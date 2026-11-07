Η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε τη Μάντσεστερ Σίτι με 3-1 και πήρε βαθμολογική ανάσα

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πανηγύρισε μια τεράστια νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι με σκορ 3-1, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League. Ο αγώνας διεξήχθη στο "Σίτι Γκράουντ", με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να παρακολουθεί από τις εξέδρες. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Λίαμ Ντελάπ, ο οποίος σημείωσε δύο καθοριστικά γκολ απέναντι στην πρώην ομάδα του, χαρίζοντας στη Φόρεστ μια πολύτιμη βαθμολογική ανάσα.

Ονειρικό ξεκίνημα για τη Φόρεστ

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ονειρικό για τους γηπεδούχους, οι οποίοι μπήκαν καταιγιστικά στο πρώτο 20λεπτο. Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Κούνια τελείωσε ιδανικά μια ταχύτατη αντεπίθεση, ανοίγοντας το σκορ για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αυτό ήταν και το πρώτο εντός έδρας γκολ της ομάδας για φέτος.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ δεν σταμάτησε εκεί. Στο 18ο λεπτό, ο Λίαμ Ντελάπ, μετά από μια εντυπωσιακή κούρσα που ξεκίνησε πίσω από τη σέντρα, νίκησε με δυνατό σουτ εντός περιοχής τον Ντοναρούμα, διαμορφώνοντας το 2-0. Οι "Πολίτες" βρέθηκαν σε δύσκολη θέση από νωρίς.

Αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι και χαμένες ευκαιρίες

Η Μάντσεστερ Σίτι ανέβασε σταδιακά τις στροφές της, προσπαθώντας να μειώσει το σκορ πριν την ανάπαυλα. Στο 24ο λεπτό, η κεφαλιά του Φερνάντες ήταν άστοχη. Η πιο σημαντική στιγμή για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 41ο λεπτό, όταν ο Χάαλαντ δέχτηκε μια υπέροχη κάθετη πάσα, απέφυγε τον πορτιέρε των γηπεδούχων, αλλά την προσπάθειά του έδιωξε η άμυνα της Νότιγχαμ Φόρεστ πάνω στη γραμμή, μετά από πλασέ από δύσκολη γωνία.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα μπήκε με αποφασιστικότητα. Στο 52ο λεπτό, ο Τσέρκι έπιασε έναν "κεραυνό", στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων και μειώνοντας το σκορ σε 2-1. Δύο λεπτά αργότερα, στο 54ο λεπτό, ο Σελς απέκρουσε εντυπωσιακά μετά την κόντρα της προσπάθειας του Ντοκού στον Κούνια, με την μπάλα να παίρνει πορεία προς τα δίχτυα. Τρία λεπτά αργότερα, στο 57ο λεπτό, ο Χάαλαντ έστειλε την μπάλα να περάσει ξυστά από το αριστερό "Γ" της εστίας με πλασέ.

Ο Ντελάπ «πληγώνει» ξανά την παλιά του ομάδα

Παρά την πίεση της Μάντσεστερ Σίτι, η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να απορροφήσει σταδιακά την ένταση και να δημιουργήσει εκ νέου ευκαιρίες. Στο 67ο λεπτό, οι γηπεδούχοι άγγιξαν ένα τρίτο γκολ, όταν το σουτ του Γιέιτς βρήκε σε κόντρα αντιπάλου, η μπάλα πήρε ύψος και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Ντοναρούμα, βγαίνοντας κόρνερ.

Τελικά, η "έκρηξη" στο "Σίτι Γκράουντ" ήρθε στο 74ο λεπτό. Μετά από μία ακόμα τρομερή αντεπίθεση, ο Λίαμ Ντελάπ σκόραρε ξανά, "πληγώνοντας" την παλιά του ομάδα. Με ένα δυνατό πλασέ εντός μεγάλης περιοχής και από θέση αριστερά, ο Ντελάπ διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας τη νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Βαθμολογικές προεκτάσεις

Με αυτή τη νίκη, η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε το δεύτερο "τρίποντο" στο φετινό πρωτάθλημα και ανέβηκε στους 9 βαθμούς, βγαίνοντας από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα είχε να πανηγυρίσει νίκη για περίπου ένα δίμηνο, γεγονός που καθιστά την επικράτηση αυτή ακόμα πιο σημαντική.

Από την άλλη πλευρά, η Μάντσεστερ Σίτι υπέστη την τρίτη συνεχόμενη ήττα της στην Premier League. Ως αποτέλεσμα, βρίσκεται πλέον 6 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Επιπλέον, η Μπράιτον δύναται να προσπεράσει τη Σίτι την Κυριακή, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει υποχωρήσει στη ζώνη του υποβιβασμού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta