ΑΕΚ – ΑΟ Θήρας 3-1: Αντέδρασαν και νίκησαν οι «κιτρινόμαυρες»

Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη επί του ΑΟ Θήρας με 3-1 σετ, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού. Οι «κιτρινόμαυρες» βρέθηκαν αρχικά πίσω στο σκορ, χάνοντας το πρώτο σετ, ωστόσο κατάφεραν να αντιδράσουν δυναμικά. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα της ΑΕΚ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο αγώνας ξεκίνησε με ντέρμπι στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, με τον ΑΟ Θήρας να κατακτά το πρώτο σετ με σκορ 25-21. Η ομάδα της Σαντορίνης πήρε το προβάδισμα, δημιουργώντας αρχικά δυσκολίες στην ΑΕΚ.

Ωστόσο, η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση και αποτελεσματική. Η ΑΕΚ επικράτησε στα επόμενα τρία σετ με 25-19, 25-20 και 25-18, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και εξασφαλίζοντας τη νίκη με 3-1 σετ.

Η κυριαρχία της ΑΕΚ μετά το πρώτο σετ

Μετά την απώλεια του αρχικού σετ, τα κορίτσια του Κώστα Ταμπουρατζή ανέβασαν την απόδοσή τους και κυριάρχησαν στο γήπεδο. Η ομάδα της ΑΕΚ έφτασε στη νίκη με χαρακτηριστική άνεση, δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα.

Οι φιλοξενούμενες από τον ΑΟ Θήρας δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν σε κανένα σημείο μετά το πρώτο σετ, με την ΑΕΚ να διατηρεί το προβάδισμα και να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα μέχρι το τέλος.

Οι πόντοι και οι διακριθείσες παίκτριες

Στους πόντους, η ΑΕΚ σημείωσε 5 άσσους, 50 επιθέσεις και 11 μπλοκ, ενώ εκμεταλλεύτηκε 30 λάθη των αντιπάλων της. Από την πλευρά του ΑΟ Θήρας, οι πόντοι προήλθαν από 2 άσσους, 49 επιθέσεις και 8 μπλοκ, με 23 λάθη αντιπάλων.

Για την ΑΕΚ, ξεχώρισαν η Ενβεόβου με 19 πόντους (16/42 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), η Λέιβα με 16 πόντους (13/40 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ) και η Μέλι με 14 πόντους (12/30 επ., 2 μπλοκ). Η Καββαδία πρόσθεσε 8 πόντους (3/8 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ) και η Εμμανουηλίδου 7 πόντους (5/16 επ., 2 μπλοκ).

Από τον ΑΟ Θήρας, η Σίζαρ ήταν η πρώτη σκόρερ με 20 πόντους (18/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ). Την ακολούθησαν η Φαγιάντ με 13 πόντους (11/28 επ., 2 μπλοκ) και η Φρικάνο με 9 πόντους (8/30 επ., 1 μπλοκ). Η Σιρίνινα είχε 7 πόντους (5/13 επ., 2 μπλοκ) και η Μερτέκη 6 πόντους (4/17 επ., 2 μπλοκ).

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι διαιτητές

Την ομάδα της Α.Ε.Κ. καθοδήγησε ο προπονητής Κώστας Ταμπουρατζής. Η σύνθεση της ομάδας περιλάμβανε τις Λέιβα, Εμμανουηλίδου, Βαν ντε Βίβερ, Ενβεόβου, Μέλι, Καββαδία, καθώς και τις Σακκά (λ), Μανιατογιάννη (λ) και Ζαφειρίου.

Για τον Α.Ο. Θήρας, προπονητής ήταν ο Μανώλης Σκουλικάρης. Στην ομάδα αγωνίστηκαν οι Αντσάντε, Σίζαρ, Σιρίνινα, Φαγιάντ, Κιουτσιούκη, Φρικάνο, ενώ επίσης οι Γεωργιάδου (λ), Γιόλλα (λ), Μερτέκη, Θωμαΐδου και Γενιτσαρίδη.

Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Κουτσούλας και Λιδωρικιώτη. Ο Τσάλεντζ ρέφερι ήταν ο Μουλά Λ., ο Παρατηρητής ο Γεροθόδωρος και η Γραμματεία η Λορέντζου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta