Πανσερραϊκός - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1: Επιστροφή στις νίκες για τα «λιοντάρια»

Ο Πανσερραϊκός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 2-1, στην αναμέτρηση που έκλεισε την 10η αγωνιστική της Superbet League 2. Η ομάδα των Σερρών σημείωσε την πέμπτη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη της, μετά την ήττα με 5-0 στη Νέα Σμύρνη. Παρά το γεγονός ότι δέχτηκαν την ισοφάριση με αυτογκόλ, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τον τρόπο να πάρουν το τρίποντο, ανεβαίνοντας στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 13 βαθμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα των γηπεδούχων

Η πρώτη αξιόλογη φάση του αγώνα καταγράφηκε στο 37ο λεπτό, όταν ο Μασκανάκης σούταρε συρτά εκτός περιοχής, μετά από πάσα του Τεϊσέιρα, αλλά αστόχησε. Η ομάδα της Καλαμαριάς, όπως είχε κάνει και στο Μαρκόπουλο, κατάφερε να μπλοκάρει τους γηπεδούχους στο πρώτο ημίχρονο, δυσκολεύοντας την ανάπτυξή τους.

Στο 40ο λεπτό, ο Πανσερραϊκός είχε προϋποθέσεις για μια καλή στιγμή. Ο Βασιλάκος σέντραρε από αριστερά, η μπάλα πέρασε από τους Κωτσόπουλο και Μασκανάκη, με τον Αδάμ να αστοχεί με προβολή στο δεύτερο δοκάρι. Τελικά, στο 43ο λεπτό, ο Πανσερραϊκός κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Αδάμ έκανε κάθετη πάσα από δεξιά στον Τσέλιο, ο οποίος σούταρε με το δεξί. Η μπάλα, μετά από παρέμβαση του Τρίγκατζη, προσέκρουσε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τεϊσέιρα έκανε το 1-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Η ισοφάριση από αυτογκόλ και η αγωνία

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά, όπως είχαν τελειώσει το πρώτο μέρος, και στο 47ο λεπτό έχασαν ευκαιρίες με τους Κωτσόπουλο και Μορέιρα. Ωστόσο, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στη συνέχεια, με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να φτάνει στην ισοφάριση στο 66ο λεπτό, χωρίς να έχει προηγουμένως τελική προσπάθεια στην εστία.

Συγκεκριμένα, σε εκτέλεση φάουλ από δεξιά, ο Αλιατίδης, χωρίς να δέχεται πίεση, με κεφαλιά «κρέμασε» τον τερματοφύλακα της ομάδας του, σημειώνοντας αυτογκόλ και κάνοντας το 1-1. Το τέρμα αυτό προκάλεσε άγχος στους γηπεδούχους, οι οποίοι είδαν το προβάδισμά τους να χάνεται με έναν απρόσμενο τρόπο.

Η λύση από τον Τσέλιο και ο Κωτσόπουλος

Παρά την αγωνία που δημιουργήθηκε από την ισοφάριση, οι Σερραίοι δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να πιέζουν για το νικητήριο τέρμα. Τη λύση έδωσε μια εκπληκτική ενέργεια του Τσέλιου στο 83ο λεπτό. Ο μέσος του Πανσερραϊκού πέρασε δύο ποδοσφαιριστές από δεξιά με ατομική προσπάθεια, σέντραρε στην περιοχή και ο Κωτσόπουλος με κεφαλιά νίκησε τον Τρίγκατζη, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στα «λιοντάρια» με 2-1.

Αυτή η ενέργεια εξασφάλισε τη νίκη για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος μπορεί να δυσκολεύτηκε περισσότερο από όσο ίσως περίμενε, αλλά κατάφερε να συνεχίσει την προσπάθειά του να βρεθεί ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Οι «κοκκινόμαυροι» του Απόλλωνα Καλαμαριάς πάλεψαν, αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα, παραμένοντας στην 14η θέση με 8 βαθμούς.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Πανσερραϊκό, υπό την καθοδήγηση του Γεωργιάδη, αγωνίστηκαν οι: Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Αλιατίδης, Ηλιάδης, Βασιλάκος (77′ Αρμουγκόμ), Μορέιρα, Τσέλιος, Μασκανάκης (59′ Ζορζίνιο), Αδάμ (46′ Βερνάρδος), Τεϊσέιρα (90+3′ Βαρσάμης), Κωτσόπουλος.

Από την πλευρά του Απόλλωνα Καλαμαριάς, τις οδηγίες έδωσαν οι Νόλης και Κάκογλου, καθώς τα έγγραφα του Ζόραν Μιλίνκοβιτς δεν ήταν έτοιμα. Η σύνθεση της ομάδας ήταν: Τρίγκατζης, Αθανασίου (84′ Σπανδωνίδης), Πέρεζ (63′ λ.τ Ράντιτς), Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Προύντζος, Καραμπέρης, Τομάζ (56′ Καπρόφ), Ρίζος (65′ Γανόπουλος), Κεδίκογλου (84′ Μοσχόπουλος), Κυριακίδης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko