Ο Άρης σημείωσε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Δόξας Λευκάδας με 88-77 στην αναμέτρηση που διεξήχθη στα Επτάνησα. Ο αγώνας εντασσόταν στο πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, όπου οι «κίτρινοι» συνέχισαν το νικηφόρο τους σερί. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έδειξε χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα της.

Η κυριαρχία του Άρη από το πρώτο ημίχρονο

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Οι παίκτες του Άρη κατάφεραν να ελέγξουν την αναμέτρηση, δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά στο σκορ. Αυτή η κυριαρχία τους οδήγησε στα αποδυτήρια του ημιχρόνου με ένα ισχυρό προβάδισμα 16 πόντων.

Το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν 35-51 υπέρ των φιλοξενούμενων. Η διαφορά αυτή αποτέλεσε μια γερή βάση για τον Άρη, ο οποίος έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του για την επικράτηση. Η στρατηγική και η εκτέλεση του πλάνου του προπονητή φάνηκαν να αποδίδουν καρπούς από το ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς οδήγησε τους «κίτρινους»

Σε μια εξαιρετική βραδιά βρέθηκε ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος αναδείχθηκε σε κορυφαίο παίκτη για τον Άρη. Ο ασταμάτητος γκαρντ σημείωσε συνολικά 25 πόντους, αποτελώντας τον βασικό επιθετικό πυλώνα της ομάδας του. Η αποτελεσματικότητά του ήταν εντυπωσιακή, ειδικά από την περιφέρεια.

Ο Ντιμιτρίεβιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με μια αψεγάδιαστη επίδοση στα τρίποντα, έχοντας 6/6 εύστοχα σουτ έξω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για τη διατήρηση του προβαδίσματος και την τελική επικράτηση του Άρη στα Επτάνησα.

Οι προσπάθειες αντίδρασης της Δόξας Λευκάδας

Παρά το σημαντικό προβάδισμα που είχε αποκτήσει ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι της Δόξας Λευκάδας δεν το έβαλαν κάτω. Αντιθέτως, προσπάθησαν να αντιδράσουν δυναμικά στην επανάληψη του αγώνα, επιδιώκοντας να μειώσουν τη διαφορά και να διεκδικήσουν τη νίκη.

Ο ΝτεΒιόν Χάρμον ήταν ο παίκτης που ηγήθηκε των προσπαθειών της Δόξας Λευκάδας. Ο Χάρμον αναδείχθηκε σε μπροστάρη των γηπεδούχων, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους. Παρά την ατομική του απόδοση και τις ομαδικές προσπάθειες, η Δόξα δεν κατάφερε να ανατρέψει πλήρως την εις βάρος της κατάσταση.

Διατήρηση του προβαδίσματος και πέμπτη σερί νίκη

Αντιμετωπίζοντας τις προσπάθειες των γηπεδούχων να επιστρέψουν στο παιχνίδι, οι «κίτρινοι» του Άρη διατήρησαν την ψυχραιμία τους. Η ομάδα επέδειξε σταθερότητα και ωριμότητα, προστατεύοντας το προβάδισμά της καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτή η διαχείριση του αγώνα οδήγησε στην πανηγυρική επικράτηση.

Η νίκη επί της Δόξας Λευκάδας αποτελεί την πέμπτη διαδοχική για τον Άρη στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Το σερί αυτό επιβεβαιώνει την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία συνεχίζει την ανοδική της πορεία στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko