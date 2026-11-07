Η Τότεναμ κατήγγειλε δημοσιογράφο για συνθήματα κατά της ομάδας

Η Τότεναμ προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την Premier League εναντίον ενός δημοσιογράφου του ESPN Βραζιλίας. Ο λόγος της καταγγελίας αφορά τη δημόσια συμμετοχή του δημοσιογράφου σε τραγούδια με προσβλητικά συνθήματα που στρέφονταν κατά του λονδρέζικου συλλόγου. Το περιστατικό έλαβε χώρα με τον δημοσιογράφο να ενώνεται με οπαδούς της Άρσεναλ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Τότεναμ.

Η επίσημη καταγγελία και το πρόσωπο

Η Τότεναμ κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην Premier League, στοχεύοντας έναν δημοσιογράφο του ESPN Brazil. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των «Times», το περιστατικό αφορούσε τον Ζοάο Καστέλο-Μπράνκο, ο οποίος εργάζεται ως ανταποκριτής του βραζιλιάνικου μέσου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Καστέλο-Μπράνκο, ο οποίος είναι γνωστός ως οπαδός των «Κανονιέρηδων», δηλαδή της Άρσεναλ, ενεπλάκη σε μια πράξη που η Τότεναμ θεώρησε απαράδεκτη. Η καταγγελία υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία ο σύλλογος αντιμετωπίζει τέτοιου είδους συμπεριφορές από εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ειδικά όταν αυτές είναι δημόσιες και προσβλητικές.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Ένα βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδειχνε τον Ζοάο Καστέλο-Μπράνκο να τραγουδάει μαζί με οπαδούς της Άρσεναλ στη Βραζιλία. Μεταξύ των συνθημάτων που ακούγονταν στο βίντεο, υπήρχε ένα που αποκαλούσε την Τότεναμ «σκ@@α» και εξέφραζε μίσος προς την ομάδα του βόρειου Λονδίνου. Το συγκεκριμένο βίντεο γνώρισε άμεσα μεγάλη διάδοση, έγινε viral στο διαδίκτυο και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το υλικό οδήγησε τον Καστέλο-Μπράνκο να το αφαιρέσει από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις συνέπειες της πράξης του.

Η δημόσια συγγνώμη του Ζοάο Καστέλο-Μπράνκο

Μετά την έκταση που πήρε το περιστατικό, ο δημοσιογράφος Ζοάο Καστέλο-Μπράνκο προέβη σε δημόσια συγγνώμη προς την Τότεναμ. Στην δήλωσή του, ανέφερε: «Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον σύλλογο για το βίντεο που κατέγραψα με οπαδούς της Άρσεναλ στη Βραζιλία να τραγουδούν ένα υποτιμητικό σύνθημα για την Τότεναμ». Ο ίδιος αναγνώρισε το λάθος του, τονίζοντας τον ρόλο του ως ανταποκριτής στο Ηνωμένο Βασίλειο: «Δεδομένου του ρόλου μου ως ανταποκριτής στο Ηνωμένο Βασίλειο, αισθάνομαι ότι έκανα λάθος». Εξήγησε ότι το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά στη σελίδα podcast στο Instagram και αναπαρήχθη στην προσωπική του σελίδα.

Ο Καστέλο-Μπράνκο συνέχισε την απολογία του, δηλώνοντας: «Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι προσβλητικό για την Τότεναμ και τους οπαδούς της και θα έπρεπε να το είχα σκεφτεί περισσότερο για να το τραγουδήσω αυτό και την εμβέλεια που θα μπορούσε να έχει». Πρόσθεσε επίσης ότι το ESPN ενημερώθηκε από την Premier League πως η Τότεναμ είδε την ανάρτηση και δεν της άρεσε, με αποτέλεσμα να συμφωνήσουν στη διαγραφή της. Ο δημοσιογράφος εξέφρασε την ελπίδα για εξέλιξη της κατάστασης, λέγοντας: «Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και ότι θα το ξανασκεφτώ και θα είμαι πιο προσεκτικός με τα όρια της παρουσίας αυτής της περσόνας στο podcast».

Οι επόμενες κινήσεις και η στάση της Τότεναμ

Παρά την καταγγελία, η Τότεναμ δεν επιθυμεί να εμποδίσει το ESPN Brazil από το να καλύπτει τους αγώνες της ομάδας. Ωστόμως, ο σύλλογος πιστεύει ότι ο Ζοάο Καστέλο-Μπράνκο δεν θα πρέπει πλέον να αναλαμβάνει την κάλυψη των αγώνων της. Ο δημοσιογράφος, εκτός από τη δημόσια συγγνώμη, φέρεται να έστειλε και email στον σύλλογο για να ζητήσει συγγνώμη. Επιπλέον, συμμετείχε σε μια διαδικτυακή συνάντηση με εκπροσώπους του ESPN και της Premier League, προκειμένου να συζητηθεί εκτενώς η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Οι Λονδρέζοι βρίσκονται τώρα μπροστά στην απόφαση για το αν θα επιτρέψουν στον δημοσιογράφο να εισέλθει ξανά στο γήπεδο της ομάδας. Αυτή η απόφαση αναμένεται ενόψει του αγώνα της Τότεναμ με την Ίπσουιτς, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου. Η εξέλιξη της υπόθεσης παραμένει ανοιχτή, με τον σύλλογο να σταθμίζει τα δεδομένα μετά τις ενέργειες και τις δηλώσεις του δημοσιογράφου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta