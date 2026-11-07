Η Καρδίτσα νίκησε τον Προμηθέα με 90-73 στο «Δ. Τόφαλος»

Η ομάδα της Καρδίτσας επικράτησε του Προμηθέα με σκορ 90-73, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο «Δ. Τόφαλος» για την 6η αγωνιστική της Greek Basketball League. Οι Θεσσαλοί παρουσίασαν μια σαρωτική εμφάνιση, βασιζόμενοι στις εξαιρετικές επιδόσεις των Τζέιβιερ Φράνσις, Κέιλιν Τζάκσον και Τζάστιν Τέρνερ.

Η κυριαρχία της Καρδίτσας και οι πρωταγωνιστές

Η Καρδίτσα έδειξε την αγωνιστική της δύναμη για τρία δεκάλεπτα, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ και έχοντας πλουραλισμό στο σκοράρισμα. Η νίκη αυτή, με διαφορά 17 πόντων, αποτελεί την τέταρτη για την ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι βασικοί συντελεστές της επικράτησης ήταν ο Τζέιβιερ Φράνσις, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και έκανε 2 κλεψίματα. Ο Κέιλιν Τζάκσον συνέβαλε με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Τζάστιν Τέρνερ πρόσθεσε 17 πόντους και 3 ριμπάουντ. Αυτοί οι τρεις παίκτες ήταν καθοριστικοί για την πορεία της ομάδας του Νίκου Παπανικολόπουλου.

Το αρχικό προβάδισμα του Προμηθέα και η ανατροπή

Στην έναρξη της αναμέτρησης, ο Προμηθέας κατάφερε να πάρει το προβάδισμα, με κύριο εκφραστή των επιθετικών του προσπαθειών τον Νιού Γουίλιαμς. Οι Πατρινοί έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 17-15, καθώς οι παίκτες της Καρδίτσας φάνηκε να αιφνιδιάζονται από τον αντίπαλό τους.

Ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε ριζικά από το δεύτερο δεκάλεπτο. Η Καρδίτσα πραγματοποίησε ένα επιμέρους σκορ 20-32, «χτίζοντας» μια διαφορά 10 πόντων και κλείνοντας το ημίχρονο με 37-47. Σε αυτό το διάστημα, ξεχώρισαν ο Τζάστιν Τέρνερ με 14 πόντους, ο Τζέιβιερ Φράνσις με 10 πόντους και ο Απόστολος Ρούμογλου με 7 πόντους. Οι Θεσσαλοί επέδειξαν επίσης αποτελεσματικότητα στην κυκλοφορία της μπάλας, έχοντας 10 ασίστ έναντι μόλις 3 λαθών.

Η εδραίωση της διαφοράς στο τρίτο δεκάλεπτο

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Καρδίτσα συνέχισε να πιέζει τους Πατρινούς, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα γκαρντ τους. Η ομάδα της Καρδίτσας φάνηκε να μην έχει επιθετικές λύσεις πέραν των Γουίλιαμς και Κόλεμαν, οι οποίοι πάλεψαν, αλλά δεν ήταν αρκετοί. Οι Πατρινοί είχαν 9 λάθη και 11 ασίστ μέχρι εκείνο το σημείο.

Με 5 συνεχόμενους πόντους, που προήλθαν από ένα τρίποντο και ένα δίποντο, ο ΜακΡέι ανέβασε τη διαφορά στο +14, φτάνοντας το σκορ στο 49-63 στο 28ο λεπτό. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με ένα εξαιρετικό καλάθι του Νίκου Γκίκα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 51-67 στο 30ο λεπτό, εδραιώνοντας περαιτέρω το προβάδισμα των Θεσσαλών.

Η αντίδραση του Προμηθέα και το τελικό «κλείδωμα»

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι του Προμηθέα έκαναν μια ύστατη προσπάθεια να επιστρέψουν στον αγώνα. Πίεσαν σε όλο το γήπεδο και με καλάθια από τους Νιού Γουίλιαμς, Κένταλ Κόλεμαν και Κάθμπερτσον, κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στους 7 πόντους, φτάνοντας το σκορ στο 71-78 στο 35ο λεπτό και 30 δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, η Καρδίτσα αντέδρασε άμεσα. Οι Τέρνερ, Τζάκσον και Φράνσις ανέλαβαν ξανά το επιθετικό βάρος για την ομάδα τους, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Με το σκορ να διαμορφώνεται σε 71-85 στο 38ο λεπτό, η Καρδίτσα «κλείδωσε» ουσιαστικά τη νίκη.

Η βαθμολογική θέση των ομάδων

Για τον Προμηθέα, ο Νιού Γουίλιαμς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ ο Κένταλ Κόλεμαν σημείωσε 14 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ. Παρά τις προσπάθειες αυτών των παικτών, οι Πατρινοί δεν είχαν πολλές επιλογές στην επίθεση.

Μετά την ήττα αυτή, ο Προμηθέας έχει πλέον ρεκόρ 1-5 και παραμένει στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα της Greek Basketball League. Αντίθετα, η Καρδίτσα με την τέταρτη νίκη της βελτιώνει τη θέση της στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta