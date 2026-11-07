Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Ρόδο, ο Κολοσσός Ρόδου κατάφερε να επικρατήσει του Περιστερίου με τελικό σκορ 81-78. Ο αγώνας, που ήταν μέρος της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, έλαβε χώρα στο κλειστό της Καλλιθέας της Ρόδου. Η ομάδα της Ρόδου, με μια εντυπωσιακή ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο, έβαλε τέλος στο εκρηκτικό σερί που είχε χτίσει το Περιστέρι τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο.

Η αρχική υπεροχή του Περιστερίου

Η ομάδα του Περιστερίου ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, δείχνοντας από την αρχή τις προθέσεις της. Στην πρώτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν με άνεση, χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην άμυνα. Η επίθεσή τους λειτουργούσε αποτελεσματικά, οδηγώντας το σκορ στο 15-23 με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Σε αυτό το αρχικό διάστημα, οι Νικολαΐδης και Κάριους ήταν οι παίκτες που προσέφεραν τα μέγιστα στην ομάδα τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στο προβάδισμα που εξασφάλισε το Περιστέρι.

Η ανατροπή του Κολοσσού στο δεύτερο δεκάλεπτο

Ωστόσο, τα δεδομένα του αγώνα άλλαξαν ολοκληρωτικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Κολοσσός Ρόδου, υπό την καθοδήγηση του Άρη Λυκογιάννη, «έτρεξε» ένα επιμέρους σκορ 25-19, καταφέρνοντας να ανατρέψει την κατάσταση και να περάσει μπροστά στο σκορ.

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης, οι Καμπερίδης και Μάνιον ξεχώρισαν για την ομάδα της Ρόδου, αναδεικνυόμενοι σε κορυφαίους παίκτες και οδηγώντας τον Κολοσσό στην ανατροπή.

Μάχη σφιχτών αμυνών στην τρίτη περίοδο

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κολοσσός μπήκε με την ίδια δυναμική που είχε δείξει και στο προηγούμενο δεκάλεπτο, επιδιώκοντας να γυρίσει οριστικά το παιχνίδι. Από την πλευρά του, το Περιστέρι έμοιαζε αποφασισμένο να φύγει από το νησί με τη νίκη, γνωστή και ως «διπλό».

Οι δύο ομάδες έδωσαν έμφαση στις σφιχτές άμυνες, με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Ο Κολοσσός κατάφερε να ισοφαρίσει σε 55-55 στο 30ο λεπτό, προερχόμενος από διαφορά επτά πόντων, χάρη σε δύο σετ ελευθέρων βολών και ένα σουτ του Ρόκι Κρούζερ στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου. Ωστόσο, ο Παπαδάκης απάντησε με ένα μεγάλο τρίποντο, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στο Περιστέρι.

Το θρίλερ της τελευταίας περιόδου και ο Άπσον

Το τέταρτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με την αγωνία να κορυφώνεται. Το Περιστέρι πήρε αρχικά «αέρα» στο σκορ (59-64, 32') με δύο βολές από τον Παπαδάκη και ένα εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ από τον Πέιν. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μανιόν με δικό του σερί έφερε ξανά τα πράγματα στα ίσα.

Στη συνέχεια, μια εντυπωσιακή φάση του Άπσον έδωσε στον Κολοσσό το προβάδισμα. Ο κόουτς Ξανθόπουλος του Περιστερίου επανέφερε στο παιχνίδι τον Τάι Νίκολς, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο ήταν «μουδιασμένος», με στόχο την ολική ανατροπή. Ο Άπσον, σε «μανιασμένη» κατάσταση, με δύο δυναμικά καρφώματα, έφερε τον Κολοσσό στο +4 (68-64, 35').

Το τέλος του σερί του Περιστερίου

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το Περιστέρι έχασε ολοκληρωτικά την επαφή του με το αντίπαλο καλάθι, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε στο τέλος για να ανατρέψει την κατάσταση, ήταν πλέον αργά για να υπάρξει αντίδραση.

Έτσι, ο Κολοσσός Ρόδου, με ήρωα τον Άπσον και με την εξαιρετική απόδοση των Μάνιον και Καμπερίδη, κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη νίκη, βάζοντας ένα «μπλόκο» στο εκρηκτικό σερί του Περιστερίου σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko