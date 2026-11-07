Η νίκη του Μαρκ Μάρκεθ στο σπριντ του Κατάρ σημαδεύτηκε από συγκρούσεις και επανεκκίνηση

Ο Μαρκ Μάρκεθ αναδείχθηκε νικητής στον Αγώνα Σπριντ του GP Κατάρ, που διεξήχθη στην πίστα της Lusail, σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από απρόοπτα. Ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία και χρειάστηκε επανεκκίνηση, ενώ μία σύγκρουση έθεσε εκτός μάχης τον Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati τερμάτισε στην πρώτη θέση, με τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο να ακολουθεί και τον Χόρχε Μαρτίν να συμπληρώνει το βάθρο.

Επεισοδιακή έναρξη και κόκκινη σημαία

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Κατάρ ξεκίνησε με τον Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος είχε κατακτήσει την pole position, να παίρνει αμέσως την πρωτοπορία, με τον Μαρκ Μάρκεθ να τον ακολουθεί στενά. Πιο πίσω, ο Πέκο Μπανάια βρέθηκε για λίγο στη δεύτερη θέση, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε στην πέμπτη, διατηρώντας τη μάχη για τις πρώτες θέσεις.

Ωστόσο, ο αγώνας διακόπηκε πρόωρα με κόκκινη σημαία, έπειτα από ένα σοβαρό ατύχημα που συνέβη μεταξύ του Πέκο Μπανάια και του Φερμίν Αλντεγκέρ. Ο αναβάτης της Gresini, Αλντεγκέρ, επιχειρούσε επίθεση στον Πέδρο Ακόστα για την έκτη θέση, όταν χτύπησε από πίσω την εργοστασιακή Ducati του Ιταλού οδηγού. Μετά τη σύγκρουση, ο Μπανάια μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο και δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην επανεκκίνηση του αγώνα. Ο Αλντεγκέρ συνέχισε την προσπάθειά του, αλλά τιμωρήθηκε με διπλή ποινή μεγάλου γύρου για την πρόκληση του ατυχήματος.

Η επανεκκίνηση και η μάχη για την πρωτοπορία

Μετά την αναγκαστική διακοπή, ο αγώνας επανεκκίνησε για 10 γύρους, με τους αναβάτες να διεκδικούν και πάλι τις καλύτερες θέσεις. Στη δεύτερη εκκίνηση, ο Μάρκο Μπετζέκι δεν κατάφερε να φύγει καλά από τη γραμμή εκκίνησης, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε άμεσα ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος πέρασε αμέσως μπροστά, παίρνοντας το προβάδισμα.

Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia, Μάρκο Μπετζέκι, αντέδραξε άμεσα στην απώλεια της πρωτοπορίας και επιχείρησε να την ανακτήσει στον δεύτερο γύρο της επανεκκίνησης. Παρά την πίεση, ο αναβάτης της Ducati, Μαρκ Μάρκεθ, κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του, κρατώντας τον Μπετζέκι πίσω του και συνεχίζοντας να οδηγεί την κούρσα.

Η σύγκρουση Μάρκεθ-Μπετζέκι και η απόφαση των αγωνοδικών

Η καθοριστική στιγμή της επανεκκίνησης ήρθε στον τέταρτο γύρο, όταν ο Μαρκ Μάρκεθ και ο Μάρκο Μπετζέκι ήρθαν σε επαφή κατά τη διάρκεια της μάχης τους για την πρώτη θέση. Ο Μάρκεθ ακολούθησε μια πιο ανοιχτή γραμμή στην είσοδο μιας στροφής, δίνοντας την ευκαιρία στον Μπετζέκι να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τον διαθέσιμο χώρο στην εσωτερική πλευρά της πίστας.

Καθώς ο Ισπανός αναβάτης επέστρεφε προς την αγωνιστική γραμμή, οι δύο μοτοσικλέτες ακούμπησαν. Η Aprilia του Μπετζέκι γλίστρησε, με αποτέλεσμα ο Ιταλός αναβάτης να καταλήξει στο έδαφος και να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τον αγώνα. Οι αγωνοδίκες εξέτασαν το περιστατικό λεπτομερώς και αποφάσισαν να μην επιβάλουν καμία ποινή στον Μαρκ Μάρκεθ για τη σύγκρουση. Αυτή η απόφαση προκάλεσε την εμφανή δυσαρέσκεια του επικεφαλής της Aprilia Racing, Μάσιμο Ρίβολα.

Η εντυπωσιακή ανάκαμψη του Χόρχε Μαρτίν και το τελικό βάθρο

Παρά τις δυσκολίες και την αρχική του θέση, ο Χόρχε Μαρτίν πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη στον αγώνα. Ξεκινώντας από τη δέκατη θέση στην επανεκκίνηση, κατάφερε να ανέβει γρήγορα στην κατάταξη και, μετά την εγκατάλειψη του ομόσταβλού του, βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Παρά τον τραυματισμό του, ο Ισπανός διεκδίκησε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να μπορέσει να διατηρήσει την πίεση στον πρωτοπόρο Μαρκ Μάρκεθ.

Στη συνέχεια, ο Μαρτίν δέχθηκε την επίθεση του Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος τον προσπέρασε και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση για την ομάδα VR46. Ο Ντι Τζιαναντόνιο τερμάτισε 0,862 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Μαρκ Μάρκεθ. Τελικά, ο Χόρχε Μαρτίν κατέλαβε την τρίτη θέση, τερματίζοντας 1,519 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο, συμπληρώνοντας το βάθρο του επεισοδιακού Αγώνα Σπριντ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta