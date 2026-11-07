Ο Άρης έβγαλε αντίδραση με νίκη 3-0 επί του Παναιτωλικού

Ο Άρης έδειξε ότι άφησε πίσω του την τραγική εμφάνιση στη Λιβαδειά και ξέσπασε (3-0) στον Παναιτωλικό, το βράδυ του Σαββάτου (07/11), στο «Κλ. Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με δύο γκολ του Τίνο Καντεβέρε και το πρώτο φετινό του Γιάννη Γιαννιώτα, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους τους.

Η νίκη αυτή ήρθε ως απάντηση στο βαρύ 3-0 που είχε γνωρίσει η ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα στη Λιβαδειά, ένα αποτέλεσμα που είχε προκαλέσει τριγμούς και θεωρήθηκε πισωγύρισμα. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου όφειλε να βγάλει αντίδραση απέναντι στον ελλιπέστατο Παναιτωλικό και το κατάφερε με εμφατικό τρόπο.

Η αναγκαία αντίδραση των «κιτρίνων»

Η εμφάνιση και το βαρύ 3-0 στη Λιβαδειά την προηγούμενη εβδομάδα είχε δημιουργήσει προβληματισμό στις τάξεις του Άρη. Οι «κίτρινοι» ήταν υποχρεωμένοι να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο και να επιστρέψουν στις νίκες, κάτι που επιτεύχθηκε με την τριάρα επί του Παναιτωλικού.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν ο Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος σκόραρε δις, ο Ούρος Ράτσιτς, που πραγματοποίησε μια αδιανόητη ενέργεια στο τρίτο γκολ, και ο Γιάννης Γιαννιώτας, ο οποίος βρήκε ξανά δίχτυα στο πρωτάθλημα έπειτα από 6 μήνες και 4 ημέρες. Παρά τη νίκη, στο πρώτο ημίχρονο οι Θεσσαλονικείς προβλημάτισαν με την απόδοσή τους, καθώς απειλήθηκαν ουκ ολίγες φορές από τους φιλοξενούμενους.

Το γρήγορο προβάδισμα και οι ευκαιρίες του Παναιτωλικού

Ένα από τα «κλειδιά» της αναμέτρησης ήταν το γρήγορο γκολ του Καντεβέρε στο 11ο λεπτό. Ο Άρης, όπως συνηθίζει εντός έδρας, βρήκε γκολ νωρίς, με τον Κουαμέ να κλέβει τη μπάλα από τον Μπάσι και τον Γκαρέ να κάνει το γέμισμα, σημαδεύοντας τον Καντεβέρε, ο οποίος με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς.

Αυτή η τάση για γρήγορα γκολ εντός έδρας έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες αναμετρήσεις του Άρη. Συγκεκριμένα, στη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ είχε σκοράρει στο 3ο λεπτό με τον Μανού, σε αυτή απέναντι στον Βόλο Elabet στο 7ο λεπτό με τον Κουαμέ, και στο τρίποντο κόντρα στον Ατρόμητο στο 3ο λεπτό με τον Φαμπιάνο. Το καρέ των γρήγορων γκολ έκλεισε ο φορ από τη Ζιμπάμπουε, δείχνοντας τον δρόμο της επιστροφής στις νίκες.

Η συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Οι «κίτρινοι» δεν είχαν ισορροπία στις γραμμές τους, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να πατούν περιοχή και να δημιουργούν ευκαιρίες. Αυτό συνέβη στο 15ο λεπτό με σουτ του Μεχία, το οποίο έσωσε ο Βέλιο, στο 21ο λεπτό με τον Μανρίκε και στο 27ο λεπτό με τον Αλεξιτς. Ο Άρης απάντησε με ένα άστοχο σουτ του Ράτσιτς στο 39ο λεπτό, ενώ το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μια ακόμα ευκαιρία για την ομάδα του Αγρινίου, όταν στο 45ο λεπτό ο Εστεμπάν έπιασε γυριστό σουτ εντός περιοχής, το οποίο έσωσε ο Φαμπιάνο με το κεφάλι.

Η κυριαρχία του Άρη και η κατάρρευση του Παναιτωλικού

Ο Παναιτωλικός, με την απόδοσή του στο πρώτο ημίχρονο, δικαιούνταν κάτι παραπάνω από το αποτέλεσμα. Ωστόσο, μετά το 2-0, οι «κυανοκίτρινοι» φάνηκε να τα παρατούν, με αποτέλεσμα να κλείσουν μία επτάδα αγώνων με ήττες και ένα συνολικό παθητικό τερμάτων 1-19.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και πρόσθεσε τα άλλα δύο γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό 3-0. Ο Τίνο Καντεβέρε πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ενώ ο Γιάννης Γιαννιώτας σκόραρε το πρώτο του φετινό γκολ, με τον Ούρος Ράτσιτς να έχει μια καθοριστική και εντυπωσιακή ενέργεια στο τρίτο γκολ.

Η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Άρης βρίσκεται πλέον στην 3η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 19 βαθμούς σε 10 παιχνίδια. Η νίκη αυτή του επιτρέπει να διατηρείται στις υψηλές θέσεις του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναιτωλικός παρέμεινε στη 10η θέση με 9 βαθμούς. Οι «κυανοκίτρινοι» έχουν τους ίδιους βαθμούς που είχαν έπειτα από την ολοκλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών, γεγονός που υπογραμμίζει τη δύσκολη περίοδο που διανύουν.

Με πληροφορίες από: Athletiko