μοναδική κίτρινη κάρτα του αγώνα δόθηκε στον Γιαννιώτα του Άρη, ενώ διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Παναγιώτης Κουκούλας από τη Λέσβο.

Η βαθμολογική σημασία και ο προβληματισμός

Η νίκη αυτή ήταν καθοριστική για τον Άρη, καθώς του επέτρεψε να επιστρέψει στις επιτυχίες και να βρεθεί ξανά εντός της τετράδας των κορυφαίων ομάδων της Super League. Οι Θεσσαλονικείς πλέον βρίσκονται στην 3η θέση, ενισχύοντας τη θέση τους στο πρωτάθλημα πριν από την επικείμενη διακοπή.

Αντιθέτως, για τον Παναιτωλικό, το αποτέλεσμα αυτό προκάλεσε έντονο προβληματισμό. Η αδυναμία της ομάδας του Αγρινίου να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε και να αντιμετωπίσει τα αμυντικά κενά, την αφήνει σε δύσκολη θέση ενόψει της διακοπής του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki