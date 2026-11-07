Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε μια άνετη νίκη επί του Βίκου Ιωαννίνων στην PAOK Sports Arena, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, διατηρώντας το αήττητο της φετινής σεζόν. Παρά την κυριαρχία του «Δικεφάλου» καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ένα περιστατικό στα τελευταία δευτερόλεπτα τράβηξε την προσοχή, με τον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του στον Ναζ Μήτρου-Λονγκ για την απόφασή του να μην πραγματοποιήσει την τελευταία επίθεση.

Η κυριαρχική πορεία του ΠΑΟΚ στην PAOK Sports Arena

Ο «Δικέφαλος» του Βορρά δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα στην έδρα του, την PAOK Sports Arena, επικρατώντας με άνεση του Βίκου Ιωαννίνων. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, όπου ο ΠΑΟΚ επέδειξε απόλυτη κυριαρχία από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, ελέγχοντας τον αγώνα και φτάνοντας σε μια ευρεία επικράτηση. Με αυτή την επιτυχία, ο «Δικέφαλος» σημείωσε το απόλυτο 6-0 στις πρώτες έξι αγωνιστικές, ένα αποτέλεσμα που υπογράφει το κορυφαίο ξεκίνημα στην ιστορία του συλλόγου στο πρωτάθλημα.

Η νίκη αυτή επιβεβαίωσε την εξαιρετική πορεία που διαγράφει η ομάδα, η οποία έχει καταφέρει να επιβάλει τον τρόπο παιχνιδιού της σε όλους τους αντιπάλους της μέχρι στιγμής, διατηρώντας το αήττητο και δείχνοντας σταθερότητα στην απόδοσή της.

Η εξέλιξη στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα

Καθώς ο χρόνος κυλούσε προς το τέλος της αναμέτρησης, η μπάλα βρισκόταν στην κατοχή των γηπεδούχων, του ΠΑΟΚ. Η διαφορά στο σκορ είχε φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, συγκεκριμένα στο +26 πόντους υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Αυτή η μεγάλη διαφορά είχε ήδη κρίνει την έκβαση του αγώνα, καθιστώντας το αποτέλεσμα αμετάβλητο.

Σε αυτή τη φάση, την κατοχή της μπάλας είχε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ένας από τους Έλληνες γκαρντ της ομάδας. Τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα εκτυλίσσονταν χωρίς ιδιαίτερη αγωνία ως προς το τελικό αποτέλεσμα, καθώς η νίκη του ΠΑΟΚ ήταν ήδη εξασφαλισμένη.

Η μπάλα παρέμενε στα χέρια του Μήτρου-Λονγκ, ενώ ο χρόνος στο χρονόμετρο συνέχιζε να μετρά αντίστροφα. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ένα σκηνικό όπου η τελευταία ενέργεια του αγώνα θα μπορούσε να είναι απλώς τυπική, χωρίς να επηρεάζει την τελική επικράτηση του ΠΑΟΚ.

Η απόφαση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ να μην επιτεθεί

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, έχοντας την μπάλα στην κατοχή του στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, έλαβε την απόφαση να μην πραγματοποιήσει την τελευταία επίθεση. Ο Έλληνας γκαρντ εκτίμησε ότι ένα επιπλέον καλάθι δε θα έκρινε τίποτα στην εξέλιξη του αγώνα, δεδομένης της ήδη μεγάλης διαφοράς στο σκορ.

Η επιλογή του παίκτη ήταν να αφήσει τον χρόνο να κυλήσει, χωρίς να επιχειρήσει σουτ ή κάποια άλλη επιθετική ενέργεια. Αυτή η ενέργεια του Μήτρου-Λονγκ βασίστηκε στην πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα ήταν πλέον οριστικό και αμετάβλητο, και ότι ένα ακόμα καλάθι δεν θα προσέθετε κάτι ουσιαστικό στην ήδη εξασφαλισμένη νίκη της ομάδας του.

Η απόφασή του να μην ολοκληρώσει την επίθεση ήταν μια προσωπική του κίνηση, η οποία έδειχνε ότι θεωρούσε πως ο αγώνας είχε πλέον κριθεί και δεν υπήρχε λόγος για περαιτέρω προσπάθεια στο επιθετικό κομμάτι.

Η έντονη αντίδραση του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι

Ωστόσο, η απόφαση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ να μην επιτεθεί στην τελευταία φάση της αναμέτρησης βρήκε αντίθετο τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός τεχνικός είχε διαφορετική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να διαχειριστεί η ομάδα τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ακόμα και με την έκβαση να έχει κριθεί.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι εξέφρασε με έντονο τρόπο τη διαφωνία του στον Μήτρου-Λονγκ για την ενέργειά του. Ο προπονητής «τα έψαλε» στον παίκτη του, καθιστώντας σαφές ότι δεν ενέκρινε την επιλογή του να μην ολοκληρώσει την τελευταία επίθεση. Η αντίδραση του Τρινκιέρι υποδηλώνει μια προσήλωση στην αγωνιστική νοοτροπία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, ανεξάρτητα από το σκορ.

Η διαφωνία του προπονητή με την επιλογή του παίκτη του ήταν εμφανής, δείχνοντας ότι για τον Τρινκιέρι, η προσπάθεια και η ολοκλήρωση κάθε φάσης είναι σημαντική, ακόμα και σε ένα παιχνίδι που έχει κριθεί. Αυτή η στιγμή αποτέλεσε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην κατά τα άλλα κυριαρχική νίκη του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko