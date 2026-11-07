Άρης – Πανιώνιος 0-3: Περίπατος στη Μίκρα για τις «κυανέρυθρες»

Ο Πανιώνιος επικράτησε του Άρη με 3-0 σετ στην Μίκρα, σημειώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Volley League Γυναικών. Η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, δείχνοντας σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα απέναντι στις «κίτρινες». Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κυανέρυθρες» διατηρούν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα.

Η άνετη επικράτηση του Πανιωνίου

Οι παίκτριες του Πανιωνίου γνώριζαν ότι είχαν ένα σχετικά εύκολο έργο απέναντι στον Άρη στην έδρα του. Ωστόσο, αυτό που χρειαζόταν ήταν να προσεγγίσουν τον αγώνα με τη δέουσα σοβαρότητα, κάτι που έκαναν απόλυτα.

Οι «κυανέρυθρες» δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στις αντιπάλους τους. Η κυριαρχία τους ήταν εμφανής σε όλα τα σετ, οδηγώντας σε μια καθαρή επικράτηση με 3-0.

Η εικόνα του αγώνα και τα σετ

Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων φάνηκε ξεκάθαρα στο τάραφλεξ του γηπέδου της Μίκρας. Ο Άρης δεν κατάφερε όχι μόνο να βάλει δύσκολα στον Πανιώνιο, αλλά και να διεκδικήσει κάποιο από τα σετ.

Τα σκορ των σετ ήταν ενδεικτικά της εικόνας του αγώνα, με τον Πανιώνιο να κερδίζει με 15-25, 11-25 και 13-25. Σε κανένα σημείο της αναμέτρησης οι «κίτρινες» δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν τους 20 πόντους, χάνοντας τελικά με «κάτω τα χέρια».

Οι πρωταγωνίστριες της νίκης

Στην επίθεση του Πανιωνίου, ξεχώρισε η Βασιλαντωνάκη, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ για την ομάδα της. Η αθλήτρια σημείωσε 20 πόντους, επιδεικνύοντας παράλληλα ένα εντυπωσιακό ποσοστό 65% στην επίθεση.

Την Βασιλαντωνάκη ακολούθησαν σε απόδοση η Κούμπουρα με 16 πόντους και η Σπανού με 10 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πανιώνιος αγωνίστηκε με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος του ρόστερ του.

Η αδυναμία του Άρη

Από την πλευρά του Άρη, η εικόνα ήταν απογοητευτική, καθώς καμία παίκτρια της ομάδας δεν κατάφερε να φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Αυτό αντικατοπτρίζει την αδυναμία των «κίτρινων» να βρουν λύσεις απέναντι στην οργανωμένη άμυνα και επίθεση του Πανιωνίου.

Η ομάδα του Άρη δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά τους αντιπάλους της, με αποτέλεσμα την εύκολη ήττα στην έδρα της. Η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

Η συνέχεια στο πρωτάθλημα

Μετά την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του, ο Πανιώνιος, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιουνούς Οτσάλ, βρίσκεται σε αναμονή των αποτελεσμάτων των άλλων αγώνων της Volley League Γυναικών. Συγκεκριμένα, η ομάδα θα παρακολουθήσει το ντέρμπι της Κυριακής.

Το ντέρμπι αυτό θα διεξαχθεί μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι επίσης αήττητοι μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ο Πανιώνιος θα περιμένει το αποτέλεσμα για να δει ποιον θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta