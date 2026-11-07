Η ομάδα της Κηφισιάς επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας του Μαρκόπουλου με 3-1

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας του Μαρκόπουλου με 3-1 σετ σε αγώνα της Volley League γυναικών. Η ομάδα της Κηφισιάς, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Καλμαζίδη, κατέγραψε τη δεύτερη νίκη της στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι διεξήχθη με χαρακτηριστική άνεση για τις ομάδες που κέρδισαν τα σετ, χωρίς κανένα από αυτά να εξελιχθεί σε ντέρμπι.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα σετ

Η αναμέτρηση έληξε με σκορ 3-1 υπέρ του ΖΑΟΝ, με τα σετ να διαμορφώνονται ως εξής: 25-18, 25-20, 20-25, 25-12. Από την αρχή, ο ΖΑΟΝ έδειξε τις προθέσεις του, κατακτώντας τα δύο πρώτα σετ με σχετική ευκολία. Το Μαρκόπουλο αντέδρασε στο τρίτο σετ, μειώνοντας το σκορ, όμως η ομάδα των Βορείων Προαστίων επανήλθε δυναμικά στο τέταρτο και τελευταίο σετ, εξασφαλίζοντας τη νίκη με μεγάλη διαφορά πόντων.

Κανένα από τα τέσσερα σετ δεν χαρακτηρίστηκε ως ντέρμπι, καθώς οι ομάδες που τα κέρδισαν το έκαναν με εμφανή άνεση, χωρίς να αφήσουν περιθώρια στον αντίπαλο να διεκδικήσει την επικράτηση.

Ανάλυση πόντων και στατιστικά

Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 6 άσσους, 57 επιθέσεις και 15 μπλοκ, ενώ εκμεταλλεύτηκε και 17 λάθη των αντιπάλων του. Αυτή η κατανομή δείχνει την αποτελεσματικότητα της ομάδας τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Από την πλευρά του, το ΑΟ Μαρκοπούλου συγκέντρωσε τους πόντους του από 5 άσσους, 44 επιθέσεις και 5 μπλοκ. Επιπλέον, κέρδισε 21 πόντους από λάθη των αντιπάλων. Παρά την προσπάθεια, η διαφορά στα μπλοκ και τις επιθέσεις ήταν εμφανής.

Οι πρωταγωνίστριες του ΖΑΟΝ

Για τον ΖΑΟΝ, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Καλμαζίδη, ξεχώρισαν αρκετές αθλήτριες. Η Μάασε σημείωσε 18 πόντους (16/29 επ., 2 μπλοκ), ενώ ισάριθμους πόντους κατέγραψε και η Ρουσό με 18 (14/28 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 57% υπ.-33% άριστες). Η Σαϊκοβα συνέβαλε με 15 πόντους (10/19 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) και η Τικμανίδου με 11 (7/23 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 25% υπ.-17% άριστες).

Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά της Ζιώγα με 5 πόντους (5/10 επ.), της Νομικού με 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ) και της Βάλκοβα επίσης με 4 (1/1 επ., 3 μπλοκ). Τη λίστα των σκόρερ συμπλήρωσαν οι Γιώτα με 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ) και Καθάριου με 1 (0/1 επ., 1 άσσος). Στην υποδοχή αγωνίστηκαν οι λίμπερο Τουλγαρίδου (33% υπ.-20% άριστες) και Σπυροπούλου, ενώ συμμετείχαν επίσης οι Νικόλοβα και Φλιάκου.

Η απόδοση του ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil

Από την πλευρά του ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil, με προπονητή τον Γιώργο Ρούση, η Xαλούσκα ήταν η πρώτη σκόρερ με 18 πόντους (18/44 επ.). Η Γκουτς πρόσθεσε 10 πόντους (9/28 επ., 1 άσσος, 50% υπ.-41% άριστες), ενώ η Ζιρού είχε 8 πόντους (6/16 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) και η Τιτέλη επίσης 8 πόντους (7/28 επ., 1 άσσος, 32% υπ.-05% άριστες).

Η Μιχάλιεβιτς συνέβαλε με 5 πόντους (0/4 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), η Νικολαΐδη με 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ) και η Αλλαγιάννη με 2 (2/2 επ.). Στην υποδοχή αγωνίστηκε η λίμπερο Κοντούδη (47% υπ.-27% άριστες), ενώ στο παιχνίδι συμμετείχαν και οι Δήμου και Ανδριοπούλου.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης διασφάλισαν οι διαιτητές Πρέντζας και Μάλφας. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την τήρηση των κανονισμών του παιχνιδιού.

Στο ρόλο του παρατηρητή του αγώνα βρέθηκε ο κύριος Καπάνταης, ενώ τα καθήκοντα της γραμματείας εκτέλεσε η κυρία Χαρίτου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνέβαλαν στην εύρυθμη λειτουργία της αθλητικής διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta