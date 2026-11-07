ΑΕΚ: Επιστροφή στις νίκες με άνετη επικράτηση απέναντι στον Αθηναϊκό

Η ΑΕΚ επανήλθε στις νικηφόρες εμφανίσεις στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών, σημειώνοντας μια εμφατική επικράτηση επί του Αθηναϊκού. Οι «κιτρινόμαυρες» έδειξαν την αγωνιστική τους υπεροχή, φτάνοντας σε ένα ευρύ σκορ 35-15. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ίδιου πρωταθλήματος, η Πυλαία κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη για τη φετινή σεζόν, επικρατώντας της Προσοτσάνης με 24-20.

Η άνετη επικράτηση της ΑΕΚ επί του Αθηναϊκού

Η ομάδα της ΑΕΚ επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις της, καταγράφοντας μια άνετη νίκη απέναντι στον Αθηναϊκό. Το τελικό σκορ των 35-15 αντικατοπτρίζει την κυριαρχία των «κιτρινόμαυρων» σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, σηματοδοτώντας την επιστροφή τους στις νίκες στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών.

Αρχικά, ο Αθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα, παίρνοντας ένα προβάδισμα με 5-3. Ωστόσο, η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση και αποτελεσματική, καθώς κατάφερε να ανατρέψει το σκορ, προηγούμενη με 8-6. Οι παίκτριες της ΑΕΚ συνέχισαν να ανεβάζουν τους ρυθμούς τους, αυξάνοντας τη διαφορά στα επτά τέρματα πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, το οποίο έκλεισε με σκορ 14-7 υπέρ της ΑΕΚ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ πάτησε γκάζι και ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού. Η ομάδα διατήρησε την υψηλή της απόδοση, διευρύνοντας συνεχώς το προβάδισμά της και φτάνοντας τελικά στην άνετη νίκη με το ευρύ 35-15.

Αναλυτικά τα πεντάλεπτα και οι σκόρερ της αναμέτρησης

Η εξέλιξη του σκορ ανά πεντάλεπτο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αθηναϊκό διαμορφώθηκε ως εξής: 1-3, 3-5, 6-5, 8-6, 12-7, 14-7 (ημίχρονο), 17-8, 21-9, 24-11, 29-11, 32-11, 35-15.

Για την ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Βύρωνα Παπαδόπουλου, σκόραραν οι: Τσέκλιτς 2, Αμβροσιάδου 3, Ρεσέντε 8, Σαμολαδά 6, Ζενέλι 6, Μανιά 3, Φέρμο 2, Ανδρέου 1, Γκόμες 1, Μονίκ 3. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Σαρτζετάκη, Παϊζίνιο, Φράγκου, Νούκοβιτς, Μπαβαρέσκο.

Από την πλευρά του Αθηναϊκού, με προπονητή τον Γιάννη Βαρελτζή, τα τέρματα πέτυχαν οι: Μουτεμέκα 2, Σουκακουέξε 3, Σίλβα 3, Κουκλοτίδου 2, Νούσια 1, Κουλούρη 3. Στην ομάδα αγωνίστηκαν επίσης οι Γιούρισιτς, Σαββαλάκη Αθ., Βέτκοβα, Βορβολάκου, Σαββαλάκη Δ., Κορκολή, Μαρούλη, Εσφιντβαγιάνι.

Η πρώτη νίκη της Πυλαίας στο πρωτάθλημα

Σε ένα άλλο παιχνίδι της Α1 Χάντμπολ Γυναικών, η Πυλαία κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα επικράτησε της Προσοτσάνης με τελικό σκορ 24-20, σε μια αναμέτρηση όπου έδειξε σταδιακά την υπεροχή της.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν τον ίδιο ρυθμό. Ωστόσο, η Πυλαία ανέβασε σταδιακά ταχύτητες και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, κλείνοντας το ημίχρονο με σκορ 13-10. Η Προσοτσάνη προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, μένοντας κοντά στο σκορ, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Η Πυλαία έλεγξε απόλυτα το υπέρ της σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου μέρους, διατηρώντας το προβάδισμά της μέχρι το τέλος. Έτσι, πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με το τελικό 24-20, μια σημαντική επιτυχία για την ομάδα.

Οι επιδόσεις των ομάδων Πυλαίας και Προσοτσάνης

Η εξέλιξη του σκορ ανά πεντάλεπτο στην αναμέτρηση της Πυλαίας με την Προσοτσάνη ήταν η εξής: 1-1, 2-1, 4-3, 7-5, 11-7, 13-10 (ημίχρονο), 15-11, 17-13, 18-16, 19-16, 23-17, 24-20.

Για την Πυλαία, με προπονητή τον Οικονόμου, σκόραραν οι: Τσιρώνη 4, Καραχαρίση 2, Κωστοπούλου 6, Τσιαμούρα 3, Νικολάου 3, Μάστακα 6. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Πατσάνη, Μήγγα, Ντούροβιτς, Θεοδοσοπούλου, Σπυριδοπούλου, Κυριακίδου, Τσιγαρίδα, Λιούμπιτς, Παπακοσμά, Κουκλοτίδου.

Από την πλευρά της Προσοτσάνης, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Κιάκου, τα τέρματα πέτυχαν οι: Δουλγέρη 1, Δουλκερίδου 1, Φερφέρη 1, Στεφανίδου Δ. 11, Τσιαμούρα 4, Σεβδίλη 2. Στην ομάδα αγωνίστηκαν επίσης οι Γαϊτερίδου, Κάσταρη, Στοικού, Παπαδοπούλου, Σουβλέρη, Στεφανίδου Χ., Στεφανίδου Ιωάννα, Παπαγεωργίου, Χατζηκωνσταντίνου, Κάσταρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta