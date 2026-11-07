Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ατρόμητο για την 10η αγωνιστική της Super League

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε μία αναμέτρηση που εντάσσεται στην 10η αγωνιστική της Super League. Ο προπονητής της κρητικής ομάδας, Χρήστος Κόντης, ανακοίνωσε την 23μελή αποστολή που θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι. Στη λίστα των διαθέσιμων παικτών περιλαμβάνεται κανονικά ο Ταξιάρχης Φούντας, ενώ η ομάδα στοχεύει στην κατάκτηση του τρίτου συνεχόμενου τριπόντου στο πρωτάθλημα.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας και οι στόχοι

Λιγότερες από 72 ώρες μετά τον θρίαμβο επί της Χάποελ Μπερ Σεβά, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Η απογευματινή προπόνηση των Κυπελλούχων Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στο ΒΑΚ, σηματοδοτώντας την τελική φάση της προετοιμασίας ενόψει του αγώνα.

Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, ο προπονητής Χρήστος Κόντης προχώρησε στην ανακοίνωση της αποστολής που θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι με τους Περιστεριώτες. Η ομάδα της Κρήτης επιδιώκει να κατακτήσει το τρίτο διαδοχικό τρίποντο στο πρωτάθλημα, συνεχίζοντας το θετικό σερί που έχει δημιουργήσει.

Η σημαντική επιστροφή του Ταξιάρχη Φούντα

Μία από τις πιο ενθαρρυντικές ειδήσεις για τον ΟΦΗ είναι η κανονική παρουσία του Ταξιάρχη Φούντα στην 23μελή αποστολή. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι με τους πρωταθλητές Ισραήλ, λόγω ενοχλήσεων που είχε αισθανθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Την Παρασκευή, ο Φούντας ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες που αγωνίστηκαν στο Βουκουρέστι, δείχνοντας σημάδια βελτίωσης. Το Σάββατο, ο παίκτης προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητά του να αγωνιστεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα.

Οι απουσίες από το παιχνίδι

Από την αποστολή του ΟΦΗ απουσιάζουν ορισμένοι παίκτες, κυρίως λόγω τραυματισμών. Συγκεκριμένα, εκτός παρέμειναν οι Χριστογεώργος, Αποστολάκης και Χνάρης, οι οποίοι συνεχίζουν τα προγράμματα θεραπείας τους. Η απουσία τους είναι σημαντική για την ομάδα, καθώς βρίσκονται σε στάδιο αποκατάστασης.

Επιπλέον, εκτός της 23μελούς αποστολής έμειναν και οι Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Σιτμαλίδης, Λαγουδάκης και Κουτσουπιάς. Οι λόγοι της απουσίας τους δεν προσδιορίζονται ως τραυματισμοί στις πηγές, αλλά η απουσία τους από την λίστα των διαθέσιμων παικτών είναι δεδομένη για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Η πλήρης αποστολή του ΟΦΗ για την 10η αγωνιστική

Ο προπονητής Χρήστος Κόντης επέλεξε 23 ποδοσφαιριστές για την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Super League. Η λίστα περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπόρχα Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Ισέκα, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρ.

Αυτή η σύνθεση θα προσπαθήσει να διατηρήσει το θετικό μομέντουμ της ομάδας και να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς της νίκης στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η παρουσία όλων των διαθέσιμων παικτών, συμπεριλαμβανομένου του Φούντα, δίνει στον προπονητή περισσότερες επιλογές για το κρίσιμο παιχνίδι.

Το σερί νικών και ο στόχος του τριπόντου

Ο ΟΦΗ έρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, έχοντας επικρατήσει του ΠΑΟΚ και του Παναιτωλικού σε προηγούμενες αγωνιστικές. Αυτό το θετικό σερί έχει δημιουργήσει μια δυναμική στην ομάδα, η οποία επιδιώκει να το επεκτείνει και στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Η αναζήτηση του τρίτου διαδοχικού τριπόντου αποτελεί τον βασικό στόχο για τους Κρητικούς, οι οποίοι θα αγωνιστούν μπροστά στο κοινό τους στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η νίκη θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση τους στη βαθμολογία της Super League και θα διατηρήσει το καλό κλίμα στις τάξεις της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta