Ο Ηρακλής έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των ηττών του στη GBL, πραγματοποιώντας μια πειστική εμφάνιση στο Ιβανώφειο. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς επικράτησε της Μυκόνου με το εμφατικό 95-64, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο «Γηραιός» είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε, φτάνοντας σε μια νίκη που την είχε ανάγκη.

Η κυριαρχία του «Γηραιού» από την αρχή

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο παρκέ με μεγαλύτερη ένταση, παίρνοντας γρήγορα το προβάδισμα. Ο Λέκιου και ο Χόρχλερ ανέλαβαν δράση στην επίθεση, με τον Ηρακλή να βρίσκεται σε θέση οδηγού από νωρίς, διαμορφώνοντας το σκορ σε 11-4 στο 4ο λεπτό. Η Μύκονος προσπάθησε να ακολουθήσει με τον Άπλμπι, μειώνοντας σε 12-10 στο 5ο λεπτό, ενώ οι Λοβ και Τσάιλντς προσπάθησαν επίσης να κρατήσουν την ομάδα τους κοντά στο σκορ.

Ο Ντιαρά βρήκε το χέρι του από την περιφέρεια, δίνοντας εκ νέου διαφορά στην ομάδα του (19-13 στο 8ο λεπτό). Ο Στάιλς ακολούθησε και ο Ηρακλής έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 24-16, παρά τις προσπάθειες του Χάρελ. Στη συνέχεια, τα τρίποντα αποτέλεσαν βασικό όπλο για τον Ηρακλή, με τον Μαστρογιαννόπουλο να φέρνει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (30-16 στο 12ο λεπτό). Η άμυνα του Ηρακλή δυσκόλεψε τη Μύκονο, ενώ ο Λεκιού χάρισε το highlight της ημέρας με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμα περισσότερο (39-22 στο 17ο λεπτό). Ο Μέλβιν ήταν ορεξάτος και η διαφορά έφτασε τους 20 πόντους (44-24 στο 18ο λεπτό). Το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στον Χασάν Ντιαρά, ο οποίος με τρίποντο έγραψε το 49-26 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Απάντηση σε κάθε προσπάθεια της Μυκόνου

Μετά την ανάπαυλα, η Μύκονος επιχείρησε να αντιδράσει, με τους Άπλμπι και Φάντερμπερκ να αναλαμβάνουν δράση, μειώνοντας το σκορ σε 51-33 στο 23ο λεπτό. Ωστόσο, ο Στάιλς απάντησε άμεσα, διατηρώντας τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα (53-33 στο 24ο λεπτό). Ο Φάντερμπερκ προσπάθησε να κρατήσει τη Μύκονο μέσα στο παιχνίδι με δικές του προσπάθειες, αλλά ο Ηρακλής είχε απαντήσεις από τους Στάιλς και Σίλας, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +27 (62-39 στο 26ο λεπτό).

Ο Ηρακλής ήταν κυρίαρχος στο παρκέ και ο Μέλβιν έφερε τη διαφορά στους 30 πόντους για την ομάδα του (72-42 στο 28ο λεπτό). Μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η διαφορά ανέβηκε ακόμα περισσότερο, χάρη στις προσπάθειες των Χόρχλερ και Μέλβιν, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 78-45. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν την επιθετική τους παραγωγικότητα, μην αφήνοντας περιθώρια αμφισβήτησης στους φιλοξενούμενους.

Η τελική επικράτηση και οι πρωταγωνιστές

Στην τελευταία περίοδο, ο Φάντερμπερκ ήταν ο μόνος αξιόπιστος σκόρερ της Μυκόνου, σημειώνοντας διαδοχικούς πόντους και μειώνοντας προσωρινά σε 78-52 στο 32ο λεπτό, και αργότερα σε 81-56. Η απάντηση του Ηρακλή ήταν άμεση και πειστική. Με ένα νέο σερί 12-0, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 93-62, δίνοντας πανηγυρικό χαρακτήρα στην επιστροφή τους στις νίκες, φτάνοντας τελικά στο τελικό 95-64.

Πρώτος σκόρερ για τον Ηρακλή αναδείχθηκε ο Ντόντρεζ Στάιλς με 19 πόντους και 7/9 σουτ, ενώ είχε επίσης 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ο Κλίβελαντ Μέλβιν προσέθεσε 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Σίλας είχε 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες, κερδίζοντας πολλές μάχες κάτω από τα καλάθια. Ο Χασάν Ντιαρά συνέβαλε με 11 πόντους και 7 ασίστ, μετρώντας 3/3 τρίποντα. Για τη Μύκονο, ο Φάντερμπερκ ξεχώρισε με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Λοβ είχε 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά οι προσπάθειές τους δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν τη «βαριά» ήττα. Ο Ηρακλής είχε ως όπλο την εξαιρετική του ευστοχία από την περιφέρεια, με 12/23 τρίποντα, ποσοστό 52%.

Η βαθμολογική εικόνα μετά την 6η αγωνιστική

Με αυτή τη νίκη, ο Ηρακλής ανέβηκε στο 2-4 στη βαθμολογία, βελτιώνοντας τη θέση του μετά το σερί των ηττών. Η νίκη αυτή ήταν σημαντική τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς.

Από την άλλη πλευρά, η Μύκονος παρέμεινε χαμηλά στην κατάταξη, με ρεκόρ 1-5 μετά την ολοκλήρωση των 6 αγωνιστικών. Ο Χάρελ για τη Μύκονο σκόραρε 3 πόντους και είχε 3 λάθη σε 21:15 λεπτά συμμετοχής, μια επίδοση που θα μπορούσε να είναι καλύτερη για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta