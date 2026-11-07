Μεγάλες νίκες για Βουλιαγμένη, Πανιώνιο και Χανιά στην υδατοσφαίριση ανδρών

Μεγάλες νίκες σημειώθηκαν στην Water Polo League Ανδρών, με τη Βουλιαγμένη να αποδρά από την έδρα του ΠΑΟΚ, τον Πανιώνιο να επικρατεί άνετα του ΓΣ Περιστερίου και τα Χανιά να ανατρέπουν το σκορ απέναντι στον Ηλυσιακό. Σημαντικά τρίποντα πήραν επίσης η Χίος και ο Υδραϊκός, ενισχύοντας τη θέση τους στη βαθμολογία. Οι αγώνες πρόσφεραν έντονες στιγμές και ανατροπές, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα.

Η Βουλιαγμένη απέδρασε από τη Θεσσαλονίκη

Στην έδρα του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένη στο πρώτο μισό. Οι δύο ομάδες ήταν απόλυτα ισόπαλες, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 6-6.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, η Βουλιαγμένη μπήκε δυναμικά στον αγώνα, καταφέρνοντας να επιβληθεί των «ασπρόμαυρων» και να πάρει ένα προβάδισμα, φτάνοντας το σκορ στο 12-10.

Ωστόσο, στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ πάλεψε σκληρά και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 15-15. Η Βουλιαγμένη βρήκε τελικά τη λύση στην τελευταία της επίθεση, διαμορφώνοντας το τελικό 16-15 και αποδρώντας με το τρίποντο από την Θεσσαλονίκη.

Άνετη επικράτηση του Πανιωνίου

Ο Πανιώνιος δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πρώτο οκτάλεπτο της αναμέτρησης με τον ΓΣ Περιστερίου, αλλά κατάφερε να έχει το προβάδισμα με σκορ 4-3.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η ομάδα της Νέας Σμύρνης παρουσιάστηκε καταιγιστική, ανοίγοντας απότομα τη διαφορά και φτάνοντας το σκορ στο 11-4.

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, η ομάδα του Περιστερίου προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά, αλλά ο Πανιώνιος τη διεύρυνε περαιτέρω στο 16-8, για να πάρει τελικά μια άνετη νίκη με 20-11, ανεβαίνοντας στη βαθμολογία.

Ανατροπή και νίκη για τα Χανιά

Ο Ηλυσιακός, σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του για τη φετινή χρονιά, προηγήθηκε στο πρώτο οκτάλεπτο με σκορ 3-4. Με πολύ καλή άμυνα, διατήρησε το προβάδισμά του σε όλο το πρώτο μισό της αναμέτρησης, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με 6-4.

Η ομάδα του Ηλυσιακού διαχειρίστηκε αποτελεσματικά και το τρίτο οκτάλεπτο, μπαίνοντας στο τελευταίο μπροστά στο σκορ με 7-5.

Ωστόσο, στο τελευταίο οκτάλεπτο, τα Χανιά πάτησαν γκάζι και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 6-1, κατάφεραν να ανατρέψουν πλήρως το παιχνίδι και να πάρουν τη νίκη με τελικό σκορ 11-8, αφήνοντας τον Ηλυσιακό χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση της Water Polo League Ανδρών.

Σημαντικό τρίποντο για τη Χίο

Στην αναμέτρηση της Χίου με το Παλαιό Φάληρο, η Χίος αποδείχθηκε άκρως αποτελεσματική στην επίθεση κατά το πρώτο οκτάλεπτο, εξασφαλίζοντας προβάδισμα με 6-2.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Χίος διαχειρίστηκε το προβάδισμά της, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μισού του αγώνα μπροστά στο σκορ με 9-4.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, το Παλαιό Φάληρο προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε τη διαφορά στα τρία τέρματα, με το σκορ να γίνεται 11-8. Ωστόσο, στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Χίος δεν άφησε περιθώρια στο Φάληρο να ελπίζει, διατηρώντας το επιμέρους 2-2 και φεύγοντας με την εκτός έδρας νίκη με 13-10, γεγονός που της έδωσε μια μεγάλη ανάσα στη βαθμολογία.

Εύκολη επικράτηση του Υδραϊκού

Ο Υδραϊκός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση απέναντι στην Γλυφάδα, καταφέρνοντας να προηγηθεί με σκορ 4-1.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Υδραϊκός επιβλήθηκε εύκολα, καθαρίζοντας ουσιαστικά την αναμέτρηση από το πρώτο μισό του αγώνα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 8-2.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Υδραϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διευρύνοντας τη διαφορά στο 14-4. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, έριξε τις ταχύτητές του, επιτρέποντας στην Γλυφάδα να μαζέψει λίγο το σκορ, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι 16-8 υπέρ του Υδραϊκού, ο οποίος πέρασε άνετα από την έδρα της Γλυφάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta