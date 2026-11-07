Γρήγορο προβάδισμα για τον Βόλο Elabet με απίθανο γκολ του Ουρτάδο

Ο Βόλος Elabet κατάφερε να πάρει γρήγορο προβάδισμα στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Το γκολ σημειώθηκε μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα, με τον Ουρτάδο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ. Η ομάδα της Μαγνησίας επιδιώκει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς δεν έχει καταφέρει να κερδίσει σε κανένα παιχνίδι μέχρι στιγμής.

Το ιδανικό ξεκίνημα για τους Θεσσαλούς

Η αναμέτρηση, που διεξάγεται το απόγευμα του Σαββάτου, 07 Νοεμβρίου, βρήκε τον Βόλο Elabet να ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Γαρίδο χρειάστηκε μόλις τέσσερα λεπτά για να ανοίξει το σκορ και να πάρει το προβάδισμα απέναντι στην Κηφισιά Tutu Deals.

Αυτό το γρήγορο γκολ έδωσε έναν αέρα στην ομάδα της Μαγνησίας, η οποία επιζητά διακαώς την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Το προβάδισμα αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά της να ανατρέψει την πορεία της στο φετινό πρωτάθλημα.

Η φάση του γκολ και η εκτέλεση του Ουρτάδο

Η φάση που οδήγησε στο γκολ ξεκίνησε από τα δεξιά, με τον Τζόκα να βρίσκει χώρο και να πραγματοποιεί τη σέντρα. Η μπάλα κατευθύνθηκε προς την περιοχή, όπου περίμενε ο Ουρτάδο.

Ο ποδοσφαιριστής του Βόλου Elabet, με ένα άψογο τελείωμα στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Η εκτέλεση του Ουρτάδο ήταν τέτοια που αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, Ραμίρεζ, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο Ουρτάδο χρησιμοποίησε τη γάμπα του για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας μια γρήγορη και αποτελεσματική επίθεση για την ομάδα του.

Η επιδίωξη της πρώτης νίκης

Ο Βόλος Elabet μπήκε στον αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals έχοντας ως βασικό στόχο την κατάκτηση της πρώτης του νίκης στο φετινό πρωτάθλημα. Μέχρι αυτή την αναμέτρηση, η ομάδα δεν είχε καταφέρει να σημειώσει νίκη, γεγονός που καθιστούσε το παιχνίδι ιδιαίτερα κρίσιμο.

Το γρήγορο προβάδισμα στο 4ο λεπτό έθεσε τις βάσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου, δίνοντας ώθηση στους παίκτες και στον προπονητή Χουάν Κάρλος Γαρίδο. Η ομάδα της Μαγνησίας προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα της στο πρωτάθλημα και να αποκτήσει τους πρώτους της τρεις βαθμούς.

Η 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Ο αγώνας μεταξύ Βόλου Elabet και Κηφισιάς Tutu Deals εντάσσεται στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Η συγκεκριμένη αγωνιστική είναι σημαντική για τις ομάδες που επιδιώκουν να βελτιώσουν τη θέση τους στον βαθμολογικό πίνακα.

Για τον Βόλο Elabet, η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να ξεφύγει από την αρνητική πορεία των προηγούμενων αγώνων και να σημειώσει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta