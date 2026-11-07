Οι δηλώσεις του Βασίλη Ξανθόπουλου μετά την ήττα του Περιστερίου από τον Κολοσσό

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, εκπροσωπώντας το Περιστέρι, προέβη σε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου, όπου η ομάδα του γνώρισε την ήττα. Στις τοποθετήσεις του, ο αθλητής αναφέρθηκε εκτενώς στα στοιχεία εκείνα που, κατά την άποψή του, στέρησαν τη νίκη από την ομάδα του Περιστερίου. Έδωσε τα συγχαρητήριά του στους Ροδίτες, ενώ παράλληλα εστίασε στην αναποτελεσματικότητα των παικτών του από τη γραμμή των ελεύθερων βολών.

Η εξέλιξη του αγώνα: Τα "καρμπόν" μοτίβα

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος περιέγραψε την εξέλιξη του παιχνιδιού, επισημαίνοντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο που παρατηρήθηκε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και επεκτάθηκε κοντά στο τρίτο δεκάλεπτο. Χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ως «καρμπόν», καθώς το Περιστέρι κατάφερνε να περάσει μπροστά στο σκορ με διαφορά 6-7 πόντων. Ωστόσο, ο Κολοσσός Ρόδου αντιδρούσε άμεσα και κατάφερνε να ανατρέψει την κατάσταση, ισοφαρίζοντας ή προσπερνώντας.

Αυτή η διαδοχική εναλλαγή στο προβάδισμα επαναλήφθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, τρεις με τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κάθε φορά που το Περιστέρι έπαιρνε ένα μικρό προβάδισμα, οι Ροδίτες έβρισκαν τον τρόπο να επιστρέψουν, διατηρώντας την αναμέτρηση σε διαρκή αγωνία και ισορροπία για μεγάλο μέρος της διάρκειάς της.

Τα επιθετικά λάθη και η επίδραση στην αμυντική προσήλωση

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Ξανθόπουλος αναφέρθηκε στην κρίσιμη φάση του αγώνα, όταν ο Κολοσσός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και στην αρχή του τέταρτου. Σε αυτό το σημείο, η εικόνα του Περιστερίου άλλαξε αρνητικά. Ο Ξανθόπουλος τόνισε ότι οι παίκτες του ήταν «πολύ κακοί στις επιλογές» τους, κάνοντας «απανωτά λάθη επιθετικά».

Αυτή η σειρά λανθασμένων επιλογών στην επίθεση είχε άμεσο αντίκτυπο και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, καθώς τους έβγαλε από την προσήλωσή τους. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, παρόλο που τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού, είναι σημαντικό να μην ακολουθούνται από δεύτερο συνεχόμενο λάθος, ειδικά στον τομέα της άμυνας, καθώς αυτό επιτρέπει στον αντίπαλο να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.

Η αστοχία στις βολές ως καθοριστικός παράγοντας

Ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία στα οποία εστίασε ο Βασίλης Ξανθόπουλος ήταν η διαφορά στην ευστοχία από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Σύμφωνα με τα στατιστικά που παρέθεσε, ο Κολοσσός Ρόδου αποδείχθηκε πολύ πιο αποτελεσματικός σε αυτόν τον τομέα, σημειώνοντας 19 εύστοχες βολές σε σύνολο 24 προσπαθειών. Αντίθετα, η ομάδα του Περιστερίου είχε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό ευστοχίας, με μόλις 11 εύστοχες βολές σε 16 προσπάθειες. Αυτή η διαφορά των οκτώ πόντων από τις βολές, όπως επεσήμανε, ήταν και η ουσιαστική που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ξανθόπουλος προχώρησε σε σύγκριση και με άλλα στατιστικά στοιχεία του αγώνα, προκειμένου να αναδείξει την καθοριστική σημασία των βολών. Όπως ανέφερε, τα ποσοστά ευστοχίας στα δίποντα και τα τρίποντα ήταν πολύ πιο κοντά μεταξύ των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, ο Κολοσσός είχε 19/37 δίποντα, ενώ το Περιστέρι κατέγραψε 20/40. Όσον αφορά τα τρίποντα, το Περιστέρι είχε 9/24, έναντι 8/27 του Κολοσσού. Από την «ωμή» ανάλυση των αριθμών, ο Βασίλης Ξανθόπουλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαφορά που έκρινε τον νικητή ήταν η μεγαλύτερη ευστοχία του Κολοσσού από τη γραμμή των βολών.

Η προσπάθεια ανατροπής και οι ευχές στον αντίπαλο

Παρά τις δυσκολίες και τα λάθη που προηγήθηκαν, ο Βασίλης Ξανθόπουλος αναγνώρισε την προσπάθεια της ομάδας του να κυνηγήσει το παιχνίδι μετά την απώλεια του προβαδίσματος. Ωστόσο, όπως δήλωσε, «δυστυχώς δεν καταφέραμε αυτή τη φορά να πάρουμε τη νίκη». Η προσπάθεια για ανατροπή δεν απέδωσε καρπούς, με αποτέλεσμα την τελική ήττα του Περιστερίου από τον Κολοσσό Ρόδου.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδωσε τα συγχαρητήριά του στην ομάδα του Κολοσσού για την επικράτησή της στον αγώνα. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχές του για καλή συνέχεια τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις υποχρεώσεις της ομάδας στο FIBA Europe Cup. Η δήλωση αυτή αποτελεί ένδειξη αθλητικού πνεύματος και αναγνώρισης της προσπάθειας του αντιπάλου, παρά την ήττα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta