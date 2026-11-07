Ο Φερστάπεν ταχύτερος στο FP3 της Βραζιλίας, προβλήματα για τον Χάμιλτον

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP3) της Formula 1, η οποία διεξήχθη στο Ιντερλάγκος, στο πλαίσιο του Grand Prix Βραζιλίας. Αυτός ο αγώνας αποτελεί τον εικοστό της σεζόν του 2026 και ξεκίνησε το Σάββατο, δίνοντας στις ομάδες και τους οδηγούς μόλις μία ώρα για την προετοιμασία τους. Αντίθετα, ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με τον νέο κινητήρα του μονοθεσίου του, ολοκληρώνοντας μόλις επτά γύρους, ενώ η βροχή έμεινε μακριά από τη διαδικασία.

Ο Φερστάπεν στην κορυφή των ελεύθερων δοκιμών

Ο Μαξ Φερστάπεν, οδηγώντας την RB22 της Red Bull Racing, έδειξε την ταχύτητα του μονοθεσίου του στην πίστα του Ιντερλάγκος. Χρησιμοποιώντας τη μαλακή γόμα ελαστικών, ο Ολλανδός οδηγός σημείωσε χρόνο 1:11,622, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη του FP3. Η επίδοση αυτή τον έφερε 25 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερο από τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1, με τη διαφορά μεταξύ τους να διαμορφώνεται στον τελευταίο τομέα της πίστας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ελεύθερες δοκιμές του τριημέρου, τρεις διαφορετικοί οδηγοί βρέθηκαν στην κορυφή των χρόνων, γεγονός που υποδηλώνει τον έντονο ανταγωνισμό. Η διαδικασία του FP3 έδειξε πως τρεις ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους όσον αφορά τις επιδόσεις, προμηνύοντας μια συναρπαστική μάχη για την pole position.

Οι επιδόσεις των υπολοίπων οδηγών

Πίσω από τον Φερστάπεν, ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ ο Λάντο Νόρις της McLaren βρέθηκε στην τρίτη θέση, με διαφορά 0,131 δευτερολέπτων από τον Ολλανδό της Red Bull. Ο Τζορτζ Ράσελ, επίσης της Mercedes, τερμάτισε τέταρτος, συνεχίζοντας να εκφράζει παράπονα για υποστροφή από την W17 του μονοθέσιου.

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari δήλωσε πως είχε καλύτερη αίσθηση από το μονοθέσιό του κατά τη διάρκεια του FP3. Ωστόσο, η διαφορά του από την κορυφή σημειώθηκε εξ ολοκλήρου στον τελευταίο τομέα της πίστας, με τον Μονεγάσκο να βρίσκεται 0,274 δευτερόλεπτα μακριά από τον ταχύτερο χρόνο. Πίσω του στην κατάταξη βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren.

Η ατυχία του Λιούις Χάμιλτον

Η ημέρα ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον Λιούις Χάμιλτον της Ferrari. Ο Βρετανός οδηγός αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με τον νέο κινητήρα που είχε τοποθετηθεί στο μονοθέσιό του, την SF-26. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, παρατηρήθηκαν καπνοί να βγαίνουν από το πίσω μέρος του μονοθεσίου του, γεγονός που ανάγκασε τον Χάμιλτον να επιστρέψει στα pits.

Ως αποτέλεσμα του προβλήματος, ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να ολοκληρώσει μόλις επτά γύρους στο FP3, με τη μέρα του στο Ιντερλάγκος να χαρακτηρίζεται από αυτή την καταστροφική εξέλιξη. Το περιστατικό αυτό θέτει ερωτήματα για την προετοιμασία του Βρετανού ενόψει των επερχόμενων κατατακτήριων δοκιμών.

Εξαιρετική παρουσία για Racing Bulls και συμπλήρωση της δεκάδας

Οι οδηγοί της Racing Bulls είχαν μια εξαιρετική παρουσία στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, καταλαμβάνοντας την έβδομη και όγδοη θέση στην κατάταξη. Η επίδοσή τους υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας στο Grand Prix Βραζιλίας.

Την πρώτη δεκάδα των ταχύτερων οδηγών συμπλήρωσαν ο Ίσακ Χατζάρ με Red Bull και ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Audi, δείχνοντας τις δυνατότητες των μονοθεσίων τους και την προετοιμασία τους για τις κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές που ακολουθούν.

Η συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου

Η δράση στο Grand Prix Βραζιλίας θα συνεχιστεί αργότερα το Σάββατο, με τις κατατακτήριες δοκιμές να είναι προγραμματισμένες για τις 20:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της Formula 1 θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη μάχη για την pole position, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη, δεδομένης της μικρής διαφοράς στις επιδόσεις των κορυφαίων ομάδων.

Η ζωντανή κάλυψη όλων των εξελίξεων από τη μάχη της pole position θα ξεκινήσει στις 19:40, μέσω του LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford, προσφέροντας λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta