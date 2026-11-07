Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει ασταμάτητος στην Α' Εθνική Γυναικών, επικρατώντας του Οδυσσέα Μοσχάτου

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την αήττητη πορεία του στην Α' Εθνική Γυναικών, σημειώνοντας την έκτη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα επικράτησε του Οδυσσέα Μοσχάτου με σκορ 2-0, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Μοσχάτο, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Οι «ασπρόμαυρες» διατήρησαν έτσι το απόλυτο στην κορυφή του πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους.

Η αήττητη πορεία των πρωταθλητριών

Οι περσινές πρωταθλήτριες του ΠΑΟΚ δείχνουν και φέτος ασταμάτητες, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή τους πορεία στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών. Με την επικράτηση επί του Οδυσσέα Μοσχάτου, η ομάδα έφτασε τις έξι νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει την σταθερότητα και την ανωτερότητα που επιδεικνύει στον αγωνιστικό χώρο.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε για τον ΠΑΟΚ ακριβώς από εκεί που τελείωσε η περσινή, με την ομάδα να συνεχίζει να καταγράφει νίκες και να διατηρεί το αήττητο σερί της. Αυτή η συνέπεια στην απόδοση έχει εδραιώσει την θέση της στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, καθιστώντας την ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και φέτος.

Η εξέλιξη του αγώνα στο Μοσχάτο

Στην αναμέτρηση του Μοσχάτου, οι φιλοξενούμενες του ΠΑΟΚ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με αποφασιστικότητα και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Η Αργυρίου ήταν αυτή που βρήκε δίχτυα, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα της και θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση.

Μετά το γρήγορο γκολ, οι «ασπρόμαυρες» συνέχισαν να πιέζουν την αντίπαλη άμυνα, επιδιώκοντας να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Η επιμονή τους απέδωσε καρπούς στο 34ο λεπτό, όταν η Γκατσανίτσα σημείωσε το δεύτερο τέρμα για τον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το 2-0.

Το σκορ αυτό παρέμεινε αναλλοίωτο μέχρι το τέλος του αγώνα, καθώς ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε άνετα το προβάδισμα που είχε αποκτήσει. Η ομάδα δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα από τον Οδυσσέα Μοσχάτου, εξασφαλίζοντας μια άνετη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Οι πρωταγωνίστριες της αναμέτρησης

Κεντρικά πρόσωπα της αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ ήταν οι δύο σκόρερ, η Αργυρίου και η Γκατσανίτσα. Η Αργυρίου με το γρήγορο γκολ της στο 1ο λεπτό έδωσε το έναυσμα για την επικράτηση, ενώ η Γκατσανίτσα με το τέρμα της στο 34ο λεπτό «κλείδωσε» ουσιαστικά τη νίκη για την ομάδα.

Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Θανάση Πατρικίδη, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ επέδειξαν για ακόμα μια φορά την αγωνιστική τους πειθαρχία και την αποτελεσματικότητά τους. Η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη συνεχίζει να παρουσιάζει ένα σταθερό και ποιοτικό σύνολο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται πλήρως στα αποτελέσματά της.

Επόμενη πρόκληση ο Παναθηναϊκός

Μετά την επιτυχημένη εμφάνιση και τη νίκη στο Μοσχάτο, ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική. Εκεί, οι «ασπρόμαυρες» θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό χαρακτηρίζεται ως ένα μεγάλο ντέρμπι, το οποίο θα αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση για την ομάδα του Θανάση Πατρικίδη. Η αναμέτρηση αυτή θα δώσει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να επιβεβαιώσει εκ νέου την αγωνιστική του ανωτερότητα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta