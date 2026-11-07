Η Καρδίτσα πέτυχε ένα σπουδαίο «διπλό» στην Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 90-73, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η θεσσαλική ομάδα παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δυναμική, με τον Τζα'Βίερ Φράνσις να αναδεικνύεται σε κορυφαίο παίκτη της αναμέτρησης. Η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Καρδίτσα, καθώς την ανεβάζει στη βαθμολογία, αφήνοντας πίσω της τους Πατρινούς.

Η κυριαρχία της Καρδίτσας στην Πάτρα

Η ομάδα της Καρδίτσας κατάφερε να επιβληθεί στην έδρα του Προμηθέα, σημειώνοντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη. Το τελικό σκορ 90-73 αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα που επέδειξαν οι Θεσσαλοί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η επικράτηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως ένα «σπουδαίο διπλό», υπογραμμίζοντας τη δυσκολία του εγχειρήματος στην Πάτρα.

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, προσέφερε πλούσιο θέαμα με την Καρδίτσα να δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις της. Οι παίκτες της θεσσαλικής ομάδας εφάρμοσαν με συνέπεια το αγωνιστικό τους πλάνο, οδηγώντας σε μια εμφατική επικράτηση επί του αντιπάλου τους.

Η καθοριστική δεύτερη περίοδος

Ένα από τα κομβικά σημεία του αγώνα ήταν η δεύτερη περίοδος, όπου η Καρδίτσα του Νίκου Παπανικολόπουλου «πάτησε γκάζι». Με ένα επιμέρους σκορ 32-20, η θεσσαλική ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει μια σημαντική διαφορά. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση τους οδήγησε στα αποδυτήρια με προβάδισμα δέκα πόντων, καθώς το σκορ στο ημίχρονο διαμορφώθηκε σε 37-47.

Η δυναμική που ανέπτυξε η Καρδίτσα σε αυτό το διάστημα της επέτρεψε να ελέγξει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Μάλιστα, η διαφορά έφτασε κάποια στιγμή ακόμα και τους 16 πόντες, δείχνοντας την απόλυτη κυριαρχία των φιλοξενούμενων στο παρκέ. Η στρατηγική του προπονητή Νίκου Παπανικολόπουλου απέδωσε καρπούς, δίνοντας στην ομάδα του ένα ισχυρό προβάδισμα.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Στην Καρδίτσα, ο Τζα'Βίερ Φράνσις ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής, πραγματοποιώντας μια «ισοπεδωτική» εμφάνιση. Ο Αμερικανός φόργουορντ σημείωσε 21 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίτευξη του «διπλού». Η παρουσία του ήταν καθοριστική τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, δίνοντας λύσεις σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Από την πλευρά του Προμηθέα, παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Νιού Γουίλιαμς σημείωσε 17 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ. Επίσης, ο Κένταλ Κόλμαν είχε μια διπλή επίδοση, πετυχαίνοντας 14 πόντους και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ, δείχνοντας την αγωνιστικότητά του στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η αντίδραση του Προμηθέα και η τελική επικράτηση

Στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, ο Προμηθέας επιχείρησε μια «απειλητική αντεπίθεση». Με τους Νιού Γουίλιαμς και Κένταλ Κόλμαν να ηγούνται, οι Πατρινοί προσπάθησαν να μειώσουν τη διαφορά και να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση. Η προσπάθειά τους έδειξε την επιμονή και την αγωνιστικότητα που τους διακρίνει, δημιουργώντας στιγμές έντασης στον αγώνα.

Ωστόσο, η Καρδίτσα έβγαλε άμεση αντίδραση στην πίεση που δέχτηκε. Οι Θεσσαλοί κατάφεραν να βρουν ξανά τον ρυθμό τους, διαχειριζόμενοι αποτελεσματικά την αντεπίθεση του Προμηθέα. Με ψυχραιμία και συγκέντρωση, «κλείδωσαν» το «ροζ φύλλο αγώνα», εξασφαλίζοντας τη νίκη και τους δύο βαθμούς της αναμέτρησης.

Η βαθμολογική σημασία του αποτελέσματος

Μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, η Καρδίτσα ανέβηκε στο 4-2 στη βαθμολογία. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα ενισχύει την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την καλή της φόρμα. Η νίκη στην Πάτρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη των στόχων της Καρδίτσας.

Από την άλλη πλευρά, ο Προμηθέας έμεινε στο 1-5, συνεχίζοντας την αρνητική του πορεία στο πρωτάθλημα. Η ήττα στην έδρα του αποτελεί ένα πλήγμα για τους Πατρινούς, οι οποίοι καλούνται να ανασυνταχθούν στις επόμενες αγωνιστικές. Το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώνει νέα δεδομένα για τις δύο ομάδες στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko