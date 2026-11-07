Η Ανγκόλα κάλεσε Ζίνι και Κάρμο για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Ο Σαλβαδόρ Ζίνι, επιθετικός της ΑΕΚ, και ο Νταβίντ Κάρμο, αμυντικός του Ολυμπιακού, συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής ομάδας της Ανγκόλας. Οι δύο ποδοσφαιριστές κλήθηκαν για να συμμετάσχουν στους επερχόμενους αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για τον Νοέμβριο. Η κλήση τους αφορά τις αναμετρήσεις της Ανγκόλας με το Νότιο Σουδάν, οι οποίες αποτελούν μέρος της προκριματικής φάσης για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Οι κλήσεις των Ζίνι και Κάρμο στην Εθνική Ανγκόλας

Η Εθνική Ανγκόλας ανακοίνωσε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα στελεχώσουν το ρόστερ της για τις επικείμενες υποχρεώσεις. Σε αυτή τη λίστα, περιλαμβάνονται δύο ονόματα που είναι γνώριμα στο ελληνικό φίλαθλο κοινό, καθώς αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες της Super League. Πρόκειται για τον Σαλβαδόρ Ζίνι, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός στην ΑΕΚ, και τον Νταβίντ Κάρμο, που καλύπτει τη θέση του αμυντικού στον Ολυμπιακό. Η παρουσία τους στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας της χώρας τους είναι σταθερή, γεγονός που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου στις ικανότητές τους.

Και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν καθιερωθεί ως σημαντικά μέλη των συλλόγων τους στην Ελλάδα, με τον Ζίνι να αποτελεί επιθετική λύση για την ΑΕΚ και τον Κάρμο να ενισχύει την αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού. Η συμμετοχή τους στην Εθνική Ανγκόλας για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής αναδεικνύει την αναγνώριση της αγωνιστικής τους αξίας και της προσφοράς τους στο ποδόσφαιρο της χώρας τους. Η ανακοίνωση της λίστας επιβεβαίωσε την παρουσία τους, καθώς τα ονόματά τους ήταν ανάμεσα σε αυτά που επιλέχθηκαν για τους κρίσιμους αγώνες.

Οι σημαντικές αναμετρήσεις του Νοεμβρίου

Οι αγώνες για τους οποίους κλήθηκαν οι Ζίνι και Κάρμο είναι δύο και θα διεξαχθούν εναντίον της Εθνικής ομάδας του Νοτίου Σουδάν. Αυτές οι αναμετρήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο των προκριματικών για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής αποτελεί μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις στην αφρικανική ήπειρο, και η πρόκριση σε αυτό είναι ένας σημαντικός στόχος για κάθε εθνική ομάδα που διεκδικεί τη συμμετοχή της.

Η Ανγκόλα θα αντιμετωπίσει το Νότιο Σουδάν σε δύο παιχνίδια, ένα εντός έδρας και ένα εκτός έδρας. Ο πρώτος αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 14 Νοεμβρίου, ενώ η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 17 Νοεμβρίου. Αυτή η διπλή αναμέτρηση, με τη μία να λαμβάνει χώρα στην έδρα της Ανγκόλας και την άλλη στην έδρα του Νοτίου Σουδάν, προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον και αγωνιστική πρόκληση για την ομάδα. Η επιλογή των δύο παικτών από την ελληνική Super League υπογραμμίζει την προσδοκία για ενίσχυση της ομάδας σε αυτές τις κρίσιμες συναντήσεις.

Η σταθερή παρουσία και η αξία των παικτών

Η κλήση του Σαλβαδόρ Ζίνι και του Νταβίντ Κάρμο δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς αμφότεροι βρίσκονται σταθερά στις επιλογές του προπονητή της Εθνικής Ανγκόλας. Αυτή η συνεχής παρουσία τους στη λίστα των κλήσεων καταδεικνύει την εμπιστοσύνη που τους δείχνει το τεχνικό επιτελείο της χώρας τους, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους. Η συνέπεια στην απόδοσή τους τόσο με τις συλλογικές τους ομάδες, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό αντίστοιχα, όσο και στις προηγούμενες εμφανίσεις τους με την Εθνική, έχει διασφαλίσει τη θέση τους στο ρόστερ.

Η συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες, όπως τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, προσφέρει πολύτιμη εμπειρία και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, ενισχύοντας την αγωνιστική τους εξέλιξη. Τα παιχνίδια του Νοεμβρίου, στις 14 και 17 του μήνα, είναι σημαντικά για την πορεία της Ανγκόλας προς την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Η Εθνική Ανγκόλας βασίζεται στους παίκτες της που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως ο Ζίνι και ο Κάρμο, για να επιτύχει τους στόχους της στα προκριματικά, προσδοκώντας στην εμπειρία και τις ικανότητές τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta