Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στη συνέντευξη Τύπου του Αντρέα Τρινκιέρι μετά την ιστορική νίκη του ΠΑΟΚ

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ισχυρός άνδρας της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, βρέθηκε στην αίθουσα Τύπου του «PAOK Sports Arena» αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Βίκο Ιωαννίνων. Εκεί, παρακολούθησε τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το «καυτό» θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης της ομάδας. Η παρουσία του Μυστακίδη συνέπεσε με την ιστορική επίδοση του ΠΑΟΚ, που σημείωσε έξι νίκες στη Stoiximan GBL, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από τότε που το πρωτάθλημα στην Ελλάδα έγινε επαγγελματικό.

Η παρουσία του ισχυρού άνδρα στο Παλατάκι

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης επέλεξε να συνδυάσει την παρουσία του στο Παλατάκι με μια σημαντική στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ξεκίνημα στη Stoiximan GBL. Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ κατέγραψε έξι νίκες, επίδοση που αποτελεί πρωτιά στην ιστορία του συλλόγου από την εποχή που το ελληνικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης απέκτησε επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο κ. Μυστακίδης δεν αποχώρησε από το γήπεδο. Αντιθέτως, έλαβε θέση στην αίθουσα Τύπου του «PAOK Sports Arena». Εκεί, μαζί με τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Ιωάννη Πετμεζά, και τον General Manager, Γιώργο Τσιάρα, παρακολούθησε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αντρέα Τρινκιέρι στους εκπροσώπους του Τύπου.

Το «καυτό» θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης

Στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου, την οποία παρακολούθησε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, βρέθηκε το ζήτημα της μεταγραφικής ενίσχυσης της ομάδας. Το θέμα αυτό χαρακτηρίστηκε ως το πιο «καυτό» των ημερών για τους «ασπρόμαυρους», καθώς οι φημολογίες σχετικά με πιθανές προσθήκες παικτών πληθαίνουν και τα σενάρια γίνονται όλο και περισσότερα.

Ο Ιταλός κόουτς κλήθηκε να τοποθετηθεί επί των δημοσιευμάτων και των συζητήσεων που αφορούν τις αλλαγές στο ρόστερ. Με τις δηλώσεις του, ο Αντρέα Τρινκιέρι επιχείρησε να αποκαταστήσει τις ισορροπίες, δίνοντας τη δική του οπτική γωνία στο ζήτημα που απασχολεί έντονα το περιβάλλον του ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τόνισε ότι παραμένει συγκεντρωμένος στους παίκτες που ήδη έχει στη διάθεσή του. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με μεταγραφές, παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στη διοίκηση της ΚΑΕ. Ο προπονητής υπογράμμισε τη δυσκολία του να βρεθεί αυτήν τη στιγμή ο κατάλληλος παίκτης για την ομάδα.

Επεσήμανε επίσης ότι αν εμπλακεί υπερβολικά στη διαδικασία των μεταγραφών, κινδυνεύει να χάσει την κύρια αρμοδιότητά του, η οποία είναι η βελτίωση της υπάρχουσας ομάδας. Ο κ. Τρινκιέρι αναφέρθηκε στον Γιώργο Τσιάρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αν δείτε το πρόσωπο του Τσιάρα θα καταλάβετε ότι από την Τρίτη το βράδυ δεν κοιμάται», υποδηλώνοντας τις προσπάθειες της διοίκησης. Δήλωσε με βεβαιότητα ότι η διοίκηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει την ομάδα και πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως πρέπει να υπάρξει βιασύνη αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως, είναι σημαντικό να αξιολογηθούν οι ακριβείς ανάγκες και να ληφθεί η σωστή απόφαση.

Η πίεση των φημών και η προστασία των παικτών

Ο Αντρέα Τρινκιέρι εξέπρασε την ανησυχία του για τον τρόπο που οι φήμες επηρεάζουν τους παίκτες του. Περιέγραψε την κατάσταση ως ένα από τα χειρότερα κομμάτια της δουλειάς του, αναφέροντας ένα παράδειγμα όπου οι παίκτες μπορεί να διαβάζουν ότι η εταιρεία τους ψάχνει για αντικαταστάτη στη θέση τους. «Πως μπορώ να σα ελέγξω; Με ένα όπλο;» διερωτήθηκε, τονίζοντας την αρνητική επίδραση των αβάσιμων δημοσιευμάτων.

Ο προπονητής δήλωσε ότι είναι «παλιός» στη δουλειά και γνωρίζει πώς λειτουργούν τα πράγματα, αλλά βλέπει πόσο πολύ επηρεάζονται οι παίκτες του. Επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν διαβάζει τα νέα και τις φήμες. Με έμφαση, υπογράμμισε την πρόθεσή του να προστατέψει τους παίκτες του με όλη του την ενέργεια, καθώς η παρουσία τους στο γήπεδο τον κάνει χαρούμενο.

Το μήνυμα προς τους δημοσιογράφους

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Αντρέα Τρινκιέρι απηύθυνε ένα μήνυμα προς τους δημοσιογράφους, ζητώντας έναν πιο «ανθρώπινο τρόπο» στην προσέγγισή τους. Εξέφρασε την άποψη ότι πολλά από τα όσα γράφονται, αν όχι όλα, δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Χρησιμοποιώντας έναν έντονο τόνο, ανέφερε ότι «αν είχαμε στατιστικά για αυτά που γράφονται που είναι αλήθεια και τι μ@λ@κί@, θα έπρεπε σταματήσετε να γράφετε!».

Ο Ιταλός κόουτς αποκάλυψε ότι υπάρχουν φήμες για παίκτες με τους οποίους η ομάδα όχι μόνο δεν έχει μιλήσει, αλλά ούτε καν έχει σκεφτεί να μιλήσει. Αναγνώρισε ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι της δουλειάς των δημοσιογράφων, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε μεγαλύτερη προσοχή και υπευθυνότητα στην αναπαραγωγή πληροφοριών, ειδικά όταν αυτές επηρεάζουν άμεσα το κλίμα και την ψυχολογία των αθλητών.

Με πληροφορίες από: Athletiko